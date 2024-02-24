トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2562 1...255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569...3399 新しいコメント Alexander Ivanov 2022.01.29 17:42 #25611 mytarmailS#: オフトピック、でも楽しい一品https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg こんにちは。 あなたはテクノシャーマンですか？ 数年前から契約している。 mytarmailS 2022.01.29 17:45 #25612 Alexander Ivanov（アレクサンダー・イワノフ） #: こんにちは。あなたはテクノシャーマンですか？数年前から登録。 いや、それはどうだろう。 Roman 2022.01.29 17:52 #25613 ロールシャッハ＃： ウェーブレット分解に少しずつ手を出しています。 通常の分解と一括分解の違いについて、このようなスキームに出会いました。 見やすくするために、自分でハイライトを入れました。 バッチ分解は、通常の分解よりも正確な結果が得られるという。 もしかしたら、あなたも興味を持たれるかもしれません。 mytarmailS 2022.01.29 17:55 #25614 ローマ字 表記： ウェーブレット分解に少しずつ手を出しています。 MGCやSSAの何がいけないの？ Roman 2022.01.29 18:00 #25615 mytarmailS#: MGCやSSAの何がいけないんだ？ 波動が感じられるのは面白いですが SSAはクローラー？ 昔、それを元にした指標があったと思うのですが、印象に残っていません。 それを知っている人が、必要な結果を出していないので。 それが何であるかはわからない。 mytarmailS 2022.01.29 18:03 #25616 ローマ字 表記： 波動が感じられるのは面白いですが SSAはクローラーなのか？ 昔、それを元にした指標があったような気がしますが、印象に残っていません。 なんだろう、なんだろう、わからない。 なんだかよくわからないけど。 ええ、芋虫です。 MGCはPCAです。 分解する方法に違いはなく、重要なのはその後にどうするかだと思うのですが...。 Rorschach 2022.01.29 18:31 #25617 ローマ字 表記： ウェーブレット分解に少しずつ手を出しています。 通常の分解と一括分解の違いについて、このようなスキームに出会いました。 すでに自分でハイライトしてわかりやすくしています。 バッチ分解は、通常の分解よりも正確な結果が得られるという。 もしかしたら、あなたも興味を持たれるかもしれません。 何年か前にウェーブレットに関する本にたくさん目を通しましたが、今はそれよりも、ウェーブレットをすばやく計算する方法に興味があります。この図は、実は誤解を招きやすい図なのです。図では、LFとHFの成分に分解して表示しています。これがウェーブレット分解後の姿になります。しかし、回路図を見ると、ウェーブレットはLFフィルタであるように見えますが、実際には、ウェーブレットは数学者が好むいくつかの特性を持ったバンドパスフィルタなのです。 上記の内容には、昇降方式は含まれていません。なかなか面白い内容なのですが、深く掘り下げてはいないんです。 secret 2022.01.29 18:41 #25618 人は市場の勉強を避けるためなら、どんなことでも考えるものだ) Roman 2022.01.29 18:57 #25619 ロールシャッハ＃： 数年前はウェーブレットの本をたくさん見ましたが、今はいかに早くカウントするかということに興味があります。この図は、実は誤解を招きやすい図なのです。図では、LFとHFの成分に分解して表示しています。これがウェーブレット分解後の姿になります。しかし、回路図を見ると、ウェーブレットはLFフィルタであるように見えますが、実際には、ウェーブレットは数学者が好むいくつかの特性を持ったバンドパスフィルタなのです。上記の内容には、昇降方式は含まれていません。かなり面白い内容だが、深く掘り下げてはいない。はい、最初のパーティションでLFとHFの成分を取得します。おそらく係数の抽出後にバンドパスとなり、あるノード、 ペナルティ閾値を設定し、さらにノイズ除去、圧縮を行うのだろう。私もまだ勉強中です。ポイントは、ウェーブレットが1次元の信号と行列データの両方に適用できることです。 おそらく、リフティングは行列変換にのみ適用されるのでしょう。これまでは、さまざまなアプローチのアプリケーションオプションを理解したいと思います。 削除済み 2022.01.30 10:04 #25620 Aleksey Vyazmikin#: ランダムに成功するモデルを見つけるのではなく、そのモデルを成功させる確率を高めることが重要なのです。 であれば、もっと具体的に説明する必要があります。 1...255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オフトピック、でも楽しい一品
https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg
こんにちは。
あなたはテクノシャーマンですか？
数年前から契約している。
こんにちは。
あなたはテクノシャーマンですか？
数年前から登録。
いや、それはどうだろう。
ウェーブレット分解に少しずつ手を出しています。
通常の分解と一括分解の違いについて、このようなスキームに出会いました。
見やすくするために、自分でハイライトを入れました。
バッチ分解は、通常の分解よりも正確な結果が得られるという。
もしかしたら、あなたも興味を持たれるかもしれません。
ウェーブレット分解に少しずつ手を出しています。
MGCやSSAの何がいけないの？
MGCやSSAの何がいけないんだ？
波動が感じられるのは面白いですが
SSAはクローラー？
昔、それを元にした指標があったと思うのですが、印象に残っていません。
それを知っている人が、必要な結果を出していないので。
それが何であるかはわからない。
波動が感じられるのは面白いですが
SSAはクローラーなのか？
昔、それを元にした指標があったような気がしますが、印象に残っていません。
なんだろう、なんだろう、わからない。
なんだかよくわからないけど。
ええ、芋虫です。
MGCはPCAです。
分解する方法に違いはなく、重要なのはその後にどうするかだと思うのですが...。
ウェーブレット分解に少しずつ手を出しています。
通常の分解と一括分解の違いについて、このようなスキームに出会いました。
すでに自分でハイライトしてわかりやすくしています。
バッチ分解は、通常の分解よりも正確な結果が得られるという。
もしかしたら、あなたも興味を持たれるかもしれません。
何年か前にウェーブレットに関する本にたくさん目を通しましたが、今はそれよりも、ウェーブレットをすばやく計算する方法に興味があります。この図は、実は誤解を招きやすい図なのです。図では、LFとHFの成分に分解して表示しています。これがウェーブレット分解後の姿になります。しかし、回路図を見ると、ウェーブレットはLFフィルタであるように見えますが、実際には、ウェーブレットは数学者が好むいくつかの特性を持ったバンドパスフィルタなのです。
上記の内容には、昇降方式は含まれていません。なかなか面白い内容なのですが、深く掘り下げてはいないんです。
数年前はウェーブレットの本をたくさん見ましたが、今はいかに早くカウントするかということに興味があります。この図は、実は誤解を招きやすい図なのです。図では、LFとHFの成分に分解して表示しています。これがウェーブレット分解後の姿になります。しかし、回路図を見ると、ウェーブレットはLFフィルタであるように見えますが、実際には、ウェーブレットは数学者が好むいくつかの特性を持ったバンドパスフィルタなのです。
上記の内容には、昇降方式は含まれていません。かなり面白い内容だが、深く掘り下げてはいない。
おそらく係数の抽出後にバンドパスとなり、あるノード、
ペナルティ閾値を設定し、さらにノイズ除去、圧縮を行うのだろう。
私もまだ勉強中です。ポイントは、ウェーブレットが1次元の信号と行列データの両方に適用できることです。
おそらく、リフティングは行列変換にのみ適用されるのでしょう。これまでは、さまざまなアプローチのアプリケーションオプションを理解したいと思います。
ランダムに成功するモデルを見つけるのではなく、そのモデルを成功させる確率を高めることが重要なのです。
であれば、もっと具体的に説明する必要があります。