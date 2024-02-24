トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1225 1...121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232...3399 新しいコメント CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.21 21:34 #12241 ヴィザード_。ありがとうございました。 でも、まずこの分野の何かに取り掛かる前に、ペドロ・ドミンゴスの「至高のアルゴリズム」という本をダウンロードして読んでみてください。とても楽しくて簡単です（ギークにとってはブラフブロみたいなものです）。 機械学習の原理、何ができて何ができないのか、なぜそうなるのかが書かれています。私見ですが、これが一番の近道だと思います。すべてがシンプルでわかりやすいので。そして、あなたの頭の中は整理されています:) Vizard_ 2018.12.21 21:40 #12242 マーティン・チェゲバラ でもまず、この分野でまったく何もしない前に、ペドロ・ドミンゴスの「至高のアルゴリズム」という本をダウンロードして、必ず読んでください。とても楽しくて簡単です（ギークにとっては「ちんぷんかんぷん」という感じです）。 機械学習の原理、何ができて、なぜできないのかが書いてあります。私見ですが、これが一番の近道だと思います。すべてがシンプルでわかりやすいので。そして、あなたの頭の中は整理されています:)クール、ありがとうございます。イノセントのモデル（トレンドフラット）も欲しいな...。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.22 06:55 #12243 ヴィザード_。かっこいい、ありがとう。イノケンティウスのトレンドフラットモデルも見てみたいのですが...。うわー、どんな謎のモデルなんだろう（笑)。 mytarmailS 2018.12.22 07:17 #12244 Vizard_: あなたは新しい知識に到達している、よくやった、そしてケシャは恥ずかしがり屋か単に貪欲である、彼らはここでそれらを好きではないケシャ、それを維持するシンプルな... CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.22 07:38 #12245 ヴィザード_。かっこいい、ありがとう。イノセントのモデル（トレンドフラット）も見てみたい...。 以下は、私が作成したフラットトレンドのモデルです。 私は単にゼロバーからロボットで通過し、買いまたは売りの動きの合計を分析します。 強い（70〜75％）表現（60〜70％）弱い（50〜60％） - 任意の方向の潜在的な動きが75％のしきい値を超えていない場合、私はフラットの種類を計算することができます。 線そのものがジグザグになっているわけではありません。描き直すのではなく、常にそのままの形で残ります。要は、フラットとトレンドを正しく認識でき、それがどのTFで分析したものであっても、その通りになるということです。 私は取引に使っているのではなく、アダプティブ・トロールの計算に使っているのですが、これが一番効果的です。 これが、私が情報を分析する道具としてニューラルネットワークに付けるモデルです。 mytarmailS 2018.12.22 07:41 #12246 マーティン・チェゲバラ これが私のフラット・トレンドのモデルです。美しい revers45 2018.12.22 08:20 #12247 マーティン・チェゲバラ 以下は、私が作成したフラットトレンドのモデルです。 私は単にゼロバーからロボットで通過し、買いまたは売りの動きの合計を分析します。 強い（70〜75％）表現（60〜70％）弱い（50〜60％） - 任意の方向の潜在的な動きが75％のしきい値を超えていない場合、私はフラットの種類を計算することができます。 線そのものがジグザグになっているわけではありません。描き直すのではなく、常にそのままの形で残ります。要は、フラットとトレンドを正しく認識でき、それがどのTFで分析が行われたかに関係なく、どのTFでも同じようになるということです。 私は取引に使っているのではなく、アダプティブ・トロールの計算に使っているのですが、これが一番効果的です。 これが、私が情報を分析する道具としてニューラルネットワークに付けるモデルです。で、何が言いたいの？トップを飛ばすからジグザグじゃないのはわかるし、ラグがあるから過描画じゃないのかもしれない。スクリーンショットの目的が横並びの描画を示すことでないなら、本当に横ばいやトレンドの開始を告げるポイントを示すだけで十分だったが、チャートの滑りを示すことはできない。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.22 08:23 #12248 revers45 です。何が言いたいの？トップを飛ばしているのでジグザグでないことは明らかであり、ラグがあるのでおそらくオーバードローでもないだろう。しかし、スクリーンショットの目的が怠惰な描画ではなく、モデルを示すことであるならば、本当にフラットまたはトレンドの開始を知らせるポイントを示すだけで十分であるが、本当にバタフライまたはトレンドの開始を知らせるポイントを示す必要はないだろう。トレードには使って いません。 revers45 2018.12.22 09:22 #12249 マーティン・チェゲバラあなたのような回答に対して、私は「FORTRADINGでは使って いない」と明言しました。使用感ではなく、作業性の問題で、それもないのなら、もういいや。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.22 12:25 #12250 revers45 です。使用感ではなく、性能が重要であり、それもないのであれば、廃棄してください。 そこにある小さな四角形は、私がここで説明したものとまったく同じものです。 おそらく「サービス性」についてはあまり理解されていないでしょうから、共感するところしかありません。 もし、あるアルゴリズムが現れて、それが機能すると思っているならば。 あらゆるもの、あらゆる場所で普遍的なもの あなたは大きな勘違いをしています。 そして、ご覧の通り...とか、そうでないとか・・・。赤い四角の中に書かれていることは、市場の状況と完全に一致しています）。 1...121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
でもまず、この分野でまったく何もしない前に、ペドロ・ドミンゴスの「至高のアルゴリズム」という本をダウンロードして、必ず読んでください。とても楽しくて簡単です（ギークにとっては「ちんぷんかんぷん」という感じです）。 機械学習の原理、何ができて、なぜできないのかが書いてあります。私見ですが、これが一番の近道だと思います。すべてがシンプルでわかりやすいので。そして、あなたの頭の中は整理されています:)
うわー、どんな謎のモデルなんだろう（笑)。
Vizard_: あなたは新しい知識に到達している、よくやった、そしてケシャは恥ずかしがり屋か単に貪欲である、彼らはここでそれらを好きではないケシャ、それを維持するシンプルな...
以下は、私が作成したフラットトレンドのモデルです。
美しい
で、何が言いたいの？トップを飛ばすからジグザグじゃないのはわかるし、ラグがあるから過描画じゃないのかもしれない。スクリーンショットの目的が横並びの描画を示すことでないなら、本当に横ばいやトレンドの開始を告げるポイントを示すだけで十分だったが、チャートの滑りを示すことはできない。
トレードには使って いません。
使用感ではなく、作業性の問題で、それもないのなら、もういいや。
使用感ではなく、性能が重要であり、それもないのであれば、廃棄してください。
そこにある小さな四角形は、私がここで説明したものとまったく同じものです。
おそらく「サービス性」についてはあまり理解されていないでしょうから、共感するところしかありません。
もし、あるアルゴリズムが現れて、それが機能すると思っているならば。 あらゆるもの、あらゆる場所で普遍的なもの あなたは大きな勘違いをしています。
そして、ご覧の通り...とか、そうでないとか・・・。赤い四角の中に書かれていることは、市場の状況と完全に一致しています）。