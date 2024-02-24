トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 157

J.B:

1) 分類でないとはどういうことか、例えば1000の因子があるとすると、例えば100の出力を持つディープニューラルネットワークが、異なる時間軸に対して、与えられた楽器の上下動の確率を生成するのです。それは回帰なのか？回帰とは、価格を予測することである。

2) あなたは相互情報を使うかもしれませんが、私たちは単に特定のモデルについて、要因を調べ、最終的な予測に対するそれぞれの影響度を計算するだけなので、さらに悪いことになります。googleNetの洗練度という点では。回帰は必要ありませんし、資産の価値がいくらかというのもどうでもよく、モデルを複雑にして意味がありません。


1）いくつかのホリゾントについて、価格予測（価格だけでなく、価格の伸びも）を行っている。

2）ここでは何も勧められない。ある人は正しい方向に動く確率を使い、ある人は与えられた方向に動く予測強度を使う。一方的な値動きと10ポイントの値動きで結果が異なるのは理にかなっているのでしょう。

 
アレクセイ・ブルナコフ

最大レバレッジは、そう、1：100です。でも、使わないんです。もう一度言います。

事務局が設定したテコ入れをしないわけにはいかない。
 
アレクセイ・ブルナコフ

無限の探求であり、それが私の興味でもあるのですが、どちらかがより良く機能し、科学と創造性の共生となるのです。その機能は、異なるホリゾントでの単純な増分から始まり、トレンド検出/フローティング、異常の捕捉、モード変化、ブラックスワンなど、数百に及ぶかもしれません。そして、そのサブシステムの結果をメタシステムなどの予測因子として利用します。進化)))

 
アンドレイ・ディク
証券会社が提供するレバレッジを利用しないことはできません。

なるほど。

もう一度、レバレッジの計算式を見てみましょう。

レバレッジ1:10は、0.01（取引量）*100000（1ロットの価値）*5（取引 回数）/500（保証金）です。

つまり、自分の口座にある金額の10倍のレバレッジをかけて、通貨を買っているのです。簡単なことだと思うのですが。それとも、レバレッジの定義を読もうか？

実際のブローカーが最大1:2を提示しているが、それを使いたくない場合（例えば手数料の関係で）、私は1:1のレバレッジを使うことにしている。そして、どの程度のレバレッジでどの程度稼ぐのかと問われれば、例えば借入資金を使わずに年率25％、つまり自力のみでトレードしていると答えます。すべてがクリアになる...

 
アレクセイ・ブルナコフ

念のため、自己資金でなく、証券会社が許可している場合。わかるか？
 
アンドレイ・ディク
レバレッジは、預金をどれだけ使うかではなく、証券会社がどれだけ使わせてくれるかです。わかりましたか？

了解しました。でも、もし「どのくらいのレバレッジでいくら稼いでいるのか」と聞かれたら、「レバレッジ1：1000のおじさんがいて、実は1：2で取引して10％稼いでいる」なんてことは言いませんよ...。1：2ということで。さらに取ると、リスクが許さない。

そして、質問の文脈に戻りますが、年率40％を稼ぐ際のレバレッジはどの程度なのでしょうか。会社を変えて、別のおじさんが1:500を出したとします。何か変わるのでしょうか？私の500で同じ0.01ロットで取引することをご理解いただけましたでしょうか？

 
アレクセイ・ブルナコフ
通常、レバレッジについて聞かれると、事務所が指定した口座のレバレッジについて聞かれることが多いようです。このような質問のポイントは、取引に使える資金を調べることです。

取引における最大ドローダウンを問う場合、現時点での預託金の大きさに対する負の浮動利益の割合。

しかし、あなたは、レバレッジもドローダウンも、何のことだかわからない。

アレクセイ・ブルナコフ

また、質問の文脈に戻りますが、年率40％の利益でレバレッジはどの程度なのでしょうか。私が会社を変えて、別の人が1：500を出したとします。それで何か変わるのでしょうか？500の入金に対して、同じ0.01ロットで取引するということでご理解いただけましたでしょうか？

また、トレードでどのようなドローダウンをさせているのかが分からないので、何も分かりません。このように、口座内の資金の効率的な使用については、疑問が残る。そうでなければ、年間収益率は35％を超えるかもしれません。

 
アンドレイ・ディク

通常、レバレッジについて聞かれると、事務所が指定した口座のレバレッジについて聞かれることが多いようです。このような質問のポイントは、取引に使える資金を調べることです。

また、トレードにおける最大ドローダウンを聞いたときに、現時点での預かり金の大きさに対して、どれくらいのマイナスの浮き利益があるか。

1)しかし、あなたは、レバレッジもドローダウンも、全く分かっていない。

2) また、取引で許容されるドローダウンがわからないので、何の意味もありません。だから、アカウントの効率性には疑問が残る。私の推測では、最適でなければ年間収益率は35％以上になるはずです。


1）具体的にはレバレッジの話です。つまり、取引をするためにどれだけのお金を借りることができるのか、ということです。いつも全カット（500 * 100 / 100000 = 0.5ロット）を開けて、それをずっとやっていたら、おそらく私はドローダウンをほとんど見ないほどクールなシステムを持っているということがお分かりいただけたかと思います.........。

2）これは、事務所からどんなテコ入れをされても、その結果、どんなに大きな案件を開いても、リスク回避のために厳しく設定した量を開けるということを示しています。あとはすべて、単なる憶測に過ぎない。

 
アレクセイ・ブルナコフ

1) 具体的にレバレッジの話をしています。つまり、取引をするためにどれだけのお金を借りることができるのか、ということです。いつもカツを全開にして（500 * 100 / 100000 = 0.5 lot）、それをずっとやっていたら、おそらくドローダウンをほとんど見ないほどクールなシステムになっていることがお分かりいただけるかと思います...。

2）これは、事務所からどんなテコ入れをされても、その結果、どんなに大きな案件を開いても、リスク回避のために厳しく設定した量を開けるということを示しています。あとは、あなたの勝手な憶測です。

なるほど。答えたくない場合は、答えないでください。

レバレッジの知識は、取引システムを構築する上であまり重要ではないと思われるかもしれませんが、一般的な見通しではやはり必要なことなのです。そうでないと、クロスバリデーションやリグレッションの知識はともかく、トレーディングの初歩的な知識が不足してしまうからです。

 

A-----i.使用中のレバレッジ」を明確に表示。

