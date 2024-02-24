トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2340 1...233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347...3399 新しいコメント Wizard2018 2021.02.20 10:27 #23391 elibrarius: 何かが邪魔をしている。 やらなければならないことが理解されていない。そして、ネットは、どんなに賢いものでも、それ自体が愚かで、理解することはできません。そして、理解が深まれば、ネットワークは不要になる。自然界のパラドックス :) 削除済み 2021.02.20 10:44 #23392 Wizard2018： やらなければならないことが理解されていない。そして、ネットは、どんなに狡猾なものでも、それ自身は間抜けで、推し量ることはできない。そして、理解者が現れたら、ネットはもう必要ないのです。自然界のパラドックス :) オウムのように同じことを繰り返すのをやめて、何かを始めるなら、進化の行き詰まりの標本のように見えるのをやめることができる。 Valeriy Yastremskiy 2021.02.20 11:16 #23393 elibrarius: プロセッサーの操作について知っている人はいますか？クイックソート 機能をdouble型からfloat型に変換してみました。データ型が変わっただけ。8バイトより4バイトの方が2倍速くなるはずのようです。しかし、測定してみると、その利得は5〜10％程度に過ぎない。主な操作は、数値の比較とメモリ内でのシャッフルです。書き換えに必要なのは8バイトではなく4バイトなので、書き換えはより高速になるはずです。それとも、プロセッサーも同じ時間をかけているのでしょうか？比較演算はビット単位で行われ、ある数字が他の数字より大きいビット1に到達すると、ビット単位の探索を終了するようです。すなわち，doubleもfloatも，同じビットを10-20ビット探索したところで停止する。私の読みは正しいのでしょうか？それとも他に説明があるのでしょうか？ いいえ、もちろんそんなことはありません。比較、加算、減算、書き込み、読み出し、コピー関数自体が長く、データ型に線形に依存することは全くありません。 Wizard2018 2021.02.20 11:35 #23394 マキシム・ドミトリエフスキー： オウムのように同じことを繰り返すのをやめて、何かを始めたら、進化の行き止まりの枝の標本のように見えるのをやめることができるだろう それは、進化が決めることです。恋人はいるんですか？それとも、ランバがないのでしょうか？:)))) 削除済み 2021.02.20 11:46 #23395 Wizard2018： それは、進化が決めることです。恋人はいるんですか？それとも、ランバがないのでしょうか？:)))) 逃げ道を用意してやっただけだ、荒らしめ。壁をアップにすればいい、自然のパラドックス。 削除済み 2021.02.20 12:01 #23396 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596 はほぼ同じ（5分）に仕上がります。同時にモデルが壊れる＋-。この2ヶ月間、トレーニングをする。 あなたのアルゴリズムは、おかしな方法でパターンを引き出しています。 Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2021.01.31www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Valeriy Yastremskiy 2021.02.20 12:06 #23397 マキシム・ドミトリエフスキー： https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596はほぼ同じ（5分）に仕上がります。同時にモデルが壊れる＋-。この2ヶ月間、電車を走らせる。 データでドレインポイントが取れるか？ 削除済み 2021.02.20 12:11 #23398 マキシム・ドミトリエフスキー： https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596はほぼ同じ（5分）に仕上がります。同時にモデルが壊れる＋-。この2ヶ月間、トレーニングをする。あなたのアルゴリズムがパターンを引くのは面白いですね。 あなたのように9セッツでトレーニングすると、少し長く「引きずる」んです。 削除済み 2021.02.20 13:02 #23399 Valeriy Yastremskiy： 排水ポイントをデータに取り込めるか？ おそらく Valeriy Yastremskiy 2021.02.20 13:06 #23400 マキシム・ドミトリエフスキー： おそらく という感じです。ドレイン状態が通常状態とどう違うのか、何が必要なのかが明確でないのが悲しいところです。フィルターという意味では。) 1...233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
何かが邪魔をしている。
やらなければならないことが理解されていない。そして、ネットは、どんなに賢いものでも、それ自体が愚かで、理解することはできません。そして、理解が深まれば、ネットワークは不要になる。自然界のパラドックス :)
オウムのように同じことを繰り返すのをやめて、何かを始めるなら、進化の行き詰まりの標本のように見えるのをやめることができる。
プロセッサーの操作について知っている人はいますか？
クイックソート 機能をdouble型からfloat型に変換してみました。データ型が変わっただけ。
8バイトより4バイトの方が2倍速くなるはずのようです。しかし、測定してみると、その利得は5〜10％程度に過ぎない。
主な操作は、数値の比較とメモリ内でのシャッフルです。
書き換えに必要なのは8バイトではなく4バイトなので、書き換えはより高速になるはずです。それとも、プロセッサーも同じ時間をかけているのでしょうか？
比較演算はビット単位で行われ、ある数字が他の数字より大きいビット1に到達すると、ビット単位の探索を終了するようです。すなわち，doubleもfloatも，同じビットを10-20ビット探索したところで停止する。
私の読みは正しいのでしょうか？それとも他に説明があるのでしょうか？
いいえ、もちろんそんなことはありません。比較、加算、減算、書き込み、読み出し、コピー関数自体が長く、データ型に線形に依存することは全くありません。
それは、進化が決めることです。恋人はいるんですか？それとも、ランバがないのでしょうか？:))))
逃げ道を用意してやっただけだ、荒らしめ。壁をアップにすればいい、自然のパラドックス。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596
はほぼ同じ（5分）に仕上がります。同時にモデルが壊れる＋-。この2ヶ月間、トレーニングをする。
あなたのアルゴリズムは、おかしな方法でパターンを引き出しています。
データでドレインポイントが取れるか？
あなたのアルゴリズムがパターンを引くのは面白いですね。
あなたのように9セッツでトレーニングすると、少し長く「引きずる」んです。
排水ポイントをデータに取り込めるか？
おそらく
という感じです。ドレイン状態が通常状態とどう違うのか、何が必要なのかが明確でないのが悲しいところです。フィルターという意味では。)