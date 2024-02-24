トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1225

ヴィザード_。

ありがとうございました。

でも、まずこの分野の何かに取り掛かる前に、ペドロ・ドミンゴスの「至高のアルゴリズム」という本をダウンロードして読んでみてください。とても楽しくて簡単です（ギークにとってはブラフブロみたいなものです）。 機械学習の原理、何ができて何ができないのか、なぜそうなるのかが書かれています。私見ですが、これが一番の近道だと思います。すべてがシンプルでわかりやすいので。そして、あなたの頭の中は整理されています:)
 
クール、ありがとうございます。イノセントのモデル（トレンドフラット）も欲しいな...。

 
うわー、どんな謎のモデルなんだろう（笑)。

 

Vizard_: あなたは新しい知識に到達している、よくやった、そしてケシャは恥ずかしがり屋か単に貪欲である、彼らはここでそれらを好きではないケシャ、それを維持するシンプルな...

 
以下は、私が作成したフラットトレンドのモデルです。

私は単にゼロバーからロボットで通過し、買いまたは売りの動きの合計を分析します。 強い（70〜75％）表現（60〜70％）弱い（50〜60％） - 任意の方向の潜在的な動きが75％のしきい値を超えていない場合、私はフラットの種類を計算することができます。

線そのものがジグザグになっているわけではありません。描き直すのではなく、常にそのままの形で残ります。要は、フラットとトレンドを正しく認識でき、それがどのTFで分析したものであっても、その通りになるということです。

私は取引に使っているのではなく、アダプティブ・トロールの計算に使っているのですが、これが一番効果的です。

これが、私が情報を分析する道具としてニューラルネットワークに付けるモデルです。
 
で、何が言いたいの？トップを飛ばすからジグザグじゃないのはわかるし、ラグがあるから過描画じゃないのかもしれない。スクリーンショットの目的が横並びの描画を示すことでないなら、本当に横ばいやトレンドの開始を告げるポイントを示すだけで十分だったが、チャートの滑りを示すことはできない。

 
トレードには使って いません。

 
使用感ではなく、作業性の問題で、それもないのなら、もういいや。

 
そこにある小さな四角形は、私がここで説明したものとまったく同じものです。

おそらく「サービス性」についてはあまり理解されていないでしょうから、共感するところしかありません。

もし、あるアルゴリズムが現れて、それが機能すると思っているならば。 あらゆるもの、あらゆる場所で普遍的なもの あなたは大きな勘違いをしています。

そして、ご覧の通り...とか、そうでないとか・・・。赤い四角の中に書かれていることは、市場の状況と完全に一致しています）。

