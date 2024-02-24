トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1320

ザ・グレイル

ドクは生きている可能性が高い、ただヌメロとビットレックスにビットコインを捨てたことに気分を害しているが、アリョーシャとジュラは本当に冥土にいる可能性が高い、おそらく暴力的な状況下にあるのだ。ここでFXの広告を...。誰か、相場が上昇して、バカな奴も賢い奴も、臆病者も必死の命知らずも、マカレビッチの「いつか世界は我々のために曲がる」みたいなことを歌ってくれるといいんですけどね。

何が起こるかわからない。月の下で永遠に生きる人はいない。

アリョーシャが書き込みを削除したのは残念です。アリョーシャも、国産ニューログラールへの愛が込められた彼の名作ポストもない...。えーっ...。涙が出ますね...。

 
アレクサンダー＿K

言葉は物理ではなく歌詞です。だから、あなたのコミュニティへの呼びかけは、表現や詩はあっても、モチベーションや技術的なセンスはないのでしょう。

例えば、BPのメモリ解析、セクションの割り当てなど、そのような作品には、何かを尋ね、そこに何かを推測するために呼び出すために作者のいない内部形式で誰かの "未消化 "のファイルへのリンクではなく、通常の問題文が必要です。

せいぜい、「もう全部当てた」といって、その場でインジケーターやバランスチャート付きのスクリーンショットを宣伝する冒険者が出てくるくらいでしょう。

しかし、これが目標でない場合は、通常の入力データを提供し、例えば、あなたが結果を確認することができ、明確な、明確なタスクを策定し、テストのように、またはMOのモデルの競争として、仕事を整理するフォワードテストの追加の隠しセットとカスタムMT5シンボルにアップロードするためのCSVファイル。

その潔癖性と、あなたの火花を散らす才能で、地域社会が溶けていくかもしれませんね:)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

アレクセイは、最悪のキャットバストではなく、研究に最適なキャットバストを選択したのです。CERNでは、コライダーの結果を分析するのに使われているそうです。）

詳しくはこちらでお願いします。CatbustはYandex社の製品のようです。それとも私が勘違いしているのか？

ユーリイ・アサウレンコ

詳しくはこちらでお願いします。Catbustは、Yandexの製品だと思います。それとも私が間違っているのでしょうか？

何か矛盾しているのでしょうか？

 
アレクサンダー＿K

ここで再びドクから問題提起


彼のモデルは仕事をこなし、そのポストに付いている人工シリーズの一つで利益を上げた。それができないモデルなら、本物のBPに挑むのはまだ早いかも？

彼は、最初の差分-薄めた実BPの増分-と、それ以外のものを扱っていました（もちろん、彼はすべてを教えてはくれませんでしたが）。彼のモデルは次の増分の符号を予測し、彼のシグナルはプラス側であった。

それなのに、どうしてここのみんなは、成功したトレーダーの経験に唾をつけ、ここですべてを再発明し、ハーバリウムなんかで若者を怖がらせているんだ！？理解できない。理解することを拒否しています。

メモリがいいんです。

でも、時間が経つと溶けてしまう。

それは市場でも同じです。

だから、その作業はいっそう難しい。

もちろん、解決可能です。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ユーリイ・アサウレンコ

私が理解していないだけかもしれませんが、はっきりさせたいと思います。

ヤンデックス製品ですね。

 
Ivan Negreshniy:


:)))考えておくよ。

とりあえず、もう1回、実際にニューロカで作業しているところを見た感想。

間伐材チーク列の1.刻みを採用。

2.間引きは、a) 連続する2つの値の差がスプレッド以上であること、b) 増分の分布密度が最大対称であること、すなわちどのサンプリングでも非対称係数が=0であること、という巧妙なアルゴリズムで行われる。

3.インクリメントの自己相関 係数も重要である。

4.次のインクリメントの符号を予測します。

ご覧の通り、最も難しいのは2番です。これこそ、自由奔放な配慮が必要なのです。

それ以外はすべてゴミ、ナンセンスです。

 
アレクサンダー＿K

2枚目以外のポイントについてなのか、私の今日のリアルアカウントについてなのか。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

ここから出て行け！

おじさん、手紙は書いてないんだ。

頼まれてもいないところに口出ししない、機転を利かせたコミュニケーションをする

でないと、また「違反」ボタンを連打するようになる。
