頑固は、忍耐と意味が近い。あなたのアイデアをMoDで成功させるための一助となることを願っています。これらは、研究者にとって有用な資質です。;-)PS 葉の選択システムの名前を考えました：「ハーバリウム」-木、森、切り株、ジャングルからの方法のコレクションを追加します。
頑固であることは必ずしも生産的ではありませんが、私の品質を評価していただき、ありがとうございます。
ハーバリウムの件ですが、その用語はすでに使っています。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
トレンド戦略に関連するMO（Decision Tree/Forest）開発のためのチーム編成を行う。
アレクセイ・ヴャズミキン さん 2018.06.27 16:42
私が有望視している方向性を少し紹介します。
1.遺伝的手法に取り組む - ここでは、種をまくときや子孫を育てるときなど、論理的に特徴のあるグループを作ることを心がけたい。
2.フィットネス関数の作業 - ここでは、分類結果だけでなく、実際の取引結果に対するフィードバックを提供したい。
3.切り株の育成に取り組む-木の根元が分かっている場合、または個々の枝が分かっている場合に、半自動的に木を生成する方法。
4.出来上がったツリーを評価する方法を工夫する。
5.ツリーをEAのアルゴリズムに統合するための便利で迅速な方法に取り組む。
6. ハーバリウムの作成に取り組む。- 個々のルールを引っ張って足場を作ることで
7.限界/範囲を除外せず、予測器のすべての値に対して解を与えようとする木の構築方法に取り組む（予測器の準備で量子化（サブグループへの細分化）がすでに使われている場合に関連する）。
グラフの描き方を少し工夫して、スクリプトであらかじめ選択されたモデルを条件別に素早く視覚的に見ることができるようになったので、今のところチュートリアル以外ではグラフだけを保存することにしています。
これはgifなんですが、クリックしてもフレームしか表示されないんですよねー、どういう理由かわかりませんが...。
もっと小さいサイズにしてください。横幅は750ピクセル以下にしてください。
なるほど、次回から気をつけます、ありがとうございました。
1年間もOOSしていたら、純粋に心理的に半年くらいはドローダウンや0をおしゃべりしているのは難しいでしょう。 また、投資家がいたとしても、この間に逃げてしまう人が多いかもしれません。
グラフィック3 - そのような不快感はないようです。
GIFにはさまざまなオプションがありますが、それらは成功したモデルを示すものではなく、単に学習サイクルを自動化するためのプロジェクトの 開発についてです。そうですね、もうすぐ1年ですが、そのお金をゼロにできたと思えば、少しでも利益があったほうが続けられますよね。それに、私が同時にさまざまなモデルを使うという思想-各モデルには一定のボリュームがある-は、買いと売りの2つのアカウントで同時に仕事をすることになるのです。
今は（すぐにでも）プレディクターを完成させ、それを使って他の戦略を試すかもしれませんが、今のところそのリストはそれほど大きくありません。
そして、同じモデルの分類誤差のバランスはこのようになっています。つまり、正しく1が分類されていれば＋1、正しく1が分類されてゼロがあれば-1ということです。
MOから最低100万円の利益を得てから、MOの大会を開くべきだろう。
1年後には何人かが持っていると思います。
会議場を借りて、神出鬼没に、ヘネシー、そしてヨットツアーに行こう。
私の目標は非常に控えめです - 理想的には、今年千200ルーブルを稼ぐだろう、だから飢えではない...
アーティストが腹をくくってやるのはわかるが、暇な時にやった方がいい )もし出勤に問題がなければ、ZPのデータサイエンティストが必要なところはたくさんあります。