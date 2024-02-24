トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2340

elibrarius:

何かが邪魔をしている。

やらなければならないことが理解されていない。そして、ネットは、どんなに賢いものでも、それ自体が愚かで、理解することはできません。そして、理解が深まれば、ネットワークは不要になる。自然界のパラドックス :)

Wizard2018：

やらなければならないことが理解されていない。そして、ネットは、どんなに狡猾なものでも、それ自身は間抜けで、推し量ることはできない。そして、理解者が現れたら、ネットはもう必要ないのです。自然界のパラドックス :)

オウムのように同じことを繰り返すのをやめて、何かを始めるなら、進化の行き詰まりの標本のように見えるのをやめることができる。

 
elibrarius:

プロセッサーの操作について知っている人はいますか？

クイックソート 機能をdouble型からfloat型に変換してみました。データ型が変わっただけ。

8バイトより4バイトの方が2倍速くなるはずのようです。しかし、測定してみると、その利得は5〜10％程度に過ぎない。

主な操作は、数値の比較とメモリ内でのシャッフルです。

書き換えに必要なのは8バイトではなく4バイトなので、書き換えはより高速になるはずです。それとも、プロセッサーも同じ時間をかけているのでしょうか？

比較演算はビット単位で行われ、ある数字が他の数字より大きいビット1に到達すると、ビット単位の探索を終了するようです。すなわち，doubleもfloatも，同じビットを10-20ビット探索したところで停止する。

私の読みは正しいのでしょうか？それとも他に説明があるのでしょうか？

いいえ、もちろんそんなことはありません。比較、加算、減算、書き込み、読み出し、コピー関数自体が長く、データ型に線形に依存することは全くありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

オウムのように同じことを繰り返すのをやめて、何かを始めたら、進化の行き止まりの枝の標本のように見えるのをやめることができるだろう

それは、進化が決めることです。恋人はいるんですか？それとも、ランバがないのでしょうか？:))))

Wizard2018：

それは、進化が決めることです。恋人はいるんですか？それとも、ランバがないのでしょうか？:))))

逃げ道を用意してやっただけだ、荒らしめ。壁をアップにすればいい、自然のパラドックス。

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596

はほぼ同じ（5分）に仕上がります。同時にモデルが壊れる＋-。この2ヶ月間、トレーニングをする。

あなたのアルゴリズムは、おかしな方法でパターンを引き出しています。


マキシム・ドミトリエフスキー

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596

はほぼ同じ（5分）に仕上がります。同時にモデルが壊れる＋-。この2ヶ月間、電車を走らせる。


データでドレインポイントが取れるか？

マキシム・ドミトリエフスキー

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2317#comment_20471596

はほぼ同じ（5分）に仕上がります。同時にモデルが壊れる＋-。この2ヶ月間、トレーニングをする。

あなたのアルゴリズムがパターンを引くのは面白いですね。


あなたのように9セッツでトレーニングすると、少し長く「引きずる」んです。


Valeriy Yastremskiy：

排水ポイントをデータに取り込めるか？

おそらく

 
マキシム・ドミトリエフスキー

おそらく

という感じです。ドレイン状態が通常状態とどう違うのか、何が必要なのかが明確でないのが悲しいところです。フィルターという意味では。)

