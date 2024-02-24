トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1192 1...118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199...3399 新しいコメント 削除済み 2018.12.10 08:36 #11911 イゴール・マカヌ見つけたんです、一気に。はい、ありがとうございます、すでにダウンロードしました ) 統計学は頭でっかちというか、要するに、ニューラルネットワークで何をオーバーフィットさせるかを探すように、統計的なパターンを探す枠組みは後から作ればいいんです 削除済み 2018.12.10 08:38 #11912 アレクセイ・ニコラエフ以前、クアントピアについて書かれていましたね。何か面白いものがあるのでしょうか？長い間、訪問していません。まあ、向こうのトレーダーは、そう呼んでいいのかどうかわからないが、ここより洗練されている。トレーディングにおける機械学習の議論が多いですね、ほとんど興味があります。他にもあるかもしれないが、すべてをフォローする時間はない。 Aleksey Nikolayev 2018.12.10 08:38 #11913 マキシム・ドミトリエフスキーしばらく入ってないんですよ。まあ、向こうのトレーダーは、そう呼べるのなら、こっちより洗練されているし、違う記事もあるんだけどね。そしてアプローチ - すべてが1つの環境と分析・取引になったとき？実際にどう見えるか、興味深いですね。 削除済み 2018.12.10 08:42 #11914 アレクセイ・ニコラエフまた、アプローチ自体も、すべてが1つの環境にあり、分析も取引も？実際に使ってみるとどうなんでしょうね。ただ一つ知っておいてほしいのは、私はパイソンで何をすればいいのかわからないということです。 私にとっては、トレーディングのための素晴らしい言語のように見えます。Pythonの使い方がわからない方は、取引に利用してもよいでしょう。 Aleksey Nikolayev 2018.12.10 08:49 #11915 マキシム・ドミトリエフスキーまあ、実際にはさまざまな取引所や証券会社へのAPIがありますから、そうすればいいのですが...特に暗号の取引所が今人気なら、Pythonは手に入れやすいと思いますね。 私にとっては、トレーディングのための素晴らしい言語のように見えます。私はまだ自分のMOシステムを探しているところです。私も詳しいことは勉強していません。彼らの環境では、任意のパッケージは接続できず、承認されたものしか接続できないようでした。また、彼らの見積もりが気に入らなければどうするのですか？ プラスがマイナスをどの程度上回っているかは不明です。 削除済み 2018.12.10 08:59 #11916 アレクセイ・ニコラエフ私も詳しく調べてはいないのですが。彼らの環境では、任意のパッケージを差し込むことができず、承認されたものしか差し込めないようでした。また、彼らの見積もりが気に入らなければどうするのですか？ 長所が短所をどの程度上回っているかは不明です。環境もパッケージで、テスターも基本的にあるし、見積書ダウンローダーもあると思う。 モットーがあり、サイトに載せる必要がない。 Igor Makanu 2018.12.10 09:49 #11917 マキシム・ドミトリエフスキーどうでしょう、TSを作るために他の言語に乗り換えるのは面倒ですよね、私としては純粋にMOが好きだからです。Maximさん、MO用のC# .netのライブラリは検索されましたか？ MT5が.netをサポートし、WindowsがNET Frameworkをサポートし、Windowsに何もインストールせずに「Simple C# Compiler」の記事を確認したら、コンソールに「Hello Windows」が表示されました...かっこいいですね、技術ですが Metakvotがこの方向に進むということは、サポートがあるということであり、むしろすでにサポートがあり、モデルをシャープにして、いじらずにMTにつなげることができるのは便利だ ;) 削除済み 2018.12.10 09:57 #11918 イゴール・マカヌMaximさん、MOによるC# .netライブラリの検索を行いましたか？ MT5には.netのサポートがあり、Windows自体にはすでに.NET Frameworkのサポートがあり、今グーグル記事Simple C# Compilerを チェックしました - Windowsに何もインストールせずに、コンソールに「Hello Windows」が表示されました... クール、しかしテクノロジーです Metakvotがこの方向に進むということは、サポートがあるということであり、むしろすでにサポートがあり、シャープでモデルを入手し、いじらずにMTに接続するのに便利だということです。 ;)c++のライブラリはすべてMOで、シャープにはAccord-framework.netがありますが、もう知りません。 でも、実際には何もないし、みんなPython化してるから話題も広がらない。 Igor Makanu 2018.12.10 10:03 #11919 マキシム・ドミトリエフスキーみんながピョンピョンしているから、話題が発展しない。そうなんですね、ググってみたらシンプルで、ブログからなんですね。 Pythonで書き始めると...。最初のスクリプト、そして最初の "大きな "プログラム...。さっそく動くコードを書き始めました。仕組みもよくわからないまま、書いて、動くスクリプトを手に入れることもありました。特に、このスクリプトを自分のニーズに合わせて使っていたので、満足度は高かったですね。最初は小さなスクレイパーを書いていて、サイトからデータを取り、それを Lazarus で書いたプログラムで処理しました（何年前のことでしょう...)。言語もよく わからないまま、ドキュメントやグーグルでのサンプルを 参考に、ほぼやみくもにnanoでスクリプトを 書きました。 削除済み 2018.12.10 10:07 #11920 イゴール・マカヌさすがにググったらシンプルに、ブログからなんですね。 MOは高水準のもので、Pythonは高水準の言語...これ以上の調和はないでしょう。あらゆる種類のDLLがあるので、作業モデルを作るのは難しいし、ましてや何かを研究するのは無理です。 mql5でも・・・。しかし、ここには良いテスターとベースがあります :) 1...118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
見つけたんです、一気に。
はい、ありがとうございます、すでにダウンロードしました )
統計学は頭でっかちというか、要するに、ニューラルネットワークで何をオーバーフィットさせるかを探すように、統計的なパターンを探す枠組みは後から作ればいいんです
以前、クアントピアについて書かれていましたね。何か面白いものがあるのでしょうか？
そしてアプローチ - すべてが1つの環境と分析・取引になったとき？実際にどう見えるか、興味深いですね。
ただ一つ知っておいてほしいのは、私はパイソンで何をすればいいのかわからないということです。
まあ、実際にはさまざまな取引所や証券会社へのAPIがありますから、そうすればいいのですが...特に暗号の取引所が今人気なら、Pythonは手に入れやすいと思いますね。
私にとっては、トレーディングのための素晴らしい言語のように見えます。私はまだ自分のMOシステムを探しているところです。
環境もパッケージで、テスターも基本的にあるし、見積書ダウンローダーもあると思う。
モットーがあり、サイトに載せる必要がない。
どうでしょう、TSを作るために他の言語に乗り換えるのは面倒ですよね、私としては純粋にMOが好きだからです。
Metakvotがこの方向に進むということは、サポートがあるということであり、むしろすでにサポートがあり、モデルをシャープにして、いじらずにMTにつなげることができるのは便利だ
c++のライブラリはすべてMOで、シャープにはAccord-framework.netがありますが、もう知りません。
でも、実際には何もないし、みんなPython化してるから話題も広がらない。
Pythonで書き始めると...。最初のスクリプト、そして最初の "大きな "プログラム...。さっそく動くコードを書き始めました。仕組みもよくわからないまま、書いて、動くスクリプトを手に入れることもありました。特に、このスクリプトを自分のニーズに合わせて使っていたので、満足度は高かったですね。最初は小さなスクレイパーを書いていて、サイトからデータを取り、それを Lazarus で書いたプログラムで処理しました（何年前のことでしょう...)。言語もよく わからないまま、ドキュメントやグーグルでのサンプルを 参考に、ほぼやみくもにnanoでスクリプトを 書きました。
MOは高水準のもので、Pythonは高水準の言語...これ以上の調和はないでしょう。あらゆる種類のDLLがあるので、作業モデルを作るのは難しいし、ましてや何かを研究するのは無理です。
mql5でも・・・。しかし、ここには良いテスターとベースがあります :)