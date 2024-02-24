トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2011

マキシム・ドミトリエフスキー

カットはテスターの＋-に合わせ始めた...まあ、少なくとも、本物が良くないとテスターでも

9月21日から今のところ良好、テスターでもほぼ同じ。そして、テスターで以前の期間については、それは良いですが、週は不成功です（おそらく）。

たまたまかもしれませんが、週の初めはいつも調子がよくて（「プレトレーニング」の後）、その後調子が悪くなるんです。

を発見し、最終的にはうまくいくかもしれません。）

虫取りが長い

長時間の移動では引っ張られ、Uターンでは失速する。

過去2ヶ月のテスター（ロジックの更新）の例です。

しかし、古いロジックではもっとひどいことになります。トレーダーで新しいロジックを試し、来週にはロックする予定です。

何がこのような乖離を生んだのか。

Aleksey Vyazmikin：

では、その齟齬の原因は何だったのだろうか。

どうでしょう、まだありますが、そんなに大きくはないですね。

トレーダーのロジックが逆さまなのが間違いだったのです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

カットがテスターと＋-で一致するようになってきた......。

リニアに見える、それは心強い。

 
Aleksey Vyazmikin：

こちらのスレッドでは、そのようなコンテストがあったのでしょうか？

目標値、.........の3つのサンプルを使いたいのですが。

強気だな、イミフだが、参加する人は頑張れ

mytarmailS:

いい線いってる

5ヶ月で飛行機（テスターで、新しいロジック）です。

最終的にうまくいったら、それをシェアします。まだあまり時間がない

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どうでしょう、まだありますが、それほど大きくはないですね。

トレーダーロジックを逆さまにすることでエラーが発生しました。

ゼロバーでOHLCVの方を見る - 多分それがそれです。

I.e.トレード結果の解釈の誤り（コードを書くとき）？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

5ヶ月で一般機（テスター、新ロジック）。

最終的にうまくいったら、それをシェアします。まだあまり時間がありません。

かなり良さそう!

入力信号はどのように生成されるのでしょうか？
 
mytarmailS:

イミフなことをやっているが、がんばれよ、誰が行くんだ。

ターゲットの3値で迷っていませんか？

Aleksey Vyazmikin：

ゼロバーでOHLCVを見る - 多分それだ？

つまり、トレード結果の解釈の仕方（コードを書くとき）に誤りがあったということでしょうか？

そこのロジックがすでにぐちゃぐちゃなので、整理する必要があります（私が自分でコーディングしたものです）。また、なぜこのように機能し、他の方法では機能しないのか？

Aleksey Vyazmikin：

かなり良さそうですねー。

入力信号はどのように生成するのですか、すべてのバーで、あるいは他の何かで？

そうです、強化型アダプティブ・コントロールです。

