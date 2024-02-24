トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1198

アレクセイ・ヴャジミキン

コミュニケーションが必要なんです。動画はよくあることで、反論しない。

計算をクラスターに分割する問題は、これまで解決できませんでした。Rにはライブラリがありますが、コードをあまり変更せずにそれを有効にする方法がわからず、また、それを行う人も見つかりませんでした......。

http://ods.ai/

ところで、discordグループはどうなっているのでしょうか？

Open Data Science
  • ods.ai
Open Data Science: русскоязычное сообщество индустрии данных
 

このようなカーブをどのように表現したらよいか、どなたかお分かりになる方はいらっしゃいますか？プレディクターを作るためなのですが...。

一般的にこれらの曲線を見て、私はすべての重要な指標を向上させる半自動マシンを作りたい - ゆっくり学習し、ツリーを構築する予測変数の ランダムな選択と 停止場所から実行するので、1000の繰り返しとそれらから最適なオプションを選択し、対数損失によって学習のこのアプローチは、他の指標の変化のグラフを見て、正しいように見えないので。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

http://ods.ai/

合法化された集団というのがよくわからない...。

削除済み  
アレクセイ・ヴャジミキン

全く理解できないんだけど、正統派って...。

お前とは難しい）

 
マキシム・ドミトリエフスキー

お前といると大変だ )

本当です :)

 
サンサニッチ・フォメンコ

半年間、少しも完成していない。興味が薄れてしまったのだ。

だから、少なくとも今のところは、私抜きで。

イリュージョンそして、そのことを理解しているのですね。だから利息が下がったのです。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

このようなカーブをどのように表現したらよいか、どなたかお分かりになる方はいらっしゃいますか？プレディクターを作るためなのですが...。

どういう意味で、どう表現するのか？ 上げるべきか、下げるべきか？ どうさせたいのか？

ユーリイ・アサウレンコ

イリュージョンそして、それを理解しているのか。そのため、関心が低下しているのです。

+
 
mytarmailS:

どういう意味か、どう表現するのか。 上げるべきか、下げるべきか。 どうしたいのか。

+

上がる指標もあれば、下がる指標もある...。最大ドローダウンをコントロールしたり、成長率2％以内のポイント数を数えるというアイデアもありますが、これはすべて学習曲線の終わり（悪化）を示すものでしょう。時間に対する割合で極端な点を追加したり、スロープの要素を加えたり...他に何か可能性はありますか？

 
アレクセイ・ヴャジミキン

上がる指標もあれば、下がる指標もある...。最大ドローダウンをコントロールし、上昇の2テンサイ以内のポイント数をカウントするというアイデアが出てくるが、これはすべて学習曲線の終わり/悪化の兆候であろう。時間に対する割合で極端な点を追加したり、スロープの要素を加えたり...他に何か可能性はありますか？

役に立つかどうかわからないけど、でも!相関関係を試してみてはいかがでしょうか。自分の求める理想のカーブをイメージし、最適なモデルを探す過程で、現在の結果と理想（理想のカーブ）を比較し、相関を計算するのです。理想に最も近い相関を持つモデルが、探しているモデルに最も近いと言えるでしょう

 

