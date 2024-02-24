トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1369 1...136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376...3399 新しいコメント 削除済み 2019.02.24 14:30 #13681 ミハイル・マルキュカイツだから、誰も欲しがらないので、何も言うことはないのです。興味ありますか？そうですね、でも誰も実践してくれそうにないですね、ボソボソと言われそうですハハハ。そして、ここに残ったのは君だけだ、マキシム。君の一本気な物知りぶりで皆を怖がらせている。これは、機械学習という分野の基本的な特徴の一つである。3つしかないんですよ。いつか必ず来るビデオで話したかった3つのポスチュレーション。そこでは、あなたのアドバイスは面白いけれど、誰も使ってくれないという理由を話します。まれに聞くことがある。研究者がうまくいかないのは、MOの問題です。 それで...私のアドバイスが完璧に使われた後、彼らは私のアドバイスであることを忘れ、自分が作ったと思い始める...それが普通だ、それが脳の仕組みなんだ。 私が本を読み、ばかげたデタラメではなく、一次資料へのリンクがある偏りのない情報を提供するからこそ、彼らは耳を傾けてくれるのです。 最近、英語圏の人がほとんどいないので、英語だけで勉強しているのですが、いろいろなところから超面白い情報を放り込むのをやめました。 Грааль 2019.02.24 15:23 #13682 Mihail Marchukajtes： そして、ここに残ったのはマキシム君だけみたいで、その唯一無二の存在感でみんなを怖がらせて、知ったかぶりをしてる。いくつかは、死後の世界（Reshetov、Alyosha）、博士-Trのビットコインをすべて排出し、市場を嫌っている、Koldunは馬とphotojobのために禁止された、残っている唯一の人、誰がしようとするが、これまでのところ結果は控えめですが、誰が幻想を持っていますか。ほとんどすべての人は失敗する運命にあり、不可能なことに目標を定め、それを苦々しく思っているのです。 でも、これは聖杯 なんです。 Alexander_K 2019.02.24 17:07 #13683 聖杯 です。ほとんどすべての人は失敗する運命にあり、不可能なことに目標を定め、それを苦々しく後悔することになるのです。私たちの多くは、ゴミ捨て場に置かれる運命にあるのだと思います。強者は弱者からかじられた骨を奪う。賢い人は、強い人からカードでその骨を勝ち取る。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.25 05:09 #13684 グレイル何人かは亡くなり（Reshetov、Alyosha）、Dr-Trはビットコインを全て捨てて市場を嫌い、Koldunは馬との写真ジャブで追放され、Maximが唯一残っていて試していますが、今のところ結果は控えめで、誰が素晴らしい結果を持っているでしょうか。ほとんどすべての人は失敗する運命にあり、不可能なことに目標を定め、それを苦々しく思っているのです。 さて、ここが肝心なところです。 モニターの明るさテストです。仕事用のパソコンでは画面が真っ黒で、冗談かと思ったのですが、ネットブックではこのような写真に......。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.25 05:12 #13685 ミハイル・マルキュカイツしかし、モデルがどのように選ばれているのかは興味深いところです。どのような基準で、あるモデルが優れていると判断しているのでしょうか？無条件でメソッドを持っているので、なかなか面白いです。少なくとも、悪いものはふるい落とされます。しかし、良いものには、どちらとも言えないものがあります。手書きでやるなら、まずは財務比率。 第二段階、時間的な分類の安定性とモデルの測定基準。 第3段階は、モデルの構造である。 第四段階：選択されたモデルの構造を改善する／潜在的に有用な情報を抽出する。 第五段階 新しいモデルの形成 Aleksey Vyazmikin 2019.02.25 05:13 #13686 ユーリイ・アサウレンコ パーティーが一晩中続くわけもなく、ちょうど真夜中に馬車はカボチャに変わってしまった。(悲しい。計算ミスや結果の解釈の誤り？ sibirqk 2019.02.25 06:10 #13687 ユーリイ・アサウレンコ パーティーが一晩中続くわけもなく、午前0時ちょうどに馬車はカボチャに変わってしまったのです。( EUR/USDの終値M1 mv(11)の値を6ポイント先までナイーブに予測した結果です。NS君は素朴な予想を素直に学んだので、トレードには物足りないのが残念です。 Yuriy Asaulenko 2019.02.25 09:15 #13688 sibirqk: EUR/USD muv(11)の値をナイーブに予測した結果、6ポイント先でM1クローズとなりました。NS君は素朴な予想の仕方を素直に覚えたのですね、トレーディングには不十分で残念です。 また、以前、似たようなチャートを見たことがあります。NSに奇跡を期待しているわけではありません。デザイン オートメーションが欲しいだけなんです。 Aleksei Kuznetsov 2019.02.25 09:26 #13689 マキシム・ドミトリエフスキー 最近、私は英語しか勉強していない、なぜならほとんど誰も英語を話せないから、私はさまざまなソースから超面白い情報を投げるのを止めた私はChromeのfull page translatorを使っていますが、だいたい理解できます）。 だから、リンクを投げる。誰かや他の人が役に立つでしょう。 削除済み 2019.02.25 09:30 #13690 Yuriの他にpythonを使っている人はいますか？ mt5への接続は超シンプルで簡単ですか？ dllやその他の無意味なものはありません。 記事を書こうと思っていたのですが 1...136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だから、誰も欲しがらないので、何も言うことはないのです。興味ありますか？そうですね、でも誰も実践してくれそうにないですね、ボソボソと言われそうですハハハ。そして、ここに残ったのは君だけだ、マキシム。君の一本気な物知りぶりで皆を怖がらせている。これは、機械学習という分野の基本的な特徴の一つである。3つしかないんですよ。いつか必ず来るビデオで話したかった3つのポスチュレーション。そこでは、あなたのアドバイスは面白いけれど、誰も使ってくれないという理由を話します。まれに聞くことがある。研究者がうまくいかないのは、MOの問題です。
私のアドバイスが完璧に使われた後、彼らは私のアドバイスであることを忘れ、自分が作ったと思い始める...それが普通だ、それが脳の仕組みなんだ。
私が本を読み、ばかげたデタラメではなく、一次資料へのリンクがある偏りのない情報を提供するからこそ、彼らは耳を傾けてくれるのです。最近、英語圏の人がほとんどいないので、英語だけで勉強しているのですが、いろいろなところから超面白い情報を放り込むのをやめました。
そして、ここに残ったのはマキシム君だけみたいで、その唯一無二の存在感でみんなを怖がらせて、知ったかぶりをしてる。
私たちの多くは、ゴミ捨て場に置かれる運命にあるのだと思います。強者は弱者からかじられた骨を奪う。賢い人は、強い人からカードでその骨を勝ち取る。
モニターの明るさテストです。仕事用のパソコンでは画面が真っ黒で、冗談かと思ったのですが、ネットブックではこのような写真に......。
しかし、モデルがどのように選ばれているのかは興味深いところです。どのような基準で、あるモデルが優れていると判断しているのでしょうか？無条件でメソッドを持っているので、なかなか面白いです。少なくとも、悪いものはふるい落とされます。しかし、良いものには、どちらとも言えないものがあります。
手書きでやるなら、まずは財務比率。
第二段階、時間的な分類の安定性とモデルの測定基準。
第3段階は、モデルの構造である。
第四段階：選択されたモデルの構造を改善する／潜在的に有用な情報を抽出する。
第五段階 新しいモデルの形成
パーティーが一晩中続くわけもなく、ちょうど真夜中に馬車はカボチャに変わってしまった。(
悲しい。計算ミスや結果の解釈の誤り？
EUR/USDの終値M1 mv(11)の値を6ポイント先までナイーブに予測した結果です。NS君は素朴な予想を素直に学んだので、トレードには物足りないのが残念です。
最近、私は英語しか勉強していない、なぜならほとんど誰も英語を話せないから、私はさまざまなソースから超面白い情報を投げるのを止めた
私はChromeのfull page translatorを使っていますが、だいたい理解できます）。
だから、リンクを投げる。誰かや他の人が役に立つでしょう。
Yuriの他にpythonを使っている人はいますか？ mt5への接続は超シンプルで簡単ですか？ dllやその他の無意味なものはありません。
記事を書こうと思っていたのですが