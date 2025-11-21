インディケータ: ティック指標 - ページ 3 123 新しいコメント fxsaber 2017.10.16 08:51 #21 このインジケーターは、ストラテジーテスターのビジュアライザーで動作することがわかりました！各バー内のティックが見えるので、とても便利です！テスターでの手動取引に 追加（tester.tplテンプレートに記述）することをお勧めします。 fxsaber 2017.10.16 09:08 #22 ビジュアライザーで、不要なバーの表示を無効にした。そうすれば、実際のティックとスプレッドがよりよく見えるようになる。 John Smith 2020.12.20 04:53 #23 インジケーターをロードし、コンパイルすると以下のようになります： *** Sergei Poliukhov 2021.11.07 22:13 #24 エラーが出る ビルド 2875 just2trade unexpected token 'clrBlue' on right side of '::' Ticks.mq5 14 28 unexpected token 'clrRed' on right side of '::' Ticks.mq5 15 28 ::」の右側にある予期しないトークン「clrYellow」 Ticks.mq5 16 31 予期しないトークン 'INT_MAX' が '::' の右側にある EventBase.mqh 134 35 unexpected token 'clrBlue' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 73 unexpected token 'clrRed' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 108 予期しないトークン 'clrYellow' が '::' の右側にある ChartObjectTicks.mqh 13 145 unexpected token 'TIME_SECONDS' on right side of '::' Tick.mqh 28 51 予期しないトークン 'DBL_MIN' が '::' の右側にある Bar.mqh 74 20 予期しないトークン'DBL_MAX' が '::' の右側にある Bar.mqh 92 20 予期しないトークン 'COPY_TICKS_INFO' が '::' の右側にある Bars.mqh 37 53 予期しないトークン 'DBL_MIN' が '::' の右側にある Bars.mqh 181 20 予期しないトークン 'DBL_MAX' が '::' の右側にある Bars.mqh 196 20 予期しないトークン 'DBL_MIN' が '::' の右側にある TicksPicture.mqh 112 21 予期しないトークン 'DBL_MAX' が '::' の右側にある TicksPicture.mqh 113 20 unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 14 87 予期しないトークン 'clrNONE' が '::' の右側にある ChartObjectTicks.mqh 15 87 '::' の右側に予期しないトークン 'clrNONE' ChartObjectTicks.mqh 16 93 Indicators: Ticks indicator 記事"ドンチャンチャネルを使った取引"についてのディスカッション Discussion of article "Trading fxsaber 2021.11.07 22:24 #25 Sergei Poliukhov #:エラー 残念ながら、KBを更新する準備ができていません。EX5をPMに送ることしかできません。 konorti 2025.11.21 07:12 #26 ティックインジケーターをありがとうございます。ティックの 売りと買いの出来高（AMP先物mt5ではティックに実際の出来高が表示され、バブルの大きさ＝出来高、色＝方向）を表す線の上にバブル（または円）を描くのは難しいでしょうか。これは素晴らしい。コードが正しくコンパイルされ、機能するように更新しました。 123 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
インジケーターをロードし、コンパイルすると以下のようになります：
エラーが出る
ビルド 2875 just2trade
unexpected token 'clrBlue' on right side of '::' Ticks.mq5 14 28
ティックインジケーターをありがとうございます。ティックの 売りと買いの出来高（AMP先物mt5ではティックに実際の出来高が表示され、バブルの大きさ＝出来高、色＝方向）を表す線の上にバブル（または円）を描くのは難しいでしょうか。これは素晴らしい。コードが正しくコンパイルされ、機能するように更新しました。