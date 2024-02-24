トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2011 1...200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:11 #20101 マキシム・ドミトリエフスキー： カットはテスターの＋-に合わせ始めた...まあ、少なくとも、本物が良くないとテスターでも9月21日から今のところ良好、テスターでもほぼ同じ。そして、テスターで以前の期間については、それは良いですが、週は不成功です（おそらく）。たまたまかもしれませんが、週の初めはいつも調子がよくて（「プレトレーニング」の後）、その後調子が悪くなるんです。を発見し、最終的にはうまくいくかもしれません。）虫取りが長い長時間の移動では引っ張られ、Uターンでは失速する。過去2ヶ月のテスター（ロジックの更新）の例です。しかし、古いロジックではもっとひどいことになります。トレーダーで新しいロジックを試し、来週にはロックする予定です。 何がこのような乖離を生んだのか。 削除済み 2020.10.01 13:15 #20102 Aleksey Vyazmikin： では、その齟齬の原因は何だったのだろうか。 どうでしょう、まだありますが、そんなに大きくはないですね。 トレーダーのロジックが逆さまなのが間違いだったのです。 mytarmailS 2020.10.01 13:30 #20103 マキシム・ドミトリエフスキー： カットがテスターと＋-で一致するようになってきた......。 リニアに見える、それは心強い。 mytarmailS 2020.10.01 13:31 #20104 Aleksey Vyazmikin： こちらのスレッドでは、そのようなコンテストがあったのでしょうか？目標値、.........の3つのサンプルを使いたいのですが。 強気だな、イミフだが、参加する人は頑張れ 削除済み 2020.10.01 13:32 #20105 mytarmailS: いい線いってる 5ヶ月で飛行機（テスターで、新しいロジック）です。 最終的にうまくいったら、それをシェアします。まだあまり時間がない Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:38 #20106 マキシム・ドミトリエフスキー： どうでしょう、まだありますが、それほど大きくはないですね。トレーダーロジックを逆さまにすることでエラーが発生しました。 ゼロバーでOHLCVの方を見る - 多分それがそれです。 I.e.トレード結果の解釈の誤り（コードを書くとき）？ Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:38 #20107 マキシム・ドミトリエフスキー： 5ヶ月で一般機（テスター、新ロジック）。最終的にうまくいったら、それをシェアします。まだあまり時間がありません。かなり良さそう! 入力信号はどのように生成されるのでしょうか？ Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:40 #20108 mytarmailS: イミフなことをやっているが、がんばれよ、誰が行くんだ。 ターゲットの3値で迷っていませんか？ 削除済み 2020.10.01 13:40 #20109 Aleksey Vyazmikin： ゼロバーでOHLCVを見る - 多分それだ？つまり、トレード結果の解釈の仕方（コードを書くとき）に誤りがあったということでしょうか？ そこのロジックがすでにぐちゃぐちゃなので、整理する必要があります（私が自分でコーディングしたものです）。また、なぜこのように機能し、他の方法では機能しないのか？ 削除済み 2020.10.01 13:42 #20110 Aleksey Vyazmikin： かなり良さそうですねー。 入力信号はどのように生成するのですか、すべてのバーで、あるいは他の何かで？ そうです、強化型アダプティブ・コントロールです。 1...200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
カットはテスターの＋-に合わせ始めた...まあ、少なくとも、本物が良くないとテスターでも
9月21日から今のところ良好、テスターでもほぼ同じ。そして、テスターで以前の期間については、それは良いですが、週は不成功です（おそらく）。
たまたまかもしれませんが、週の初めはいつも調子がよくて（「プレトレーニング」の後）、その後調子が悪くなるんです。
を発見し、最終的にはうまくいくかもしれません。）
虫取りが長い
長時間の移動では引っ張られ、Uターンでは失速する。
過去2ヶ月のテスター（ロジックの更新）の例です。
しかし、古いロジックではもっとひどいことになります。トレーダーで新しいロジックを試し、来週にはロックする予定です。
何がこのような乖離を生んだのか。
では、その齟齬の原因は何だったのだろうか。
どうでしょう、まだありますが、そんなに大きくはないですね。
トレーダーのロジックが逆さまなのが間違いだったのです。
カットがテスターと＋-で一致するようになってきた......。
リニアに見える、それは心強い。
こちらのスレッドでは、そのようなコンテストがあったのでしょうか？
目標値、.........の3つのサンプルを使いたいのですが。
強気だな、イミフだが、参加する人は頑張れ
いい線いってる
5ヶ月で飛行機（テスターで、新しいロジック）です。
最終的にうまくいったら、それをシェアします。まだあまり時間がない
どうでしょう、まだありますが、それほど大きくはないですね。
トレーダーロジックを逆さまにすることでエラーが発生しました。
ゼロバーでOHLCVの方を見る - 多分それがそれです。
I.e.トレード結果の解釈の誤り（コードを書くとき）？
5ヶ月で一般機（テスター、新ロジック）。
最終的にうまくいったら、それをシェアします。まだあまり時間がありません。
かなり良さそう!入力信号はどのように生成されるのでしょうか？
イミフなことをやっているが、がんばれよ、誰が行くんだ。
ターゲットの3値で迷っていませんか？
ゼロバーでOHLCVを見る - 多分それだ？
つまり、トレード結果の解釈の仕方（コードを書くとき）に誤りがあったということでしょうか？
そこのロジックがすでにぐちゃぐちゃなので、整理する必要があります（私が自分でコーディングしたものです）。また、なぜこのように機能し、他の方法では機能しないのか？
かなり良さそうですねー。入力信号はどのように生成するのですか、すべてのバーで、あるいは他の何かで？
そうです、強化型アダプティブ・コントロールです。