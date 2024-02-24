トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1366 1...135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2019.02.22 21:01 #13651 タグコノウ： ジークムント・フロイトの著作は、専門家でない人に語るにはあまりに刺激的なテーマであり、彼の見解を冷静に受け止め、無意識に攻撃性に転嫁しないための理解、知識、経験が必要であるためである。ここは明らかにそのような議論をする場所ではない)。ちなみに、「心理学」については、プログラミングと心理学という2つの科学が交錯しているので、それを理解せずに本格的なAIを作ることは不可能だというのが、私の主なメッセージです。100兆個のニューロン結合を持つ神経プロセスの「仕組み」を正確に再現することは、非現実的であるように思えます。一般に、ジークムント・フロイトの業績は、無意識の発見（その記述とその顕在化に関する事実の収集）と意識構造モデルの開発にあり、これによって研究の道具が与えられ、人間の内面世界の理解により近づくことができたのです。 AIについて、人間は自分のイメージや似顔絵でたくさん作っています。強化学習と 同じ手法で、発想は純粋に心理学から取っています。人間の成長過程、特に幼少期は健康な精神の基礎となる生命エネルギーの蓄積の時期であり、これを経ずに人間の心に似るということは考えられません。新しい原理のコンピュータを作ることは可能だと思いますが、それは人間の意識ではないでしょう。一般に現代の心理学の手法（現在適用されているもの）は統計学にこだわりがあり、パターンを明らかにすることを期待して機械学習の手法も適用され始めたが、これらの手法の背後にはそれぞれの人格の独自性が失われている。 削除済み 2019.02.22 21:05 #13652 タグコノウ。さて、AIを完全に機能させるには、人間の環境に組み込む必要があり、人間の行動を理解するように教育する必要があります。だから、その中で人間の基本を作り直す必要があるのです。そうでないと、社会から "脱落 "してしまい、一人前のAIにはなれない。単に人を正しく理解できなくなるだけです。その結果、知性ではなく、人間の質問-答えをソフトウェアが模倣することになり、それはすでにそうなっているのです。知性というのは、自分の意見を持っているので、何をしてほしいかは関係ないんです。 だから、自学自習で欲しいものになるようなものを生まなければならないのです。人間の脳よりも強力なニューロネットと、インターネットへのアクセス、そして動き回るための触手が必要です。今後数十年の問題です。あなたは、これが進化の次の段階であることを理解する。骨の袋は廃棄物として消え去るか、より高度な生物の背景として残るだろう。 そして、それは差し迫った対決となる。進化のすべてと同じように。そして、人類を救うのは蛮族のコノンだけだ。 Реter Konow 2019.02.22 21:20 #13653 アレクセイ・ヴャジミキン一般に、ジークムント・フロイトは、無意識の発見（その記述、その顕在化の事実の収集）、意識構造のモデルの開発を行い、研究の道具として、人間の内面世界の理解に近づけたと評価されている。 AIについて、人間は自分のイメージや似顔絵でたくさん作っています。強化学習と同じ手法で、発想は純粋に心理学から取っています。人間の成長過程、特に幼少期は健康な精神の基礎となる生命エネルギーの蓄積の時期であり、これを経ずに人間の心に似るということは考えられません。新しい原理のコンピュータを作ることは可能だと思いますが、それは人間の意識ではないでしょう。一般に、現代の心理学の手法（現時点での応用）は統計学にこだわりがあり、パターン検出を期待して機械学習の手法まで適用され始めたが、これらの手法はそれぞれの人格の独自性を失っている。1.一時期、私はフロイトの思想に傾倒していたことがあります。心理学の理解に大きな影響を与えた。今でも、私は彼を尊敬しています。 2.一般的には、賛成です。 Yuriy Asaulenko 2019.02.22 21:20 #13654 マキシム・ドミトリエフスキー知性というのは、自分の意見を持っているので、何をしてほしいかは関係ないんです。 だから、自分で学習して、なりたいものになるようなものを生まなければならないのです。人間の脳よりも強力なニューロネット、インターネットへのアクセス、そして動き回るための触手が必要です。今後数十年の問題です。あなたは、これが進化の次の段階であることを理解する。骨の袋は廃棄物として消え去るか、より高度な生物の背景として残るだろう。 そして、それは切迫した対決となる。進化のすべてと同じように。そして、人類を救うのは蛮族のコノンだけだ。マキシム 実は今のところ、AIの定義はどんな装いにも関係ないんです。囲碁を打ち、車を運転し、電話で質問に答え、そして神に感謝する。 削除済み 2019.02.22 21:24 #13655 ユーリイ・アサウレンコマキシム 実は今のところ、AIの定義はどんな装いにも関係ないんです。囲碁も打てるし、車も運転できるし、電話にも出られるし、ありがたいことです。それこそ、なんでもいいんです。 でも、蛮族のコノンに守られている限り、心理的な安らぎはあるけれど、やっぱりちょっと心配。 Реter Konow 2019.02.22 22:47 #13656 アレクセイ・ヴャジミキン一般にジークムント・フロイトは、無意識の発見（その記述と顕在化の事実の収集）と意識構造のモデルの開発により、研究の道具を提供し、人間の内面世界の理解に近づくことを可能にしたと評価されている。もちろん、フロイトは無意識の発見だけでなく、それが意識に及ぼす影響についても記述している。より正確には、隠されたメカニズムによって無意識に影響を与えるさまざまな方法と形態、そしてその意味と内容を明らかにした。内容は、現在の私から見ると、少し横着ではあるが、基本的なものであることがわかった。意識そのものは深く掘り下げられていない。確かに心理学における彼の役割は「科学教育的」です。 ちなみに、娘のアンナ・フロイトも児童精神分析に関する本を出版し、心理学に大きな貢献をしている。とても興味深い作品です。 さて、心理学についてはもう十分でしょう。 Реter Konow 2019.02.22 22:58 #13657 アレクセイ・ヴャジミキン.... AIについてですが、人間は自分のイメージでいろいろなものを作っています。強化学習と同じ学習方法、つまり純粋に心理学から取ったアイデアです。人間の成長過程、特に幼少期は健康な精神の基礎となる生命エネルギーの蓄積の時期であり、これを経ずに人間の心に似るということは考えられません。新しい原理のコンピュータを作ることは可能だと思いますが、それは人間の意識ではないでしょう。一般に、現代の心理学の手法（現時点での応用）は、統計学にこだわりがあり、パターンを明らかにしようと機械学習の手法まで適用され始めたが、これらの手法の陰で、それぞれの人格の独自性が失われているのである。私は、スタニスワフ・レムの小説『フィアスコ』を読んだときに、機械知性のあり方について非常に良いアイデアを得ました。いつか人間がそうやって作っていくのでしょう。一読を勧める。 ZS. AIは人間のマインドのコピーにはならないでしょうし、おそらく不可能です。無意識（と完全な意識）はおそらく再現できないので、そのソフトウェアが人間のような記憶機構や思考・発語をサポートすることになる。精神活動は不要なものとして縮小され、感情や感覚、個性の初歩を排除した、純粋に合理的な論理エンジンが残されることになる。AIをさらに複雑化すると、人間らしさのために、実用上正当化できないようなリソースを使うことになり、効率的な指標が低下してしまうからです。そう、ほとんどの場合、AI開発は質問応答システムを備えた知識ベースの枯渇の段階で止まってしまうのです。 Женя 2019.02.23 00:43 #13658 タグコノウ。私は、スタニスワフ・レムの小説『フィアスコ』を読んだとき、機械知性がどのようなものかを非常によく理解した。それが、いつしか人々の評価となるのだろう。一読を勧める。 ZS. AIは人間のマインドのコピーにはならないでしょうし、おそらく不可能です。無意識（と完全な意識）はおそらく再現できないので、そのソフトウェアが人間のような記憶機構や思考・発語をサポートすることになる。精神活動は不要なものとして縮小され、感情や感覚、個性の初歩を排除した、純粋に合理的な論理エンジンが残されることになる。AIをさらに複雑化すると、人間らしさのために、実用上正当化できないようなリソースを使うことになり、効率的な指標が低下してしまうからです。そうそう、AIの開発は一問一答式の枯れた知識ベースの段階で止まってしまいそうですね(人工知能が何なのか全く理解していない、あなたのは「コア・エンジン」とか俗なもので、デザインもあるし、トレーディング戦略ですらない、外的なくだらないものです。 Aleksei Kuznetsov 2019.02.23 07:25 #13659 レテグ・コノウ そうそう、 AI開発は一問一答方式で死んだ知識ベースの段階で止まって しまいそうです。((それこそ、すでに起きていることです。例えば、MTのフォレスト実装は、すべての学習例を完全に記憶することができます。 削除済み 2019.02.23 07:26 #13660 タグコノウ。もちろん、フロイトは無意識を発見しただけでなく、それが意識に及ぼす影響についても述べている。より正確には、隠されたメカニズムによって無意識に影響を与えるさまざまな方法と形態、そしてその意味と内容を明らかにした。内容は、現在の私から見ると、少し横着ではありますが、基本的なものであることがわかりました。意識そのものは深く掘り下げられていない。確かに心理学における彼の役割は「科学教育的」です。 ちなみに、娘のアンナ・フロイトも児童精神分析に関する本を出版し、心理学に大きな貢献をしている。とても興味深い作品です。 さて、心理学についてはもう十分でしょう。バカサヨ「精神神経科医」は科学スレから出て行ってください))) シロシビンとかコロコロとか飲んでるんでしょ？ 1...135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ジークムント・フロイトの著作は、専門家でない人に語るにはあまりに刺激的なテーマであり、彼の見解を冷静に受け止め、無意識に攻撃性に転嫁しないための理解、知識、経験が必要であるためである。ここは明らかにそのような議論をする場所ではない)。
ちなみに、「心理学」については、プログラミングと心理学という2つの科学が交錯しているので、それを理解せずに本格的なAIを作ることは不可能だというのが、私の主なメッセージです。
100兆個のニューロン結合を持つ神経プロセスの「仕組み」を正確に再現することは、非現実的であるように思えます。
一般に、ジークムント・フロイトの業績は、無意識の発見（その記述とその顕在化に関する事実の収集）と意識構造モデルの開発にあり、これによって研究の道具が与えられ、人間の内面世界の理解により近づくことができたのです。
AIについて、人間は自分のイメージや似顔絵でたくさん作っています。強化学習と 同じ手法で、発想は純粋に心理学から取っています。人間の成長過程、特に幼少期は健康な精神の基礎となる生命エネルギーの蓄積の時期であり、これを経ずに人間の心に似るということは考えられません。新しい原理のコンピュータを作ることは可能だと思いますが、それは人間の意識ではないでしょう。一般に現代の心理学の手法（現在適用されているもの）は統計学にこだわりがあり、パターンを明らかにすることを期待して機械学習の手法も適用され始めたが、これらの手法の背後にはそれぞれの人格の独自性が失われている。
さて、AIを完全に機能させるには、人間の環境に組み込む必要があり、人間の行動を理解するように教育する必要があります。だから、その中で人間の基本を作り直す必要があるのです。そうでないと、社会から "脱落 "してしまい、一人前のAIにはなれない。単に人を正しく理解できなくなるだけです。その結果、知性ではなく、人間の質問-答えをソフトウェアが模倣することになり、それはすでにそうなっているのです。
知性というのは、自分の意見を持っているので、何をしてほしいかは関係ないんです。
だから、自学自習で欲しいものになるようなものを生まなければならないのです。人間の脳よりも強力なニューロネットと、インターネットへのアクセス、そして動き回るための触手が必要です。今後数十年の問題です。
あなたは、これが進化の次の段階であることを理解する。骨の袋は廃棄物として消え去るか、より高度な生物の背景として残るだろう。
そして、それは差し迫った対決となる。進化のすべてと同じように。そして、人類を救うのは蛮族のコノンだけだ。
一般に、ジークムント・フロイトは、無意識の発見（その記述、その顕在化の事実の収集）、意識構造のモデルの開発を行い、研究の道具として、人間の内面世界の理解に近づけたと評価されている。
AIについて、人間は自分のイメージや似顔絵でたくさん作っています。強化学習と同じ手法で、発想は純粋に心理学から取っています。人間の成長過程、特に幼少期は健康な精神の基礎となる生命エネルギーの蓄積の時期であり、これを経ずに人間の心に似るということは考えられません。新しい原理のコンピュータを作ることは可能だと思いますが、それは人間の意識ではないでしょう。一般に、現代の心理学の手法（現時点での応用）は統計学にこだわりがあり、パターン検出を期待して機械学習の手法まで適用され始めたが、これらの手法はそれぞれの人格の独自性を失っている。
1.一時期、私はフロイトの思想に傾倒していたことがあります。心理学の理解に大きな影響を与えた。今でも、私は彼を尊敬しています。
2.一般的には、賛成です。
知性というのは、自分の意見を持っているので、何をしてほしいかは関係ないんです。
だから、自分で学習して、なりたいものになるようなものを生まなければならないのです。人間の脳よりも強力なニューロネット、インターネットへのアクセス、そして動き回るための触手が必要です。今後数十年の問題です。
あなたは、これが進化の次の段階であることを理解する。骨の袋は廃棄物として消え去るか、より高度な生物の背景として残るだろう。
そして、それは切迫した対決となる。進化のすべてと同じように。そして、人類を救うのは蛮族のコノンだけだ。
マキシム 実は今のところ、AIの定義はどんな装いにも関係ないんです。囲碁を打ち、車を運転し、電話で質問に答え、そして神に感謝する。
マキシム 実は今のところ、AIの定義はどんな装いにも関係ないんです。囲碁も打てるし、車も運転できるし、電話にも出られるし、ありがたいことです。
それこそ、なんでもいいんです。
でも、蛮族のコノンに守られている限り、心理的な安らぎはあるけれど、やっぱりちょっと心配。
一般にジークムント・フロイトは、無意識の発見（その記述と顕在化の事実の収集）と意識構造のモデルの開発により、研究の道具を提供し、人間の内面世界の理解に近づくことを可能にしたと評価されている。
もちろん、フロイトは無意識の発見だけでなく、それが意識に及ぼす影響についても記述している。より正確には、隠されたメカニズムによって無意識に影響を与えるさまざまな方法と形態、そしてその意味と内容を明らかにした。内容は、現在の私から見ると、少し横着ではあるが、基本的なものであることがわかった。意識そのものは深く掘り下げられていない。確かに心理学における彼の役割は「科学教育的」です。
ちなみに、娘のアンナ・フロイトも児童精神分析に関する本を出版し、心理学に大きな貢献をしている。とても興味深い作品です。
さて、心理学についてはもう十分でしょう。
....
AIについてですが、人間は自分のイメージでいろいろなものを作っています。強化学習と同じ学習方法、つまり純粋に心理学から取ったアイデアです。人間の成長過程、特に幼少期は健康な精神の基礎となる生命エネルギーの蓄積の時期であり、これを経ずに人間の心に似るということは考えられません。新しい原理のコンピュータを作ることは可能だと思いますが、それは人間の意識ではないでしょう。一般に、現代の心理学の手法（現時点での応用）は、統計学にこだわりがあり、パターンを明らかにしようと機械学習の手法まで適用され始めたが、これらの手法の陰で、それぞれの人格の独自性が失われているのである。
私は、スタニスワフ・レムの小説『フィアスコ』を読んだときに、機械知性のあり方について非常に良いアイデアを得ました。いつか人間がそうやって作っていくのでしょう。一読を勧める。
ZS. AIは人間のマインドのコピーにはならないでしょうし、おそらく不可能です。無意識（と完全な意識）はおそらく再現できないので、そのソフトウェアが人間のような記憶機構や思考・発語をサポートすることになる。精神活動は不要なものとして縮小され、感情や感覚、個性の初歩を排除した、純粋に合理的な論理エンジンが残されることになる。AIをさらに複雑化すると、人間らしさのために、実用上正当化できないようなリソースを使うことになり、効率的な指標が低下してしまうからです。そう、ほとんどの場合、AI開発は質問応答システムを備えた知識ベースの枯渇の段階で止まってしまうのです。
私は、スタニスワフ・レムの小説『フィアスコ』を読んだとき、機械知性がどのようなものかを非常によく理解した。それが、いつしか人々の評価となるのだろう。一読を勧める。
ZS. AIは人間のマインドのコピーにはならないでしょうし、おそらく不可能です。無意識（と完全な意識）はおそらく再現できないので、そのソフトウェアが人間のような記憶機構や思考・発語をサポートすることになる。精神活動は不要なものとして縮小され、感情や感覚、個性の初歩を排除した、純粋に合理的な論理エンジンが残されることになる。AIをさらに複雑化すると、人間らしさのために、実用上正当化できないようなリソースを使うことになり、効率的な指標が低下してしまうからです。そうそう、AIの開発は一問一答式の枯れた知識ベースの段階で止まってしまいそうですね(
人工知能が何なのか全く理解していない、あなたのは「コア・エンジン」とか俗なもので、デザインもあるし、トレーディング戦略ですらない、外的なくだらないものです。
そうそう、 AI開発は一問一答方式で死んだ知識ベースの段階で止まって しまいそうです。((
それこそ、すでに起きていることです。例えば、MTのフォレスト実装は、すべての学習例を完全に記憶することができます。
もちろん、フロイトは無意識を発見しただけでなく、それが意識に及ぼす影響についても述べている。より正確には、隠されたメカニズムによって無意識に影響を与えるさまざまな方法と形態、そしてその意味と内容を明らかにした。内容は、現在の私から見ると、少し横着ではありますが、基本的なものであることがわかりました。意識そのものは深く掘り下げられていない。確かに心理学における彼の役割は「科学教育的」です。
ちなみに、娘のアンナ・フロイトも児童精神分析に関する本を出版し、心理学に大きな貢献をしている。とても興味深い作品です。
さて、心理学についてはもう十分でしょう。
バカサヨ「精神神経科医」は科学スレから出て行ってください)))
シロシビンとかコロコロとか飲んでるんでしょ？