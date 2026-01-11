記事"任意の複雑さのレベルのグラフィカルなパネルを作成する方法"についてのディスカッション - ページ 14 1...789101112131415 新しいコメント Frieder Kauber 2024.01.08 17:03 #131 Seyedmasoud Hashemi #:素晴らしいチュートリアルをありがとう私のパネルでは、1つのボタンをクリックすると、もう1つのボタンが無効と非表示になるはずですが、非表示のボタンの領域をクリックすると非表示になります。私のコードをここに書きました。インジケータクラス この問題を解決された方にお聞きしたいのですが。長い間、非表示のオブジェクトを持つパネルを作ろうとしたのですが、パネルを最小化して復元すると、非表示のオブジェクトがすべて表示され、アクティブになってしまいます。 Anton Iaroshenko 2024.02.10 12:49 #132 CAppDialog クラスに不具合がある。 すべての新しいチャートで少なくとも1回使用すると、CHART_EVENT_MOUSE_MOVEプロパティがfalseになります。 デフォルトでtrueを返すには？ Sunriser 2026.01.08 09:55 #133 ノートパソコンのモニターは大きくはないが、ピクセル密度が高い。カスタムパネルコントロールの小さなサイズに影響を与える方法はありますか？ lynxntech 2026.01.08 10:15 #134 Sunriser #: ノートパソコンのモニターは大きくありませんが、ピクセル密度が高いです。カスタムパネルコントロールの小さなサイズに影響を与える方法はありますか？ グラフサイズからのオフセット Sunriser 2026.01.08 11:45 #135 lynxntech #: グラフのサイズからのオフセット もう少し詳しく教えてください。 lynxntech 2026.01.08 11:49 #136 Sunriser #: 私たちが話していることについて、もう少し詳しく説明してもらえますか？ 例はありませんが、AIのコードを見たことがあります。 Vasiliy Pushkaryov 2026.01.08 15:18 #137 Sunriser #:ノートパソコンのモニターは大きくはないが、ピクセル密度が高い。カスタムパネルコントロールの小さなサイズに影響を与える方法はありますか？この投稿は 別の質問に答えていますが、あなたの質問に関連しており、画面はパネルヘッダーサイズがどこにあるかを示しています。次の投稿も見てください、そこではヘッダーがプログラムで拡張されています。多分、どこを掘ればいいかの手がかりになるでしょう。 lynxntech 2026.01.08 16:33 #138 https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935 コメントにある画像はvpnでのみ開くのですか？オペラやエッジではそのようには開かず、フレームが表示されるだけです。 Sunriser 2026.01.08 16:45 #139 lynxntech #:https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935コメントにある画像はvpnでのみ開くのですか？オペラやエッジではそのようには開かず、フレームが表示されるだけです。 確かに)))おかしなことだ。どうやら、メッセージを書いていてvpnをオンにした結果、画像が何か問題のあるサーバーに行ってしまったようだ。 便宜上、サイズを2倍に縮小して再度アップロードする： Stanislav Korotky 2026.01.11 12:24 #140 Sunriser #:確かに)))面白いことがあった。どうやら僕はメッセージを書いていて、vpnをオンにしたようだ。便宜上、サイズを2倍に縮小して再度アップロードする： ファイル/MQL5/Include/Controls/Defines.mqhを ご覧ください。そこにある定数はすべてピクセルとして定義されているので（！）、DPIを変更するとすべてが「浮いて」しまいます。すぐに修正したい場合は、コード内でこれらの定数をすべて再定義する必要があります。 1...789101112131415 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
素晴らしいチュートリアルをありがとう
私のパネルでは、1つのボタンをクリックすると、もう1つのボタンが無効と非表示になるはずですが、非表示のボタンの領域をクリックすると非表示になります。
私のコードをここに書きました。
インジケータ
クラス
CAppDialog クラスに不具合がある。
すべての新しいチャートで少なくとも1回使用すると、CHART_EVENT_MOUSE_MOVEプロパティがfalseになります。
デフォルトでtrueを返すには？
ノートパソコンのモニターは大きくはないが、ピクセル密度が高い。カスタムパネルコントロールの小さなサイズに影響を与える方法はありますか？
ノートパソコンのモニターは大きくありませんが、ピクセル密度が高いです。カスタムパネルコントロールの小さなサイズに影響を与える方法はありますか？
グラフのサイズからのオフセット
私たちが話していることについて、もう少し詳しく説明してもらえますか？
ノートパソコンのモニターは大きくはないが、ピクセル密度が高い。カスタムパネルコントロールの小さなサイズに影響を与える方法はありますか？
https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935
コメントにある画像はvpnでのみ開くのですか？オペラやエッジではそのようには開かず、フレームが表示されるだけです。
https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935
コメントにある画像はvpnでのみ開くのですか？オペラやエッジではそのようには開かず、フレームが表示されるだけです。
確かに)))おかしなことだ。どうやら、メッセージを書いていてvpnをオンにした結果、画像が何か問題のあるサーバーに行ってしまったようだ。
便宜上、サイズを2倍に縮小して再度アップロードする：
確かに)))面白いことがあった。どうやら僕はメッセージを書いていて、vpnをオンにしたようだ。
便宜上、サイズを2倍に縮小して再度アップロードする：