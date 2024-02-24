トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 247

新しいコメント
 
pantural
予測統計の話ですが、相場の方向性を当てることはよくあることです
仮に0.5とする。その通り、トレードの50％は負けている。
 
ユーリイ・アサウレンコ
仮に0.5とする。

メリットがないから排出するんでしょう。

もちろん、今度は音量が違うなどと言い出すのでしょう。私はルーブルのための10の取引を失い、100ルーブルのための1を追加しましたが、それはあなたが市場がこの取引で正しい方向に行くだろう知っていることを意味し、一般的には、ボリュームを比較検討する必要があります。

 
pantural
メリットがないということは、売り切れるということです。

同時に、毎営業日、取引額の0.5％以上を稼ぐようにしています。負けトレードの50％で。

今までの記事をもう一度読めば、どこからが利益なのか理解できるはずです。

それがわかっていれば、採算度外視の取引はしなかったはずです))。そして、いつも同じボリュームで、増やしたり減らしたりせずに作業しています。

 
ユーリイ・アサウレンコ

同時に、毎営業日、取引額の0.5％以上を稼ぐようにしています。そして、私は全トレードの50％を失っているのです。

そんなはずはない、2*2=5と証明し始めたり、自分なりの「割合」や「掛け算」などを後から教えてくれるようなものです。
 
pantural
そんなはずはない、2*2=5と証明し始めたり、自分の「％」や掛け算などを言い出したりするようなものだ
またか...)確率0.5で10r負けるか30～40r勝つとすると、1回の取引で10～15rの利益があることになります。なお、この金額には取引にかかる費用が含まれています。ここにあってはいけないものは？
 
ユーリイ・アサウレンコ
また25歳）。0.5の確率で10p負けるか30-40p勝つと、1回の取引で20-30pの利益があります。なお、この金額には取引にかかる費用が含まれています。何がいけないのか？
負ける確率0.5は勝つ確率0.5、つまりコインをはじくように、同じロットを賭ければランダムな 変動があること
 
pantural
確率0.5で負けるとは、0.5で勝つということであり、それはコインをはじくようなもので、同じロットを賭けても、ランダムに 迷いが生じる。
コインをはじき、当てる確率は0.5ですが、勝ったときの利益はベットではなく3～4ベット、負けたときの損失はベット分のみです。何がはっきりしないのか理解できない。
 

HELLO!!!

オフトピコミュニケーション、やめろよ...。

 
mytarmailS:

HELLO!!!

オフトピコミュニケーション、やめろよ...。

IMHO、非常に話題になっていますね。ところでMoDは、それを何らかの形で考慮しているのでしょうか？
 
ユーリイ・アサウレンコ
IMHO、非常に話題になっていますね。ところで、MoDはこのことを考慮に入れているのでしょうか？
я
1...240241242243244245246247248249250251252253254...3399
新しいコメント