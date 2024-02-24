トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 250 1...243244245246247248249250251252253254255256257...3399 新しいコメント Женя 2016.12.11 09:55 #2491 pantural。 しかし、もし私たちがリミッターとして働き、クォートし、為替取引のように両サイドに立って、流動性を売るとしたらどうでしょうか？なぜ予測が必要なのですか？pantural。 それが答えです、両建てでリミッターを立て、リスクなく利益を出す。 すべての取引は、トレンド、プルバック、MM、裁定取引、ボラティリティ、どこでも将来の市場状況を予測する必要があります。 mytarmailS 2016.12.12 16:51 #2492 見ていて面白いhttps://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0 Mikhail Toptunov 2016.12.13 03:41 #2493 時間がかかる。行列を持ち込んで、ウェーブレット変換で解析し、診断する方法を教えてください。1111124681111235791111346810111245791111135681012111467911131115781012141126891113151137910121416114810111315171259111214161813610121315171914711131416182015812141517192116913151618202227101416171921138111517182022149121618192111510131719202211611141820211117121519212211181316202211119141721111111015182211111 Dr. Trader 2016.12.13 14:49 #2494 ウェーブレットは苦手なのですが、dplRパッケージによる例がこちらに掲載されていましたので、それを頼りにしてみます。1) これは時系列なので、行列を何らかの方法で1つの長いベクトルに変換する必要があります。例えば、行列の各行が長さ9のスライディングウィンドウのようなもので、新しい行のウィンドウオフセット = 0.5とします。2行目ごとに最後の1要素をベクトルに追加することにします。スライディングウィンドウやマトリクスを使わずに、ベクトルをそのまま取ったほうがいい。 このような時系列が得られました - 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 1 1 1 1 1。2) グラフ上の陰影は信頼性が低く、将来予測に使えない。一番右の影のない部分の「目盛りの右端」の色は緑（期間2～8の場合）です。 そして、答えは「現在、2から8までの期間が支配している」となり、本当に無駄です。 入力ベクトルが何であれ、それが答えです :).inputMatrix <- t(matrix(c(1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 1, 1, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 1, 1, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 1, 1, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 1, 1, 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 1, 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 1, 1, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 1, 1, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 1, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 1, 3, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 1, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 1, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 1, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 2, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 1, 3, 8, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 1, 4, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 1, 1, 5, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 1, 1, 6, 11, 14, 18, 20, 21, 1, 1, 1, 7, 12, 15, 19, 21, 22, 1, 1, 1, 8, 13, 16, 20, 22, 1, 1, 1, 1, 9, 14, 17, 21, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 15, 18, 22, 1, 1, 1, 1, 1 ), ncol=24, nrow = 9))#создаём из матрицы временной рядfor(i in seq(from = 1, to = nrow(inputMatrix), by = 2)){ if(i==1){ #первая строка матрицы берётся как есть` tsVector <- inputMatrix[i,] }else{ #от каждой строй строки берётся последний элемент tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)]) }}#полученный вектор tsVectorlibrary(dplR)#рассчёт вейвлетов waveletObj <- morlet(tsVector)#показать расчитанные коэффициенты waveletObj#график wavelet.plot(waveletObj) Machine learning in trading: Apophenia as an apologist money managment Mikhail Toptunov 2016.12.13 14:52 #2495 Dr.トレーダーウェーブレットは苦手なのですが、例えばdplRパッケージでここに例が掲載されていましたので、それを参考にさせていただきます。1) これは時系列なので、行列を何らかの方法で1つの長いベクトルに変換する必要があります。例えば、行列の各行が長さ9のスライディングウィンドウのようなもので、新しい行のウィンドウオフセット = 0.5とします。2行目ごとに最後の1要素をベクトルに追加することにします。スライディングウィンドウやマトリクスを使わずに、ベクトルをそのまま取ったほうがいい。 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1 1のような時系列で出てきました。2) グラフ上の陰影は、信頼性が低く、将来の予測には使えない。陰影のない部分の「目盛りの右端」の色は緑色です（周期＝8の場合）。 うーありがとうございます！調べてみます。 Mikhail Toptunov 2016.12.14 13:53 #2496 ウェーブレット変換のために、数値を三角波の値に変換する必要があるかどうか、ご存知の方はいらっしゃいますか？あるいは、何を換算して計算を始める必要があるのでしょうか？Rとは？ mytarmailS 2016.12.14 14:00 #2497 トップ2n:Rとは？ googleを使ってみましたか？ Mikhail Toptunov 2016.12.14 14:23 #2498 mytarmailS: googleで検索してみてください。 ラディウスならまだしも、これではよくわかりませんね。間違いなくプログラミング言語ではありません)) ivanivan_11 2016.12.14 14:25 #2499 この分野の知識を、テニスやサッカーなどのスポーツベッティングの予想に応用しようとした人はいますか？あるいは、ポーカーやプレフ用のボットを書いた りしましたか？ Dr. Trader 2016.12.14 14:40 #2500 トップ2n: Rとは？ フーリエ変換は、実 部と虚部がある複素数で結果を出しますが、これらの式のRは虚部を除いて計算することを意味します。 1...243244245246247248249250251252253254255256257...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、もし私たちがリミッターとして働き、クォートし、為替取引のように両サイドに立って、流動性を売るとしたらどうでしょうか？なぜ予測が必要なのですか？
それが答えです、両建てでリミッターを立て、リスクなく利益を出す。
見ていて面白い
時間がかかる。
行列を持ち込んで、ウェーブレット変換で解析し、診断する方法を教えてください。
ウェーブレットは苦手なのですが、dplRパッケージによる例がこちらに掲載されていましたので、それを頼りにしてみます。
1) これは時系列なので、行列を何らかの方法で1つの長いベクトルに変換する必要があります。例えば、行列の各行が長さ9のスライディングウィンドウのようなもので、新しい行のウィンドウオフセット = 0.5とします。2行目ごとに最後の1要素をベクトルに追加することにします。スライディングウィンドウやマトリクスを使わずに、ベクトルをそのまま取ったほうがいい。
このような時系列が得られました - 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 1 1 1 1 1。
2) グラフ上の陰影は信頼性が低く、将来予測に使えない。一番右の影のない部分の「目盛りの右端」の色は緑（期間2～8の場合）です。
そして、答えは「現在、2から8までの期間が支配している」となり、本当に無駄です。 入力ベクトルが何であれ、それが答えです :).
ウェーブレット変換のために、数値を三角波の値に変換する必要があるかどうか、ご存知の方はいらっしゃいますか？
あるいは、何を換算して計算を始める必要があるのでしょうか？
Rとは？
