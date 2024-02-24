トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2558 1...255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565...3399 新しいコメント 削除済み 2022.01.29 10:58 #25571 mytarmailS#: なんで存在しない正しい周期（正弦波）を探す必要がないだけですしかし、いくつかの単純なサイクル（正弦波）の合計は、私たちの複雑な非正弦波サイクルを作成します（単語の追加から複雑な）。 まあ、それのバリエーションみたいなもので、どんなバリエーションでも Aleksey Nikolayev 2022.01.29 10:59 #25572 mytarmailS#: アレクセイ、ふむふむと理解できましたか？ 要旨は多少なりとも理解しているが、価格には適さないと考えているため、実践については詳しく触れていない。 Aleksey Nikolayev 2022.01.29 11:02 #25573 elibrarius#: なぜデトレンドする必要があるのか？なんというか、トレンドを探らないといけないんですよね。脱トレンドというか) ノイズが逆のトレンドになる瞬間を逃さないように) 削除済み 2022.01.29 11:05 #25574 シンプルな共通定義に立ち返るべきかもしれません。トレンド、季節性、周期性、ノイズへの分解。これらは、程度の差こそあれ、どれでも試みることができます。定常性 - 平均と分散が一定であること、市場では観測されないこと。規則性 - 繰り返し、2Dサイクルの何らかのアナログ、または持続性、一定レベルの信号の存在。投機の機会を運ぶようなものですね。SBとは違う良さがある。 mytarmailS 2022.01.29 11:08 #25575 Aleksey Nikolayev#: コンセプトは多少なりとも理解しているが、価格には適さないと思うので、詳しくは書いていない。 SMMを教えたいのですが、変わった方法で、フィットネス関数や遺伝的なものなどを通じて......。 私は状態遷移行列を自分でやりたい...私はパッケージ、これらの行列を持っていますが、何を正確に、どこに変更するには、私は本当に理解していない、あなたはこれを助けることができる？ mytarmailS 2022.01.29 11:10 #25576 Maxim Dmitrievsky#: 規則性とは、2次元的なサイクルのアナログである反復性、または一定レベルの信号である持続性の存在である。憶測を呼ぶ可能性がありますね。SBとは異なる。 なぜ、規則性をパターンとは呼ばないのでしょうか？ なぜなら、「規則性」には定義があり、それはあなたと一致しないからです...。 第一法則違反） 削除済み 2022.01.29 11:15 #25577 mytarmailS#: なぜ、規則性を「パターン」と呼んではいけないのか？ そして、「規則性」はすでに定義されており、あなたのものとは一致しません。 私のものではありません、何かの記事からの引用です。多くの人が定常性と規則性を混同し、非定常な系列にはない予測能力を定常性に付与していること。しかし、定常性は平均に戻る以外に予測能力に影響を与えることはない。しかし、それは元のシリーズがそうであった場合、分化した時点で元のシリーズではなくなってしまうのです。規則的 - 時間と空間の中で繰り返されること。通常の定義です。あるいは、何らかの秩序ある情報を運ぶこと。 mytarmailS 2022.01.29 11:22 #25578 Maxim Dmitrievsky#: 私のものではありません、何かの記事からの引用です。 著者が論理の第一法則に違反しているので、ある種の疑似科学的な記事...。 規則性という概念はすでに持っているのに、パターンを規則性とは呼べない......。 なんて馬鹿なんだ・・・。 Maxim Dmitrievsky#: しかし、規則性は予測能力に影響を与えない。 何の予測能力？ が静止していれば、当然そうなります。 削除済み 2022.01.29 11:27 #25579 mytarmailS#: 論理の第一法則に反していれば、それは疑似科学的な記事だ...規則性という概念はすでに持っているのに、パターンを規則性とは呼べない......。どんなマヌケなんだ...予知能力って何？定番のシリーズなら当然影響するのですが...。 定常系列は、正則と特異があります。もしかしたら、これが検索の助けになるかもしれません :) mytarmailS 2022.01.29 11:29 #25580 Maxim Dmitrievsky#: 静止型系列は正則と特異がある。もしかしたら、これが検索の助けになるかもしれません :) 精神病院への道を探しているのか？:) 1...255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なんで
存在しない正しい周期（正弦波）を探す必要がないだけです
しかし、いくつかの単純なサイクル（正弦波）の合計は、私たちの複雑な非正弦波サイクルを作成します（単語の追加から複雑な）。
アレクセイ、ふむふむと理解できましたか？
要旨は多少なりとも理解しているが、価格には適さないと考えているため、実践については詳しく触れていない。
なぜデトレンドする必要があるのか？なんというか、トレンドを探らないといけないんですよね。脱トレンドというか)
ノイズが逆のトレンドになる瞬間を逃さないように)
コンセプトは多少なりとも理解しているが、価格には適さないと思うので、詳しくは書いていない。
SMMを教えたいのですが、変わった方法で、フィットネス関数や遺伝的なものなどを通じて......。
私は状態遷移行列を自分でやりたい...私はパッケージ、これらの行列を持っていますが、何を正確に、どこに変更するには、私は本当に理解していない、あなたはこれを助けることができる？
なぜ、規則性をパターンとは呼ばないのでしょうか？
なぜなら、「規則性」には定義があり、それはあなたと一致しないからです...。
第一法則違反）
なぜ、規則性を「パターン」と呼んではいけないのか？そして、「規則性」はすでに定義されており、あなたのものとは一致しません。
私のものではありません、何かの記事からの引用です。
著者が論理の第一法則に違反しているので、ある種の疑似科学的な記事...。
規則性という概念はすでに持っているのに、パターンを規則性とは呼べない......。
なんて馬鹿なんだ・・・。
しかし、規則性は予測能力に影響を与えない。
何の予測能力？
が静止していれば、当然そうなります。
論理の第一法則に反していれば、それは疑似科学的な記事だ...
規則性という概念はすでに持っているのに、パターンを規則性とは呼べない......。
どんなマヌケなんだ...
予知能力って何？
定番のシリーズなら当然影響するのですが...。
静止型系列は正則と特異がある。もしかしたら、これが検索の助けになるかもしれません :)
精神病院への道を探しているのか？:)