記事"任意の複雑さのレベルのグラフィカルなパネルを作成する方法"についてのディスカッション - ページ 14

Seyedmasoud Hashemi #:

素晴らしいチュートリアルをありがとう

私のパネルでは、1つのボタンをクリックすると、もう1つのボタンが無効と非表示になるはずですが、非表示のボタンの領域をクリックすると非表示になります。

私のコードをここに書きました。

インジケータ

クラス

この問題を解決された方にお聞きしたいのですが。長い間、非表示のオブジェクトを持つパネルを作ろうとしたのですが、パネルを最小化して復元すると、非表示のオブジェクトがすべて表示され、アクティブになってしまいます。
 

CAppDialog クラスに不具合がある。

すべての新しいチャートで少なくとも1回使用すると、CHART_EVENT_MOUSE_MOVEプロパティがfalseになります。

デフォルトでtrueを返すには？

 

ノートパソコンのモニターは大きくはないが、ピクセル密度が高い。カスタムパネルコントロールの小さなサイズに影響を与える方法はありますか？


 
Sunriser #:
ノートパソコンのモニターは大きくありませんが、ピクセル密度が高いです。カスタムパネルコントロールの小さなサイズに影響を与える方法はありますか？
グラフサイズからのオフセット
 
lynxntech #:
グラフのサイズからのオフセット
もう少し詳しく教えてください。
 
Sunriser #:
私たちが話していることについて、もう少し詳しく説明してもらえますか？
例はありませんが、AIのコードを見たことがあります。
 
Sunriser #:

ノートパソコンのモニターは大きくはないが、ピクセル密度が高い。カスタムパネルコントロールの小さなサイズに影響を与える方法はありますか？


この投稿は 別の質問に答えていますが、あなたの質問に関連しており、画面はパネルヘッダーサイズがどこにあるかを示しています。次の投稿も見てください、そこではヘッダーがプログラムで拡張されています。多分、どこを掘ればいいかの手がかりになるでしょう。
 

https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935


コメントにある画像はvpnでのみ開くのですか？オペラやエッジではそのようには開かず、フレームが表示されるだけです。

 
lynxntech #:

https://www.mql5.com/ru/forum/234022/page14#comment_58894935


コメントにある画像はvpnでのみ開くのですか？オペラやエッジではそのようには開かず、フレームが表示されるだけです。

確かに)))おかしなことだ。どうやら、メッセージを書いていてvpnをオンにした結果、画像が何か問題のあるサーバーに行ってしまったようだ。

便宜上、サイズを2倍に縮小して再度アップロードする：


 
Sunriser #:

確かに)))面白いことがあった。どうやら僕はメッセージを書いていて、vpnをオンにしたようだ。

便宜上、サイズを2倍に縮小して再度アップロードする：


ファイル/MQL5/Include/Controls/Defines.mqhを ご覧ください。そこにある定数はすべてピクセルとして定義されているので（！）、DPIを変更するとすべてが「浮いて」しまいます。すぐに修正したい場合は、コード内でこれらの定数をすべて再定義する必要があります。
