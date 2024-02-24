トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2339

elibrarius:

時間がかかりすぎる...)完成できないし、儲からない。何かが邪魔をしている。

すべてOKで、実際のマーケットでテストして、問題なく動作しています。
 
ミハイル・ミシャニン

推理・思考するパンダンhttps://ai-news.ru/2021/02/prostye_i_maloizvestnye_sposoby_veroyatnostnyh_ocenok.html

しかし、二項分布のパラメータをベイズ推定する大技（ベータ分布を先験的分布とするらしい）は

 
BillionerClub：

超ド級スマートマシンがこのスレの話題のようです。実のところ、AIがチャンピオンとDotaをやって後者を倒すように、機械学習がFXで儲けることを妨げるものは何なのか、という疑問があります。

そのようなモデルの訓練にどれだけの費用がかかるのか、どれだけの専門家が開発しているのか・・・そんなくだらない質問はしないかもしれない。

NSでgridmartinをトレードするように訓練すると、gridmartinなしで訓練した場合、同じようなパターンになる。2015-17年はまだ消えるパターン

おそらく、すでにアワーバーから最大限の力を引き出しており、これ以上は無理でしょう

二三例


 
マキシム・ドミトリエフスキー

NSでgridmartinをトレードするように訓練すると、gridmartinなしで訓練した場合、同じようなパターンになる。2015-17年はまだパターンが足りない

おそらく、すでにアワーバーを最大限まで絞り込んでいるので、これ以上

いくつかの例を挙げます。


従来のマーチンは、1日の終わりに排水する傾向がありました。NSマーチンも雨漏りするのか？
elibrarius：
普通のマーチンは結局バタバタしがちですからね。NSマーチンも雨漏りするのか？

どのように設定したのか

23,000投稿!
みんな、そろそろ何か結論を出してもいいんじゃないか！？
 
Vladimir Baskakov:
23000 posts!
みんな、そろそろ結論を出してもいいんじゃない？

誰もが自分なりの結論を出す。NSに全面的に依存しているものもあります。そして、それを自分の戦略のための追加フィルターとして使っている人がいます。NSを全く信用していない人もいる。
このトピックは、その性能と弱点のデモ・ショーケースといったところでしょうか...。

何をしたらいいかわからない人へ

https://stefan-jansen.github.io/machine-learning-for-trading/

ML for Trading - 2nd Edition
  • stefan-jansen.github.io
A comprehensive introduction to how ML can add value to the design and execution of algorithmic trading strategies
