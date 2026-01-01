ライブラリ: エキスパート - ページ 13 1...678910111213 新しいコメント hini 2025.06.14 17:15 #121 fxsaber #:問題がある場合は、再生用のmq5ファイルをご用意ください。#define MT4ORDERS_LIBRARY #include "../../utils/MT4Orders.mqh" // #define REPORT_BROWSER // ブラウザ起動時にレポートを作成 - DLLの許可が必要です。 #define TESTER_CUSTOM // ユーザーテスターでのエキスパートアドバイザーの実行 #include "../../utils/fxsaber/Tester/Tester.mqh" //https://www.mql5.com/ja/code/24848 #define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) #define KEY_B 66 #define KEY_S 83 #define KEY_C 67 input int In1 = 1; input group "label1" input double In2 = 2.0; // void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) { switch ((int)lparam) { case KEY_B: // 購入する OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 100, 0, 0); break; case KEY_S: // 販売 OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 100, 0, 0); break; case KEY_C: // 閉じる for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && (OrderType() <= OP_SELL)) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 100); } } } void OnTick() { //Print(_Symbol, " ", SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE))； } void OnTimer() { /* Comment(REPORT::OrdersToString(_Symbol, 0, 5)); */. } int OnInit() { Print(_Symbol, " ", SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)); Print(_Symbol, " In2 = ", In2); return(INIT_SUCCEEDED); } // void OnDeinit( const int ) {} // void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans, const MqlTradeRequest& request, const MqlTradeResult& result) { } //+------------------------------------------------------------------+ サンプルコードはTesterライブラリのコードを使用しています。起動後、変数In2が2ではなく0になっている。つまり、グループ後にすべての入力パラメータを取得できない。 fxsaber 2025.06.17 07:43 #122 hini #:この状況は考慮されていないようだ。パラメータがグループの場合、特定の値はなく、得られる値はnullとなるため、グループ以降のパラメータは得られない。 次のコードは、すべてが正しく処理されていることを示している。 input int In1 = 1; input group "label1" input double In2 = 2.0; #include <fxsaber\Expert.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/19003 int GetAmountExperts() { int Res = 0; for (long Chart = ChartFirst(); Chart != -1; Chart = ChartNext(Chart)) Res += (ChartGetString(Chart, CHART_EXPERT_NAME) != ""); return(Res); } void OnInit() { if (GetAmountExperts() < 2) { MqlParam Params[]; string Names[]; const int Size = EXPERT::Parameters(0, Params, Names) - 1; ArrayPrint(Params); ArrayPrint(Names); for (uint i = Size; (bool)i--;) EXPERT::AddInputName(Params[i + 1], Names[i]); Params[Size].string_value = "7"; EXPERT::Run(ChartOpen(_Symbol, _Period), Params); } } 結果 [type] [integer_value] [double_value] [string_value] [0] 14 0 0.00 "Scripts\Test6.ex5" [1] 14 1 1.00 "1" [2] 14 0 0.00 null [3] 14 2 2.00 "2.0" "In1" null "In2" Expert.mqh Expert.mqh を通じて Expert Advisor が起動した。 hini 2025.06.17 14:36 #123 input bool InRun = true; input group "label1" input double In2 = 2.0; #include <fxsaberExpert.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/19003 int GetAmountExperts() { int Res = 0; for (long Chart = ChartFirst(); Chart != -1; Chart = ChartNext(Chart)) Res += (ChartGetString(Chart, CHART_EXPERT_NAME) != ""); return(Res); } void OnInit() { if (InRun) { MqlParam Params[]; string Names[]; const int Size = EXPERT::Parameters(0, Params, Names) - 1; ArrayPrint(Params); ArrayPrint(Names); int nameSize = ArraySize(Names); for (int i = nameSize-1; i >= 0; i--) { if (Names[i] == "InRun") Params[i+1].string_value = "false"; EXPERT::AddInputName(Params[i + 1], Names[i]); } ArrayPrint(Params); ArrayPrint(Names); //Params[Size].string_value = "7"； EXPERT::Run(ChartOpen(_Symbol, _Period), Params); return; } Print("In2 = ", In2); } GetAmountExperts関数が原因不明のまま長時間実行され、結果が得られません。コードを少し変更しました。In2パラメータに値7を代入すべきではありません（2ではなく0であることがわかります）。 fxsaber 2025.06.17 17:53 #124 hini #:コードを少し変更しました。 これは模範的なバグ報告です：簡潔なコードを実行したところ、すぐにバグが見つかりました。 修正しました。 hini 2025.06.18 01:38 #125 fxsaber #:これは模範的なバグ報告だ。簡潔なコードを実行したら、すぐにバグが見つかった。訂正しました。なるほど、問題が発生した場合は同じ形式で報告することにします。 hini 2025.12.25 03:24 #126 スクリプトが読み込まれると、入力パラメータを変更できないようだ。 //Test1.ex5 #property script_show_inputs input string str = "test1" ; //void OnInit() { {. void OnStart () { Print (str); } // 指定された入力パラメータでExpert Advisorを起動します。 #property script_show_inputs #include "Expert.mqh" input bool CurrentChart = false ; // 現在の(true)/新しい(false)チャートでEAを実行する。 string GetMyName( void ) { return ( StringSubstr ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_PATH ), StringLen ( TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH ) + "\\MQL5\\" ))); } bool RunExpert( const long Chart ) { MqlParam Params[ 2 ]; Params[ 0 ].string_value = "Experts\\Advisors\\Test1.ex5" ; // Expert Advisor の最初の入力パラメータ。 Params[ 1 ].type = TYPE_STRING ; Params[ 1 ].string_value = "Hello World!" ; return (EXPERT::Run(Chart, Params)); } #define NAME __FILE__ void OnStart () { union UNION { double Double; long Long; } Chart; if (CurrentChart) { Chart.Long = ChartID (); GlobalVariableSet (NAME, Chart.Double); MqlParam Params[ 1 ]; // 自己へのパス（スクリプト） Params[ 0 ].string_value = GetMyName(); // 新しいチャートで、自分自身を立ち上げる EXPERT::Run( ChartOpen ( _Symbol , _Period ), Params); } else if ( GlobalVariableCheck (NAME)) { Chart.Double = GlobalVariableGet (NAME); GlobalVariableDel (NAME); RunExpert(Chart.Long); ChartClose (); } else // Expert Advisorを（デフォルト以外のパラメータで）実行する最も簡単な方法は、現在のチャート上ではありません。 RunExpert( ChartOpen ( _Symbol , _Period )); } //+------------------------------------------------------------------+ fxsaber 2025.12.25 13:03 #127 hini #:スクリプトが読み込まれると、入力パラメータを変更できないようだ。 MT5のアーキテクチャでは、スクリプトの入力パラメータ値を設定することはできませんし、読み込むこともできません。 ライブラリには雄弁な名前がついている。 hini 2025.12.25 16:32 #128 fxsaber #:MT5のアーキテクチャでは、スクリプトの入力パラメータ値を設定することも、それを読み取ることもできません。このライブラリには雄弁な名前がついている。 OK fxsaber 2026.01.01 17:27 #129 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラムライブラリ: Expertfxsaber, 2018.11.16 09:19 AM. ライブラリ の別のアプリケーションの例。 最適化間隔を設定せずに最適化を開始した場合のフレームモードのトピックについて。 #include <fxsaber\Expert.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/19003 input group "Params" input int inRange1 = 0; input double inRange2 = 0; // 最適化間隔が設定されているかチェックする。 bool OptimizationIsCorrect() { bool Res = false; if (MQLInfoInteger(MQL_FRAME_MODE)) { MqlParam Parameters[]; string Names[]; EXPERT::Parameters(0, Parameters, Names); for (uint i = ArraySize(Names); !Res && (bool)i--;) { long S[4]; ParameterGetRange(Names[i], Res, S[0], S[1], S[2], S[3]); } } return(Res); } void OnTesterInit() { if (!OptimizationIsCorrect()) { Alert("no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values"); ChartClose(); } } void OnTesterDeinit() {} このような解決策がないと、フレームモードのExpert Advisorはチャートにぶら下がったままになります。テスターを自動化する場合は特に重要です。
