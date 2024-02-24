トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2558

新しいコメント
削除済み  
mytarmailS#:

なんで

存在しない正しい周期（正弦波）を探す必要がないだけです

しかし、いくつかの単純なサイクル（正弦波）の合計は、私たちの複雑な非正弦波サイクルを作成します（単語の追加から複雑な）。

まあ、それのバリエーションみたいなもので、どんなバリエーションでも
 
mytarmailS#:

アレクセイ、ふむふむと理解できましたか？

要旨は多少なりとも理解しているが、価格には適さないと考えているため、実践については詳しく触れていない。

 
elibrarius#:

なぜデトレンドする必要があるのか？なんというか、トレンドを探らないといけないんですよね。脱トレンドというか)

ノイズが逆のトレンドになる瞬間を逃さないように)

削除済み  
シンプルな共通定義に立ち返るべきかもしれません。
トレンド、季節性、周期性、ノイズへの分解。これらは、程度の差こそあれ、どれでも試みることができます。
定常性 - 平均と分散が一定であること、市場では観測されないこと。
規則性 - 繰り返し、2Dサイクルの何らかのアナログ、または持続性、一定レベルの信号の存在。投機の機会を運ぶようなものですね。SBとは違う良さがある。
 
Aleksey Nikolayev#:

コンセプトは多少なりとも理解しているが、価格には適さないと思うので、詳しくは書いていない。

SMMを教えたいのですが、変わった方法で、フィットネス関数や遺伝的なものなどを通じて......。

私は状態遷移行列を自分でやりたい...私はパッケージ、これらの行列を持っていますが、何を正確に、どこに変更するには、私は本当に理解していない、あなたはこれを助けることができる？

 
Maxim Dmitrievsky#:
規則性とは、2次元的なサイクルのアナログである反復性、または一定レベルの信号である持続性の存在である。憶測を呼ぶ可能性がありますね。SBとは異なる。

なぜ、規則性をパターンとは呼ばないのでしょうか？

なぜなら、「規則性」には定義があり、それはあなたと一致しないからです...。

第一法則違反）

削除済み  
mytarmailS#:

なぜ、規則性を「パターン」と呼んではいけないのか？

そして、「規則性」はすでに定義されており、あなたのものとは一致しません。
私のものではありません、何かの記事からの引用です。多くの人が定常性と規則性を混同し、非定常な系列にはない予測能力を定常性に付与していること。しかし、定常性は平均に戻る以外に予測能力に影響を与えることはない。しかし、それは元のシリーズがそうであった場合、分化した時点で元のシリーズではなくなってしまうのです。

規則的 - 時間と空間の中で繰り返されること。通常の定義です。あるいは、何らかの秩序ある情報を運ぶこと。
 
Maxim Dmitrievsky#:
私のものではありません、何かの記事からの引用です。

著者が論理の第一法則に違反しているので、ある種の疑似科学的な記事...。

規則性という概念はすでに持っているのに、パターンを規則性とは呼べない......。

なんて馬鹿なんだ・・・。

Maxim Dmitrievsky#:
しかし、規則性は予測能力に影響を与えない。

何の予測能力？

が静止していれば、当然そうなります。

削除済み  
mytarmailS#:

論理の第一法則に反していれば、それは疑似科学的な記事だ...

規則性という概念はすでに持っているのに、パターンを規則性とは呼べない......。

どんなマヌケなんだ...

予知能力って何？

定番のシリーズなら当然影響するのですが...。

定常系列は、正則と特異があります。もしかしたら、これが検索の助けになるかもしれません :)
 
Maxim Dmitrievsky#:
静止型系列は正則と特異がある。もしかしたら、これが検索の助けになるかもしれません :)

精神病院への道を探しているのか？:)

1...255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565...3399
新しいコメント