ミハイル・マルキュカイツ

だから、誰も欲しがらないので、何も言うことはないのです。興味ありますか？そうですね、でも誰も実践してくれそうにないですね、ボソボソと言われそうですハハハ。そして、ここに残ったのは君だけだ、マキシム。君の一本気な物知りぶりで皆を怖がらせている。これは、機械学習という分野の基本的な特徴の一つである。3つしかないんですよ。いつか必ず来るビデオで話したかった3つのポスチュレーション。そこでは、あなたのアドバイスは面白いけれど、誰も使ってくれないという理由を話します。まれに聞くことがある。研究者がうまくいかないのは、MOの問題です。


それで...

私のアドバイスが完璧に使われた後、彼らは私のアドバイスであることを忘れ、自分が作ったと思い始める...それが普通だ、それが脳の仕組みなんだ。

私が本を読み、ばかげたデタラメではなく、一次資料へのリンクがある偏りのない情報を提供するからこそ、彼らは耳を傾けてくれるのです。

最近、英語圏の人がほとんどいないので、英語だけで勉強しているのですが、いろいろなところから超面白い情報を放り込むのをやめました。
 
いくつかは、死後の世界（Reshetov、Alyosha）、博士-Trのビットコインをすべて排出し、市場を嫌っている、Koldunは馬とphotojobのために禁止された、残っている唯一の人、誰がしようとするが、これまでのところ結果は控えめですが、誰が幻想を持っていますか。ほとんどすべての人は失敗する運命にあり、不可能なことに目標を定め、それを苦々しく思っているのです。

でも、これは聖杯 なんです。


 
私たちの多くは、ゴミ捨て場に置かれる運命にあるのだと思います。強者は弱者からかじられた骨を奪う。賢い人は、強い人からカードでその骨を勝ち取る。

 
さて、ここが肝心なところです。


モニターの明るさテストです。仕事用のパソコンでは画面が真っ黒で、冗談かと思ったのですが、ネットブックではこのような写真に......。

 
しかし、モデルがどのように選ばれているのかは興味深いところです。どのような基準で、あるモデルが優れていると判断しているのでしょうか？無条件でメソッドを持っているので、なかなか面白いです。少なくとも、悪いものはふるい落とされます。しかし、良いものには、どちらとも言えないものがあります。

手書きでやるなら、まずは財務比率。

第二段階、時間的な分類の安定性とモデルの測定基準。

第3段階は、モデルの構造である。

第四段階：選択されたモデルの構造を改善する／潜在的に有用な情報を抽出する。

第五段階 新しいモデルの形成

 
パーティーが一晩中続くわけもなく、ちょうど真夜中に馬車はカボチャに変わってしまった。(

悲しい。計算ミスや結果の解釈の誤り？

 
EUR/USDの終値M1 mv(11)の値を6ポイント先までナイーブに予測した結果です。NS君は素朴な予想を素直に学んだので、トレードには物足りないのが残念です。

 
EUR/USD muv(11)の値をナイーブに予測した結果、6ポイント先でM1クローズとなりました。NS君は素朴な予想の仕方を素直に覚えたのですね、トレーディングには不十分で残念です。

また、以前、似たようなチャートを見たことがあります。NSに奇跡を期待しているわけではありません。デザイン オートメーションが欲しいだけなんです。
 
最近、私は英語しか勉強していない、なぜならほとんど誰も英語を話せないから、私はさまざまなソースから超面白い情報を投げるのを止めた

私はChromeのfull page translatorを使っていますが、だいたい理解できます）。
だから、リンクを投げる。誰かや他の人が役に立つでしょう。

Yuriの他にpythonを使っている人はいますか？ mt5への接続は超シンプルで簡単ですか？ dllやその他の無意味なものはありません。

記事を書こうと思っていたのですが

