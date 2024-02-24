トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1198 1...119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205...3399 新しいコメント 削除済み 2018.12.11 13:41 #11971 アレクセイ・ヴャジミキンコミュニケーションが必要なんです。動画はよくあることで、反論しない。 計算をクラスターに分割する問題は、これまで解決できませんでした。Rにはライブラリがありますが、コードをあまり変更せずにそれを有効にする方法がわからず、また、それを行う人も見つかりませんでした......。http://ods.ai/ ところで、discordグループはどうなっているのでしょうか？ Open Data Science ods.ai Open Data Science: русскоязычное сообщество индустрии данных Aleksey Vyazmikin 2018.12.11 13:43 #11972 このようなカーブをどのように表現したらよいか、どなたかお分かりになる方はいらっしゃいますか？プレディクターを作るためなのですが...。 一般的にこれらの曲線を見て、私はすべての重要な指標を向上させる半自動マシンを作りたい - ゆっくり学習し、ツリーを構築する予測変数の ランダムな選択と 停止場所から実行するので、1000の繰り返しとそれらから最適なオプションを選択し、対数損失によって学習のこのアプローチは、他の指標の変化のグラフを見て、正しいように見えないので。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.11 13:45 #11973 マキシム・ドミトリエフスキーhttp://ods.ai/合法化された集団というのがよくわからない...。 削除済み 2018.12.11 13:51 #11974 アレクセイ・ヴャジミキン全く理解できないんだけど、正統派って...。お前とは難しい） Aleksey Vyazmikin 2018.12.11 13:55 #11975 マキシム・ドミトリエフスキーお前といると大変だ )本当です :) Yuriy Asaulenko 2018.12.11 14:04 #11976 サンサニッチ・フォメンコ半年間、少しも完成していない。興味が薄れてしまったのだ。 だから、少なくとも今のところは、私抜きで。イリュージョンそして、そのことを理解しているのですね。だから利息が下がったのです。 mytarmailS 2018.12.11 14:05 #11977 アレクセイ・ヴャジミキンこのようなカーブをどのように表現したらよいか、どなたかお分かりになる方はいらっしゃいますか？プレディクターを作るためなのですが...。どういう意味で、どう表現するのか？ 上げるべきか、下げるべきか？ どうさせたいのか？ ユーリイ・アサウレンコイリュージョンそして、それを理解しているのか。そのため、関心が低下しているのです。+ Aleksey Vyazmikin 2018.12.11 17:17 #11978 mytarmailS:どういう意味か、どう表現するのか。 上げるべきか、下げるべきか。 どうしたいのか。 +上がる指標もあれば、下がる指標もある...。最大ドローダウンをコントロールしたり、成長率2％以内のポイント数を数えるというアイデアもありますが、これはすべて学習曲線の終わり（悪化）を示すものでしょう。時間に対する割合で極端な点を追加したり、スロープの要素を加えたり...他に何か可能性はありますか？ mytarmailS 2018.12.11 18:04 #11979 アレクセイ・ヴャジミキン上がる指標もあれば、下がる指標もある...。最大ドローダウンをコントロールし、上昇の2テンサイ以内のポイント数をカウントするというアイデアが出てくるが、これはすべて学習曲線の終わり/悪化の兆候であろう。時間に対する割合で極端な点を追加したり、スロープの要素を加えたり...他に何か可能性はありますか？役に立つかどうかわからないけど、でも!相関関係を試してみてはいかがでしょうか。自分の求める理想のカーブをイメージし、最適なモデルを探す過程で、現在の結果と理想（理想のカーブ）を比較し、相関を計算するのです。理想に最も近い相関を持つモデルが、探しているモデルに最も近いと言えるでしょう mytarmailS 2018.12.11 19:43 #11980 素晴らしいブログ!!! 皆さんには、https://smart-lab.ru/my/egenui/blog/all/ を閲覧することをお勧めします。 Блог: evgen000 smart-lab.ru Добрый день. Пытаюсь разобраться в ставках ОФЗ и РЕПО. К примеру покупаем ОФЗ далее репуем их и на эти деньги снова покупаем ОФЗ, т.е строим пирамиду т.к ставка РЕПО ниже доходности... 1...119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
コミュニケーションが必要なんです。動画はよくあることで、反論しない。
計算をクラスターに分割する問題は、これまで解決できませんでした。Rにはライブラリがありますが、コードをあまり変更せずにそれを有効にする方法がわからず、また、それを行う人も見つかりませんでした......。
ところで、discordグループはどうなっているのでしょうか？
このようなカーブをどのように表現したらよいか、どなたかお分かりになる方はいらっしゃいますか？プレディクターを作るためなのですが...。
一般的にこれらの曲線を見て、私はすべての重要な指標を向上させる半自動マシンを作りたい - ゆっくり学習し、ツリーを構築する予測変数の ランダムな選択と 停止場所から実行するので、1000の繰り返しとそれらから最適なオプションを選択し、対数損失によって学習のこのアプローチは、他の指標の変化のグラフを見て、正しいように見えないので。
合法化された集団というのがよくわからない...。
全く理解できないんだけど、正統派って...。
お前とは難しい）
お前といると大変だ )
本当です :)
半年間、少しも完成していない。興味が薄れてしまったのだ。
だから、少なくとも今のところは、私抜きで。
イリュージョンそして、そのことを理解しているのですね。だから利息が下がったのです。
どういう意味で、どう表現するのか？ 上げるべきか、下げるべきか？ どうさせたいのか？
イリュージョンそして、それを理解しているのか。そのため、関心が低下しているのです。
どういう意味か、どう表現するのか。 上げるべきか、下げるべきか。 どうしたいのか。+
上がる指標もあれば、下がる指標もある...。最大ドローダウンをコントロールしたり、成長率2％以内のポイント数を数えるというアイデアもありますが、これはすべて学習曲線の終わり（悪化）を示すものでしょう。時間に対する割合で極端な点を追加したり、スロープの要素を加えたり...他に何か可能性はありますか？
役に立つかどうかわからないけど、でも!相関関係を試してみてはいかがでしょうか。自分の求める理想のカーブをイメージし、最適なモデルを探す過程で、現在の結果と理想（理想のカーブ）を比較し、相関を計算するのです。理想に最も近い相関を持つモデルが、探しているモデルに最も近いと言えるでしょう
