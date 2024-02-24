トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1218 1...121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225...3399 新しいコメント 削除済み 2018.12.19 10:06 #12171 アレクサンダー＿K．これは、この件に対する正しいアプローチです。ただ、流通は価格そのものではなく、そのretoursである。分布が分かっているBPチャンクだけを使って作業する必要があります。 Weierstrass 関数は完璧な結果が得られているので、その戻り値の分布を確認し、そのような実BPのクラスタのみを扱い、他は 扱わないようにする必要があります。そうですね、他のf関数を使って計算された特定のクラスタでしか動作しないので、やはり実験が必要です。 Evgeny Raspaev 2018.12.19 12:39 #12172 マキシム・ドミトリエフスキー他のfフレームを使って計算した特定のクラスタでしか作業できないというのはそのとおりで、まだ実験する必要があります。利益率の高いトレンドの割合は？我ながら不思議 govich 2018.12.19 15:28 #12173 アレクサンダー＿K．皆さん！アリョーシャは投資家に殺される前、まず最初に ニューラルネットワークとフォレストを単純なガウスのランダムウォーク（ただしアサウレンコが提案した正弦波ではない ）でテスト すると主張していたと記憶している。しかも、このときの予測精度は100％ だったという。そして、そのシステムをリアルBPに移管したのである。このような実験をされた方はいらっしゃいますか？結果はどうなったのでしょうか？もう一度言いますが、（メモリの有無にかかわらず）どのプロセスも予測できるのであれば、それを実際のBPから切り離せばいいだけです。divide et impera まともな社会では、そんなことで叩かれる。一般に、SBを予測することが可能で、しかも100％という話題は、儲かるマーチンの話よりずっとばかげた話です。 PS 投稿を削除しないでください、なんという悪いファッションでしょうか、そんな無礼なことをするとプライベートで悪態をつくことになりますよ。 СанСаныч Фоменко 2018.12.19 16:04 #12174 mytarmailS: しかし、私はハイライトした文章で、Rは研究のためのツールであり、生産のためのツールではない、と書きました。 実はマイクロソフトがRを買収し、現在はマイクロソフトの傘下に入っている。産業用システム構築のためのRもある。どういうわけか、Rを生産に使っている超有名企業のリストを見たのです。 まあ、マイクロソフトの理解では産業用システムは必要ないからということなんですけどね。 でも、目が覚めて、頭をかきむしって、こう思ったんだ......。で、ガラケーに入れて見ると...またまたナンセンス。それが私たちの生き方です。 しかし、このような数え切れないほどの流行りのモデルは必要ありません。問題は、教師にとって予測能力を持つ予測因子であり、この予測能力は変化しないはずだからです。そこで必要なのがガラガラで、素早くワンツーと......。は、すべてクリアです。また、6つのモデルだけでなく、予測因子で遊んでみて、常に感覚的に結果を推定することも可能です。 これがMIとの連携のスキームです。 mytarmailS 2018.12.19 16:35 #12175 サンサニッチ・フォメンコこのガラガラは、 フィッシャーの アヤメを鍛える以外は、でたらめです。 Кеша Рутов 2018.12.19 16:46 #12176 サンサニッチ・フォメンコ実はマイクロソフトがRを買収し、現在はマイクロソフトの傘下に入っている。また、産業用システム構築のためのRもあります。どういうわけか、Rの開発を生産モードで使用している非常に有名な企業のリストを見ました。 まあ、マイクロソフトの理解では産業用システムは必要ないからということなんですけどね。 でも、目が覚めて、頭をかきむしって、こう思ったんだ......。で、ガラケーに入れて見ると...またまたナンセンス。それが私たちの生き方です。 しかし、このような数え切れないほどの流行りのモデルは必要ありません。問題は、教師にとって予測能力を持つ予測因子であり、この予測能力は変化しないはずだからです。そこで必要なのがガラガラで、素早くワンツーと......。は、すべてクリアです。また、6つのモデルだけでなく、予測因子で遊んでみて、常に感覚的に結果を推定することも可能です。 これがMIとの連携のスキームです。不相応な人の前でサバゲーしてるんだから。 mytarmailS:このガラガラは、フィッシャーの虹彩を鍛える以外には デタラメです。 しずかちゃん、あなたは権力者じゃないのよ。 Yuriy Asaulenko 2018.12.19 16:51 #12177 ゴビッチ まともな社会では、そんなことをしたら顔を殴られる。一般に、SBや100％でも予測できるという話題は、収益性の高いマーチンの話よりもはるかに無茶な話です。彼らはあなたのアリオーシャを正しく殺している、私は彼の墓（墓）に唾を吐くだろう。彼の墓に唾を吐いてやりたいくらいだ。しかし、そのアレシュカがピ......バラバル、昔から知られていたんですね。A_K2))を除く全員。 削除済み 2018.12.19 17:54 #12178 エフゲニー・ラスパエフ収益性の高いトレンドの比率は？自分にとっての面白さ Yuriy Asaulenko 2018.12.19 18:26 #12179 ケシャ・ルートフ不相応に小銭を投げ入れている。 mytarmailS:このガラガラは、フィッシャーの虹彩を鍛える以外にはデタラメ です。 黙れ小僧、お前は権力者じゃない。 権威でないものは真実だが、今回は彼の言う通りだ)でも、権威という意味では、もっと下、台座に近いところにいるんですね)) mytarmailS 2018.12.19 18:34 #12180 ユーリイ・アサウレンコ権威のないことは真実だが、今回は正しい)でも、権威という意味では、もっと下、台座に近いところにいるんですね（笑)。アハハハ))こちらこそ、ありがとうございました（笑)。 1...121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは、この件に対する正しいアプローチです。ただ、流通は価格そのものではなく、そのretoursである。分布が分かっているBPチャンクだけを使って作業する必要があります。
Weierstrass 関数は完璧な結果が得られているので、その戻り値の分布を確認し、そのような実BPのクラスタのみを扱い、他は 扱わないようにする必要があります。
そうですね、他のf関数を使って計算された特定のクラスタでしか動作しないので、やはり実験が必要です。
他のfフレームを使って計算した特定のクラスタでしか作業できないというのはそのとおりで、まだ実験する必要があります。
利益率の高いトレンドの割合は？我ながら不思議
皆さん！
アリョーシャは投資家に殺される前、まず最初に ニューラルネットワークとフォレストを単純なガウスのランダムウォーク（ただしアサウレンコが提案した正弦波ではない ）でテスト すると主張していたと記憶している。しかも、このときの予測精度は100％ だったという。そして、そのシステムをリアルBPに移管したのである。
このような実験をされた方はいらっしゃいますか？結果はどうなったのでしょうか？
もう一度言いますが、（メモリの有無にかかわらず）どのプロセスも予測できるのであれば、それを実際のBPから切り離せばいいだけです。
divide et impera
まともな社会では、そんなことで叩かれる。一般に、SBを予測することが可能で、しかも100％という話題は、儲かるマーチンの話よりずっとばかげた話です。
PS 投稿を削除しないでください、なんという悪いファッションでしょうか、そんな無礼なことをするとプライベートで悪態をつくことになりますよ。
しかし、私はハイライトした文章で、Rは研究のためのツールであり、生産のためのツールではない、と書きました。
実はマイクロソフトがRを買収し、現在はマイクロソフトの傘下に入っている。産業用システム構築のためのRもある。どういうわけか、Rを生産に使っている超有名企業のリストを見たのです。
まあ、マイクロソフトの理解では産業用システムは必要ないからということなんですけどね。
でも、目が覚めて、頭をかきむしって、こう思ったんだ......。で、ガラケーに入れて見ると...またまたナンセンス。それが私たちの生き方です。
しかし、このような数え切れないほどの流行りのモデルは必要ありません。問題は、教師にとって予測能力を持つ予測因子であり、この予測能力は変化しないはずだからです。そこで必要なのがガラガラで、素早くワンツーと......。は、すべてクリアです。また、6つのモデルだけでなく、予測因子で遊んでみて、常に感覚的に結果を推定することも可能です。
これがMIとの連携のスキームです。
このガラガラは、 フィッシャーの アヤメを鍛える以外は、でたらめです。
実はマイクロソフトがRを買収し、現在はマイクロソフトの傘下に入っている。また、産業用システム構築のためのRもあります。どういうわけか、Rの開発を生産モードで使用している非常に有名な企業のリストを見ました。
まあ、マイクロソフトの理解では産業用システムは必要ないからということなんですけどね。
でも、目が覚めて、頭をかきむしって、こう思ったんだ......。で、ガラケーに入れて見ると...またまたナンセンス。それが私たちの生き方です。
しかし、このような数え切れないほどの流行りのモデルは必要ありません。問題は、教師にとって予測能力を持つ予測因子であり、この予測能力は変化しないはずだからです。そこで必要なのがガラガラで、素早くワンツーと......。は、すべてクリアです。また、6つのモデルだけでなく、予測因子で遊んでみて、常に感覚的に結果を推定することも可能です。
これがMIとの連携のスキームです。
不相応な人の前でサバゲーしてるんだから。
このガラガラは、フィッシャーの虹彩を鍛える以外には デタラメです。
しずかちゃん、あなたは権力者じゃないのよ。
まともな社会では、そんなことをしたら顔を殴られる。一般に、SBや100％でも予測できるという話題は、収益性の高いマーチンの話よりもはるかに無茶な話です。彼らはあなたのアリオーシャを正しく殺している、私は彼の墓（墓）に唾を吐くだろう。
彼の墓に唾を吐いてやりたいくらいだ。しかし、そのアレシュカがピ......バラバル、昔から知られていたんですね。A_K2))を除く全員。
収益性の高いトレンドの比率は？自分にとっての面白さ
不相応に小銭を投げ入れている。
このガラガラは、フィッシャーの虹彩を鍛える以外にはデタラメ です。
黙れ小僧、お前は権力者じゃない。
権威でないものは真実だが、今回は彼の言う通りだ)でも、権威という意味では、もっと下、台座に近いところにいるんですね))
権威のないことは真実だが、今回は正しい)でも、権威という意味では、もっと下、台座に近いところにいるんですね（笑)。
アハハハ))こちらこそ、ありがとうございました（笑)。