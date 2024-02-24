トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 250

pantural
しかし、もし私たちがリミッターとして働き、クォートし、為替取引のように両サイドに立って、流動性を売るとしたらどうでしょうか？なぜ予測が必要なのですか？
pantural
それが答えです、両建てでリミッターを立て、リスクなく利益を出す。
すべての取引は、トレンド、プルバック、MM、裁定取引、ボラティリティ、どこでも将来の市場状況を予測する必要があります。
 

見ていて面白い

https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0

 

時間がかかる。

行列を持ち込んで、ウェーブレット変換で解析し、診断する方法を教えてください。

111112468
111123579
1111346810
1112457911
11135681012
11146791113
111578101214
112689111315
1137910121416
11481011131517
12591112141618
136101213151719
147111314161820
158121415171921
169131516182022
271014161719211
381115171820221
49121618192111
510131719202211
61114182021111
71215192122111
8131620221111
914172111111
1015182211111
 

ウェーブレットは苦手なのですが、dplRパッケージによる例がこちらに掲載されていましたので、それを頼りにしてみます。

1) これは時系列なので、行列を何らかの方法で1つの長いベクトルに変換する必要があります。例えば、行列の各行が長さ9のスライディングウィンドウのようなもので、新しい行のウィンドウオフセット = 0.5とします。2行目ごとに最後の1要素をベクトルに追加することにします。スライディングウィンドウやマトリクスを使わずに、ベクトルをそのまま取ったほうがいい。
このような時系列が得られました - 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 1 1 1 1 1。

2) グラフ上の陰影は信頼性が低く、将来予測に使えない。一番右の影のない部分の「目盛りの右端」の色は緑（期間2～8の場合）です。
そして、答えは「現在、2から8までの期間が支配している」となり、本当に無駄です。 入力ベクトルが何であれ、それが答えです :).

inputMatrix <- t(matrix(c(1,    1,      1,      1,      1,      2,      4,      6,      8,
                          1,    1,      1,      1,      2,      3,      5,      7,      9,
                          1,    1,      1,      1,      3,      4,      6,      8,      10,
                          1,    1,      1,      2,      4,      5,      7,      9,      11,
                          1,    1,      1,      3,      5,      6,      8,      10,     12,
                          1,    1,      1,      4,      6,      7,      9,      11,     13,
                          1,    1,      1,      5,      7,      8,      10,     12,     14,
                          1,    1,      2,      6,      8,      9,      11,     13,     15,
                          1,    1,      3,      7,      9,      10,     12,     14,     16,
                          1,    1,      4,      8,      10,     11,     13,     15,     17,
                          1,    2,      5,      9,      11,     12,     14,     16,     18,
                          1,    3,      6,      10,     12,     13,     15,     17,     19,
                          1,    4,      7,      11,     13,     14,     16,     18,     20,
                          1,    5,      8,      12,     14,     15,     17,     19,     21,
                          1,    6,      9,      13,     15,     16,     18,     20,     22,
                          2,    7,      10,     14,     16,     17,     19,     21,     1,
                          3,    8,      11,     15,     17,     18,     20,     22,     1,
                          4,    9,      12,     16,     18,     19,     21,     1,      1,
                          5,    10,     13,     17,     19,     20,     22,     1,      1,
                          6,    11,     14,     18,     20,     21,     1,      1,      1,
                          7,    12,     15,     19,     21,     22,     1,      1,      1,
                          8,    13,     16,     20,     22,     1,      1,      1,      1,
                          9,    14,     17,     21,     1,      1,      1,      1,      1,
                          10,   15,     18,     22,     1,      1,      1,      1,      1
                         ), ncol=24, nrow = 9))

#создаём из матрицы временной ряд
for(i in seq(from = 1, to = nrow(inputMatrix), by = 2)){
  if(i==1){
    #первая строка матрицы берётся как есть`
    tsVector <- inputMatrix[i,]
  }else{
    #от каждой строй строки берётся последний элемент
    tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
  }
}

#полученный вектор
tsVector

library(dplR)

#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)

#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj

#график
 wavelet.plot(waveletObj)


 
Dr.トレーダー

ウェーブレットは苦手なのですが、例えばdplRパッケージでここに例が掲載されていましたので、それを参考にさせていただきます。

1) これは時系列なので、行列を何らかの方法で1つの長いベクトルに変換する必要があります。例えば、行列の各行が長さ9のスライディングウィンドウのようなもので、新しい行のウィンドウオフセット = 0.5とします。2行目ごとに最後の1要素をベクトルに追加することにします。スライディングウィンドウやマトリクスを使わずに、ベクトルをそのまま取ったほうがいい。
1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1 1のような時系列で出てきました。

2) グラフ上の陰影は、信頼性が低く、将来の予測には使えない。陰影のない部分の「目盛りの右端」の色は緑色です（周期＝8の場合）。


うーありがとうございます！調べてみます。
 

Rの内容

ウェーブレット変換のために、数値を三角波の値に変換する必要があるかどうか、ご存知の方はいらっしゃいますか？

あるいは、何を換算して計算を始める必要があるのでしょうか？

Rとは？

 
トップ2n:

Rとは？

googleを使ってみましたか？
 
mytarmailS:
googleで検索してみてください。
ラディウスならまだしも、これではよくわかりませんね。間違いなくプログラミング言語ではありません))
 
この分野の知識を、テニスやサッカーなどのスポーツベッティングの予想に応用しようとした人はいますか？あるいは、ポーカーやプレフ用のボットを書いた りしましたか？
 
トップ2n:

Rとは？

フーリエ変換は、 部と虚部がある複素数で結果を出しますが、これらの式のRは虚部を除いて計算することを意味します。
