:)))孫のケシャとポシェカンアリオシャに、最後の審判のように、ここですべてを考え、語らせてください。そして、彼らの戒律を通貨に換算してみる。美しい!

(累積の言及は口コミで何でもすぐに広がる大きな村です。 だから累積の頻繁な言及はヒンズーによる七面鳥の作成につながり、RLによる魂の救済についての我々の救世主の愚痴はこのスレッドの作者を無関心にしませんでした))
medium.com/@alexeybnk/improving-q-learning-agent-trading-stock-by-adding-recurrency-and-reward-shaping-b9e0ee095c8b

 
ヴィザード_。

好き

 
ヴィザード_。
アレクセイ・ヴャジミキン
アレシャ、グリッドとパラメータではなく、グリッドによるハイパーパラメータ、ランダム、などです。でも、どうやって検証するかは考えないといけない。
でも、適当に何を使って検証するのではなく、（必要なら）どう検証するかを考えないと、このゲームは意味がないんですよね...。

先生、このテラリウムのパラメータとハイパーパラメータの違いは何でしょうか？図書館の名前は、報告するのが適切だろう...。

私は、小さなモデルサイズ（10～30本のcatbustツリー）で、pythonとコマンドラインでGPUのパフォーマンスをテストすることを目標としています。

elibrarius:

はい。そして、それをDFSplitRで複製し、回帰の足場も同じ機能を持つようにします。

時間がないからよくわからないのかもしれません。
RLにきちんとノイズを入れることで、OOSでトレース上の結果を均一化する、もちろんトレース部にもノイズを入れる。そのDQN記事の例に倣うが、さらに早くから実装している

https://habr.com/ru/post/436628/

もちろん、正弦波で行き過ぎた、学習には簡単すぎるフレーズですが、ロジックのエラーを検索する分には問題ないでしょう。

LSTMのセルを "自分の手で "追加する方法は面白いですね、ちょっと考えてみます。


今、RNNやLSTMが流行っていますが、Metatraderで試された方はいらっしゃいますか？従来の回帰分析が ガウス分布の正規分布を扱うのに対して、価格時系列はまさにそのような系列を扱うので、有用であると考えられています。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

また、 FileWriteStruct によって、テキストファイルではなく、バイナリファイルへのシリアライズが可能です。ファイルがコンパクトになり、処理も速くなると思います。
データを書き込む前に 倍精度が必要でなければ、Floatに変換することができます（私はそうしないと思います）
いざとなったら、自分でやるかもしれない。
 
ヴァシリー・ペレペルキン
RNNとLSTMを使うのがいいと思うのですが、Metatraderで試された方いらっしゃいますか？通常の回帰は、ガウス分布の点群に対してのみ有効であり、「計量経済学の 実用」である。

R.mqh ライブラリとkeras/tensorflow ライブラリを、RまたはPythonから使用します。すべての好みに合うように、完全な機能とたくさんのサンプルが用意されているので、問題ありません。

グッドラック

ウラジミール・ペレヴェンコ

R.mqh ライブラリとkeras/tensorflow ライブラリはRからPythonに欲しいです。問題なく、全機能を使用できます。

グッドラック

ウラジミール、もしモニタリングがあれば、個人的なメッセージでリンクを送ってください。
 
ウラジミール、もしモニタリングがあれば、個人的なメッセージでリンクを送ってください。

自分のはモニターしない、他人のは知らない。上に引用した記事は、再現できるほどの情報がなく、コードも複雑すぎる。R6を使わなくても、パッケージの標準的なレイヤーですべて実装できると思うのですが。

グッドラック

