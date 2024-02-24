トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1192

新しいコメント
削除済み  
イゴール・マカヌ

見つけたんです、一気に。

はい、ありがとうございます、すでにダウンロードしました )

統計学は頭でっかちというか、要するに、ニューラルネットワークで何をオーバーフィットさせるかを探すように、統計的なパターンを探す枠組みは後から作ればいいんです

削除済み  
アレクセイ・ニコラエフ

以前、クアントピアについて書かれていましたね。何か面白いものがあるのでしょうか？

長い間、訪問していません。まあ、向こうのトレーダーは、そう呼んでいいのかどうかわからないが、ここより洗練されている。

トレーディングにおける機械学習の議論が多いですね、ほとんど興味があります。他にもあるかもしれないが、すべてをフォローする時間はない。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

しばらく入ってないんですよ。まあ、向こうのトレーダーは、そう呼べるのなら、こっちより洗練されているし、違う記事もあるんだけどね。

そしてアプローチ - すべてが1つの環境と分析・取引になったとき？実際にどう見えるか、興味深いですね。

削除済み  
アレクセイ・ニコラエフ

また、アプローチ自体も、すべてが1つの環境にあり、分析も取引も？実際に使ってみるとどうなんでしょうね。

ただ一つ知っておいてほしいのは、私はパイソンで何をすればいいのかわからないということです。

私にとっては、トレーディングのための素晴らしい言語のように見えます。Pythonの使い方がわからない方は、取引に利用してもよいでしょう。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

まあ、実際にはさまざまな取引所や証券会社へのAPIがありますから、そうすればいいのですが...特に暗号の取引所が今人気なら、Pythonは手に入れやすいと思いますね。

私にとっては、トレーディングのための素晴らしい言語のように見えます。私はまだ自分のMOシステムを探しているところです。

私も詳しいことは勉強していません。彼らの環境では、任意のパッケージは接続できず、承認されたものしか接続できないようでした。また、彼らの見積もりが気に入らなければどうするのですか？

プラスがマイナスをどの程度上回っているかは不明です。

削除済み  
アレクセイ・ニコラエフ

私も詳しく調べてはいないのですが。彼らの環境では、任意のパッケージを差し込むことができず、承認されたものしか差し込めないようでした。また、彼らの見積もりが気に入らなければどうするのですか？

長所が短所をどの程度上回っているかは不明です。

環境もパッケージで、テスターも基本的にあるし、見積書ダウンローダーもあると思う。

モットーがあり、サイトに載せる必要がない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

どうでしょう、TSを作るために他の言語に乗り換えるのは面倒ですよね、私としては純粋にMOが好きだからです。

Maximさん、MO用のC# .netのライブラリは検索されましたか？

MT5が.netをサポートし、WindowsがNET Frameworkをサポートし、Windowsに何もインストールせずに「Simple C# Compiler」の記事を確認したら、コンソールに「Hello Windows」が表示されました...かっこいいですね、技術ですが

Metakvotがこの方向に進むということは、サポートがあるということであり、むしろすでにサポートがあり、モデルをシャープにして、いじらずにMTにつなげることができるのは便利だ


;)

削除済み  
イゴール・マカヌ

Maximさん、MOによるC# .netライブラリの検索を行いましたか？

MT5には.netのサポートがあり、Windows自体にはすでに.NET Frameworkのサポートがあり、今グーグル記事Simple C# Compilerを チェックしました - Windowsに何もインストールせずに、コンソールに「Hello Windows」が表示されました... クール、しかしテクノロジーです

Metakvotがこの方向に進むということは、サポートがあるということであり、むしろすでにサポートがあり、シャープでモデルを入手し、いじらずにMTに接続するのに便利だということです。

;)

c++のライブラリはすべてMOで、シャープにはAccord-framework.netがありますが、もう知りません。

でも、実際には何もないし、みんなPython化してるから話題も広がらない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

みんながピョンピョンしているから、話題が発展しない。

そうなんですね、ググってみたらシンプルで、ブログからなんですね。

Pythonで書き始めると...。最初のスクリプト、そして最初の "大きな "プログラム...。さっそく動くコードを書き始めました。仕組みもよくわからないまま、書いて、動くスクリプトを手に入れることもありました。特に、このスクリプトを自分のニーズに合わせて使っていたので、満足度は高かったですね。最初は小さなスクレイパーを書いていて、サイトからデータを取り、それを Lazarus で書いたプログラムで処理しました（何年前のことでしょう...)。言語もよく わからないまま、ドキュメントやグーグルでのサンプルを 参考に、ほぼやみくもにnanoでスクリプトを 書きました。

削除済み  
イゴール・マカヌ

さすがにググったらシンプルに、ブログからなんですね。

MOは高水準のもので、Pythonは高水準の言語...これ以上の調和はないでしょう。あらゆる種類のDLLがあるので、作業モデルを作るのは難しいし、ましてや何かを研究するのは無理です。

mql5でも・・・。しかし、ここには良いテスターとベースがあります :)

1...118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199...3399
新しいコメント