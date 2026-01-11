記事"任意の複雑さのレベルのグラフィカルなパネルを作成する方法"についてのディスカッション - ページ 15 1...89101112131415 新しいコメント Sunriser 2026.01.11 19:31 #141 Stanislav Korotky #: MQL5/Include/Controls/Defines.mqh ファイルを見てください。そこにある定数はすべてピクセル（！）として定義されているため、DPIを変更するとすべてが「浮いて」しまいます。手早く修正したい場合は、コード内でこれらの定数をすべて再定義する必要があります。 ありがとう。ウィンドウをドラッグして、十字を押すとウィンドウが閉じるのは便利になった。 しかし、ボタンのアイコンを拡大縮小する（最小化／閉じる）には、どうやら別の場所を掘る必要があるようだ：BmpButton.mqh、ChartObjectsBmpControls.mqhなど。 #include <Controls\Defines.mqh> // 古い値を削除する #undef CONTROLS_DIALOG_CAPTION_HEIGHT #undef CONTROLS_DIALOG_BUTTON_OFF #undef CONTROLS_BUTTON_SIZE // 新しい値を再定義する #define CONTROLS_DIALOG_CAPTION_HEIGHT 60 // ウィンドウタイトルの高さ #define CONTROLS_DIALOG_BUTTON_OFF 20 // ボタンのインデント/位置（十字、折りたたみ） //--- BmpButton #define CONTROLS_BUTTON_SIZE 40 // ボタンのデフォルトサイズ (16 x 16) Stanislav Korotky 2026.01.11 21:12 #142 Sunriser #:ありがとう。ウィンドウをドラッグして、十字キーでウィンドウを閉じることができるようになりました。 しかし、ボタンのアイコン（最小化/閉じる）を拡大縮小するには、どうやら別の場所を掘る必要があるようだ：BmpButton.mqh、ChartObjectsBmpControls.mqhなど。 アイコンはビットマップで、MQL5/Include/Controls/res/ ディレクトリにbmpファイルとして保存されています。理想的には、（/hires/のような）別のサブディレクトリが必要で、そのために質の良い画像を生成し、ソースからのリソースリンクを直接そこにリンクすることです。 彼らがマクロのためにしたように、それをすべて厳格に再定義した場合のみ、通常のモニター上では巨大なサイズになる。つまり、解決策は「自分のため」にしかない。つまり、現在のDPIを分析するMQL5ラッパーを書く必要がある。 1...89101112131415 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MQL5/Include/Controls/Defines.mqh ファイルを見てください。そこにある定数はすべてピクセル（！）として定義されているため、DPIを変更するとすべてが「浮いて」しまいます。手早く修正したい場合は、コード内でこれらの定数をすべて再定義する必要があります。
ありがとう。ウィンドウをドラッグして、十字を押すとウィンドウが閉じるのは便利になった。
しかし、ボタンのアイコンを拡大縮小する（最小化／閉じる）には、どうやら別の場所を掘る必要があるようだ：BmpButton.mqh、ChartObjectsBmpControls.mqhなど。
ありがとう。ウィンドウをドラッグして、十字キーでウィンドウを閉じることができるようになりました。
しかし、ボタンのアイコン（最小化/閉じる）を拡大縮小するには、どうやら別の場所を掘る必要があるようだ：BmpButton.mqh、ChartObjectsBmpControls.mqhなど。
アイコンはビットマップで、MQL5/Include/Controls/res/ ディレクトリにbmpファイルとして保存されています。理想的には、（/hires/のような）別のサブディレクトリが必要で、そのために質の良い画像を生成し、ソースからのリソースリンクを直接そこにリンクすることです。
彼らがマクロのためにしたように、それをすべて厳格に再定義した場合のみ、通常のモニター上では巨大なサイズになる。つまり、解決策は「自分のため」にしかない。つまり、現在のDPIを分析するMQL5ラッパーを書く必要がある。