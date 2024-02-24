トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2339 1...233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346...3399 新しいコメント Sergey Chalyshev 2021.02.19 20:16 #23381 役に立つかもしれません。 Evgeny Dyuka 2021.02.19 20:20 #23382 elibrarius: 時間がかかりすぎる...)完成できないし、儲からない。何かが邪魔をしている。 すべてOKで、実際のマーケットでテストして、問題なく動作しています。 Aleksey Nikolayev 2021.02.19 20:26 #23383 ミハイル・ミシャニン： 推理・思考するパンダンhttps://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html しかし、二項分布のパラメータをベイズ推定する大技（ベータ分布を先験的分布とするらしい）は mytarmailS 2021.02.19 20:36 #23384 BillionerClub： 超ド級スマートマシンがこのスレの話題のようです。実のところ、AIがチャンピオンとDotaをやって後者を倒すように、機械学習がFXで儲けることを妨げるものは何なのか、という疑問があります。 そのようなモデルの訓練にどれだけの費用がかかるのか、どれだけの専門家が開発しているのか・・・そんなくだらない質問はしないかもしれない。 削除済み 2021.02.19 20:38 #23385 NSでgridmartinをトレードするように訓練すると、gridmartinなしで訓練した場合、同じようなパターンになる。2015-17年はまだ消えるパターン おそらく、すでにアワーバーから最大限の力を引き出しており、これ以上は無理でしょう 二三例 Aleksei Kuznetsov 2021.02.19 21:19 #23386 マキシム・ドミトリエフスキー： NSでgridmartinをトレードするように訓練すると、gridmartinなしで訓練した場合、同じようなパターンになる。2015-17年はまだパターンが足りないおそらく、すでにアワーバーを最大限まで絞り込んでいるので、これ以上いくつかの例を挙げます。 従来のマーチンは、1日の終わりに排水する傾向がありました。NSマーチンも雨漏りするのか？ 削除済み 2021.02.19 21:22 #23387 elibrarius： 普通のマーチンは結局バタバタしがちですからね。NSマーチンも雨漏りするのか？ どのように設定したのか 削除済み 2021.02.19 21:37 #23388 23,000投稿!みんな、そろそろ何か結論を出してもいいんじゃないか！？ Konstantin Nikitin 2021.02.19 21:54 #23389 Vladimir Baskakov: 23000 posts! みんな、そろそろ結論を出してもいいんじゃない？ 誰もが自分なりの結論を出す。NSに全面的に依存しているものもあります。そして、それを自分の戦略のための追加フィルターとして使っている人がいます。NSを全く信用していない人もいる。 このトピックは、その性能と弱点のデモ・ショーケースといったところでしょうか...。 削除済み 2021.02.20 07:48 #23390 何をしたらいいかわからない人へ https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/ ML for Trading - 2nd Edition stefan-jansen.github.io A comprehensive introduction to how ML can add value to the design and execution of algorithmic trading strategies 1...233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
役に立つかもしれません。
時間がかかりすぎる...)完成できないし、儲からない。何かが邪魔をしている。
推理・思考するパンダンhttps://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html
しかし、二項分布のパラメータをベイズ推定する大技（ベータ分布を先験的分布とするらしい）は
超ド級スマートマシンがこのスレの話題のようです。実のところ、AIがチャンピオンとDotaをやって後者を倒すように、機械学習がFXで儲けることを妨げるものは何なのか、という疑問があります。
そのようなモデルの訓練にどれだけの費用がかかるのか、どれだけの専門家が開発しているのか・・・そんなくだらない質問はしないかもしれない。
NSでgridmartinをトレードするように訓練すると、gridmartinなしで訓練した場合、同じようなパターンになる。2015-17年はまだ消えるパターン
おそらく、すでにアワーバーから最大限の力を引き出しており、これ以上は無理でしょう
二三例
普通のマーチンは結局バタバタしがちですからね。NSマーチンも雨漏りするのか？
どのように設定したのか
23000 posts!
誰もが自分なりの結論を出す。NSに全面的に依存しているものもあります。そして、それを自分の戦略のための追加フィルターとして使っている人がいます。NSを全く信用していない人もいる。
このトピックは、その性能と弱点のデモ・ショーケースといったところでしょうか...。
何をしたらいいかわからない人へ
https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/