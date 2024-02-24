トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1222 1...121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229...3399 新しいコメント aleger 2018.12.20 19:15 #12211 イワン・ネグレシュニーMS IE 11了解です！ありがとうございます！すみません、いろいろ頑張ってください。 Wizard2018 2018.12.21 04:43 #12212 フラクタルは あるが、ヒエラルキーはない。市場は少し違っていて、階層がなく、大口投資家は小口投資家から成り立たず、それらはさらに小さく、それらの間につながりはなく、大口はそれなりに、小口はそれなりに、ヘッジャーはそれなりに行動し、など、フラクタル性はあるが階層はない。 市場は非常に強い階層構造を持っており、「レベル」間の具体的なリンクがある。 Aleksei Kuznetsov 2018.12.21 08:36 #12213 Wizard2018市場には残酷なまでの階層があり、「レベル」間の具体的なリンクがある。 これらの水準は、外為の丸い数字と結びついているのか、それともCME価格と一緒に「浮いて」いるのか、どう思われますか？CMEは独自の価格（Forexと同期、ただしオフセットあり）であり、丸い数字はForexの丸い数字と一致しない。 そして、誰が誰をささえているのか。外国為替証券取引所または外国為替証券取引所？ Ivan Negreshniy 2018.12.21 08:41 #12214 今のところ懐疑的です。私はRNNとLSTMを試してみました、結果は平凡です、それは私の個人的な経験です、誰かがそれを行うことができるかもしれません、私は個人的にバックプロップとのすべてのニューラルネットワークを疑うようになった、非常に多くの手間、不安定な結果、ひどく遅い、CNNとRNNは、独自のニッチ、写真、ビデオ、サウンド、スピーチなど、この理由、すなわち階層構造、第三部の1部など説明できるものがあります。市場は少し違っていて、階層がなく、大口投資家が小口投資家で構成されているわけでもなく、その間につながりもなく、大手が自分の道を、小口が自分の道を、ヘッジャーが自分の道をなど、フラクタルではあるが階層はないのである。 しかし、一般的に、複製はそれ自体の文脈では非常に興味深いもので、私も時折その話題に触れることがありますが、市場に対する適用性については、今のところ懐疑的です。ディープラーニングやニューラルネットワークを流行りのように言っていますが、私たちのタスクはすべてブーストで問題なく解決できるようなものです。 金融市場のヒエラルキーについては疑問が残りますが、リスト→フォレスト→デシジョンツリーという別のヒエラルキーは、関連する純粋に技術的な問題と同様に、私には明らかです。 例えば、定数としてモデルに含まれるターゲットは木の葉に格納され、そこに価格や信号レベルなどの連続値を入れることは意味がなく、クラスラベルのような離散値のみを入れることになります。 予測値や定数は分岐ノードに格納され、モデルの外挿の可能性を制限し、予測の中間結果の平滑化はアンサンブルの重み付け投票の時にのみ行われます。 つまり、定義上、狭い分類境界線に限定されるのですが、原始的なペルセプトロンに基づくモデルでも、すでに複数出力の回帰問題を解くことができるのです。ブースティングがニューラルネットワークより優れている点は、高速で再帰的なツリー構築アルゴリズムによる学習速度であるが、最近になって賛否両論があるようだ。 Wizard2018 2018.12.21 09:45 #12215 エリブラリウス これらの水準は、FXのラウンドナンバーと連動しているのか、それともCME価格と一緒に「浮いて」いるのでしょうか？ いいえ、そうではなく、浮いているのです。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.21 11:37 #12216 mytarmailS:では、なぜそれが必要なのでしょうか？ ある注文が、トレンドとバウンスを同時に起こしているように（投機中は常に、ロットは常に同じ-最小）動作しているのです。 赤い部分が気になる。 トレンドに逆らっても、調整に逆らっても、利益を得ることができないほど、相場が「加速」したときに出現します。 歴史的なノイズ（3000〜4000ポイント）があり、通常の方法では検出できない。 最初の固定ドローダウン（最初の赤い四角）を復元するのに1ヶ月かかりました。 ロボットは常に同じように動作し、いくつかの適応的な統計パラメータがあるだけで、それだけで十分なのです。注文方式はいつも同じです。 このようなノイズがあると、すべてのパラメーターが狂ったように跳ね上がるので、残るはMOだけです。 これは負の確率の例です。 ドローダウンをはっきり見せるために、わざとトレーディングロボットでやったんです。 そして、現実にはこのような仕組みになっています。 確率を操作することで、単純にエクイティグラフで弱点を浮き彫りにした...。 mytarmailS 2018.12.21 12:55 #12217 マーティン・チェゲバラ というわけです。塩分補給してないよね？)) Кеша Рутов 2018.12.21 14:34 #12218 早く逃げた方がいい レハはヘッジファンドに海外に行った、これでネガティブエラーとZZを荒らす奴はいなくなった、電話や自宅のPCまで監視されてる、掲示板でバカにするのはダメだ、刑務所行きになるかもな。へっへっへ...。アリョーシャは投資家の怒りから逃れているが、海外で見つかりヤラれるのは間違いない。 毒性100%の精度ってなんだよw)))53～55％で十分だ、70～90％なんて話はでたらめだ、何度言えばわかるんだ．毒性このビジネスでは、すべてがデータの量と質で決まりますから...。これはでたらめで、FXコミュニティのやる気を失わせ、適格投資家とその数兆円、ハーバード、インサイダーの話をし始める。彼らはそれをする理由がない、彼らはそれが横ばいになる可能性があるときに市場の動向を知らない、チャネル、グリッドなどは、横ばい時に動作し、トレンド時に動作します。 PS：行ってみてください・・・。ここからアリョーシャの後に... Vizard_ 2018.12.21 17:27 #12219 ケシャ・ルトフ：トレンドが発生しそうなとき、横ばいになりそうなとき、市場の状態を 知る必要があります。例を挙げると... CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.21 17:41 #12220 mytarmailS:塩分補給してないよね？)) 何が大変なのかわからない...。何の塩かわからないけど)情報認識も済ませたし...。オブジェクト-シグネチャーマトリクスを可能な限り... ...ニューラルネットが使えるようになっただけ...本当に遊びなんですけどね...。やってみるとわかるものです） 本当に何かできる人はほんの数人しかいないという事実に慣れました...残りはおしっこをするためにここに来たのです、フランス語ですみません。 追記：最後の部分は誰が個人的に受け止めるのでしょうか（笑) 1...121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
了解です！ありがとうございます！すみません、いろいろ頑張ってください。
市場は少し違っていて、階層がなく、大口投資家は小口投資家から成り立たず、それらはさらに小さく、それらの間につながりはなく、大口はそれなりに、小口はそれなりに、ヘッジャーはそれなりに行動し、など、フラクタル性はあるが階層はない。
市場は非常に強い階層構造を持っており、「レベル」間の具体的なリンクがある。
市場には残酷なまでの階層があり、「レベル」間の具体的なリンクがある。
そして、誰が誰をささえているのか。外国為替証券取引所または外国為替証券取引所？
私はRNNとLSTMを試してみました、結果は平凡です、それは私の個人的な経験です、誰かがそれを行うことができるかもしれません、私は個人的にバックプロップとのすべてのニューラルネットワークを疑うようになった、非常に多くの手間、不安定な結果、ひどく遅い、CNNとRNNは、独自のニッチ、写真、ビデオ、サウンド、スピーチなど、この理由、すなわち階層構造、第三部の1部など説明できるものがあります。市場は少し違っていて、階層がなく、大口投資家が小口投資家で構成されているわけでもなく、その間につながりもなく、大手が自分の道を、小口が自分の道を、ヘッジャーが自分の道をなど、フラクタルではあるが階層はないのである。
しかし、一般的に、複製はそれ自体の文脈では非常に興味深いもので、私も時折その話題に触れることがありますが、市場に対する適用性については、今のところ懐疑的です。
ディープラーニングやニューラルネットワークを流行りのように言っていますが、私たちのタスクはすべてブーストで問題なく解決できるようなものです。
金融市場のヒエラルキーについては疑問が残りますが、リスト→フォレスト→デシジョンツリーという別のヒエラルキーは、関連する純粋に技術的な問題と同様に、私には明らかです。
例えば、定数としてモデルに含まれるターゲットは木の葉に格納され、そこに価格や信号レベルなどの連続値を入れることは意味がなく、クラスラベルのような離散値のみを入れることになります。
予測値や定数は分岐ノードに格納され、モデルの外挿の可能性を制限し、予測の中間結果の平滑化はアンサンブルの重み付け投票の時にのみ行われます。
つまり、定義上、狭い分類境界線に限定されるのですが、原始的なペルセプトロンに基づくモデルでも、すでに複数出力の回帰問題を解くことができるのです。ブースティングがニューラルネットワークより優れている点は、高速で再帰的なツリー構築アルゴリズムによる学習速度であるが、最近になって賛否両論があるようだ。
これらの水準は、FXのラウンドナンバーと連動しているのか、それともCME価格と一緒に「浮いて」いるのでしょうか？
では、なぜそれが必要なのでしょうか？
ある注文が、トレンドとバウンスを同時に起こしているように（投機中は常に、ロットは常に同じ-最小）動作しているのです。
赤い部分が気になる。
トレンドに逆らっても、調整に逆らっても、利益を得ることができないほど、相場が「加速」したときに出現します。
歴史的なノイズ（3000〜4000ポイント）があり、通常の方法では検出できない。
最初の固定ドローダウン（最初の赤い四角）を復元するのに1ヶ月かかりました。
ロボットは常に同じように動作し、いくつかの適応的な統計パラメータがあるだけで、それだけで十分なのです。注文方式はいつも同じです。
このようなノイズがあると、すべてのパラメーターが狂ったように跳ね上がるので、残るはMOだけです。
これは負の確率の例です。
ドローダウンをはっきり見せるために、わざとトレーディングロボットでやったんです。
そして、現実にはこのような仕組みになっています。
確率を操作することで、単純にエクイティグラフで弱点を浮き彫りにした...。
塩分補給してないよね？))
レハはヘッジファンドに海外に行った、これでネガティブエラーとZZを荒らす奴はいなくなった、電話や自宅のPCまで監視されてる、掲示板でバカにするのはダメだ、刑務所行きになるかもな。
へっへっへ...。アリョーシャは投資家の怒りから逃れているが、海外で見つかりヤラれるのは間違いない。
100%の精度ってなんだよw)))53～55％で十分だ、70～90％なんて話はでたらめだ、何度言えばわかるんだ．
このビジネスでは、すべてがデータの量と質で決まりますから...。
これはでたらめで、FXコミュニティのやる気を失わせ、適格投資家とその数兆円、ハーバード、インサイダーの話をし始める。
彼らはそれをする理由がない、彼らはそれが横ばいになる可能性があるときに市場の動向を知らない、チャネル、グリッドなどは、横ばい時に動作し、トレンド時に動作します。
PS：行ってみてください・・・。ここからアリョーシャの後に...
例を挙げると...
何が大変なのかわからない...。何の塩かわからないけど)
情報認識も済ませたし...。オブジェクト-シグネチャーマトリクスを可能な限り...
...ニューラルネットが使えるようになっただけ...本当に遊びなんですけどね...。やってみるとわかるものです）
本当に何かできる人はほんの数人しかいないという事実に慣れました...残りはおしっこをするためにここに来たのです、フランス語ですみません。
追記：最後の部分は誰が個人的に受け止めるのでしょうか（笑)