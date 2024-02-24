トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2447 1...244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2021.08.26 16:07 #24461 elibrarius: どんなキノコを食べるの？ 大きなセットではどんなパルスでも波動現象が発生します。変調が適用されます。 Rorschach 2021.08.26 20:53 #24462 mytarmailS: うまくいかない。 もう少し掘り下げると、うまくいくかもしれません。 mytarmailS 2021.08.27 07:53 #24463 ロールシャッハ： もう少し掘り下げると、うまくいくかもしれません。 例えば Mihail Marchukajtes 2021.08.27 10:46 #24464 このエントリーをご覧ください。かなり現実的な指摘がなされています Rorschach 2021.08.27 11:24 #24465 mytarmailS#: 例えば、以下のようになります。 フーリエ/ウェーブレット 私の方法 他の人より「見える」ようになれば、何か見つかるのでは？ Mihail Marchukajtes 2021.08.27 11:42 #24466 ロールシャッハ＃： フーリエ/ウェーブレット私の方法他の人より「見える」ようになれば、何か見つかるのでは？ 私はそうは思いません。なぜなら、良い収益を得るためには、未来を見通すか、少なくともその確率を高い確率で成功させる必要があるからです。そうでなければ、たとえスーパー・スムージング・オルガリットがあったとしても、ほとんど意味がありません :-( mytarmailS 2021.08.27 12:07 #24467 ロールシャッハ＃： フーリエ/ウェーブレット私の方法他の人より「見える」ようになれば、何か見つかるのでは？ いいえ、どのようにスペクトルを「見ても」、現在のパターンの後の値動きには、スペクトルであろうとなかろうと、再現性がありません。つまり、パターンを複雑にしてサイズを大きくし、「次元の呪い」（wikiを参照）に直面するか、TFの不変性の問題を解決するか、つまり、平日でも分単位でも同じパターンが得られるようにデータを変換できるか、である。ちなみに、ACH信号がここで役に立つかもしれない...他にも方法は結構あるので、一気に行きます Mihail Marchukajtes 2021.08.27 12:15 #24468 ボリュームクラスタ分析もその一つです。M1とD1のデータは同じというか、パターンがありますね。そして、このことがこの分析を有利にしているのですが...。 mytarmailS 2021.08.27 13:05 #24469 パターンを探すには、まず、少なくとも最も基本的なデータの変換方法をマスターする必要がある...。 脳は何も考えなくてもやってくれるが、アルゴリズムはやらなければならない ================ 1つ、パターンですが、自由度はいくつでしょうか、トレンドを取り除いたり、回転させたり等もしていませんし......。 最後のn個の値をAMOに与えて奇跡を待つことがいかに愚かなことか、おわかりいただけたでしょうか。 でも、それが一番簡単で、考えなくていいし、結果も予測できるから......」と悔やんでいます。 削除済み 2021.08.27 13:19 #24470 Mihail Marchukajtes#: このエントリーをご覧ください。かなり現実的な指摘がされていますね バツイチ。「パイのセールスマン" -- 19:30から見てください -- 彼自身が言っていることです。 まあ、「効率的な市場」というナンセンスなものについては、彼はまったく分かっていないのですが。この誤り（「効率的市場」 理論）自体が賄賂の道具であることを理解していないのである。彼はそれを理解することができなかった。 1...244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どんなキノコを食べるの？
うまくいかない。
もう少し掘り下げると、うまくいくかもしれません。
もう少し掘り下げると、うまくいくかもしれません。
このエントリーをご覧ください。かなり現実的な指摘がなされています
例えば、以下のようになります。
フーリエ/ウェーブレット
私の方法
他の人より「見える」ようになれば、何か見つかるのでは？
フーリエ/ウェーブレット
私の方法
他の人より「見える」ようになれば、何か見つかるのでは？
フーリエ/ウェーブレット
私の方法
他の人より「見える」ようになれば、何か見つかるのでは？
パターンを探すには、まず、少なくとも最も基本的なデータの変換方法をマスターする必要がある...。
脳は何も考えなくてもやってくれるが、アルゴリズムはやらなければならない
================
1つ、パターンですが、自由度はいくつでしょうか、トレンドを取り除いたり、回転させたり等もしていませんし......。
最後のn個の値をAMOに与えて奇跡を待つことがいかに愚かなことか、おわかりいただけたでしょうか。
でも、それが一番簡単で、考えなくていいし、結果も予測できるから......」と悔やんでいます。
このエントリーをご覧ください。かなり現実的な指摘がされていますね
バツイチ。「パイのセールスマン" -- 19:30から見てください -- 彼自身が言っていることです。
まあ、「効率的な市場」というナンセンスなものについては、彼はまったく分かっていないのですが。この誤り（「効率的市場」 理論）自体が賄賂の道具であることを理解していないのである。彼はそれを理解することができなかった。