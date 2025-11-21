インディケータ: ティック指標 - ページ 3

このインジケーターは、ストラテジーテスターのビジュアライザーで動作することがわかりました！



各バー内のティックが見えるので、とても便利です！テスターでの手動取引に 追加（tester.tplテンプレートに記述）することをお勧めします。

 

ビジュアライザーで、不要なバーの表示を無効にした。そうすれば、実際のティックとスプレッドがよりよく見えるようになる。

 

インジケーターをロードし、コンパイルすると以下のようになります：

エラーが出る

ビルド 2875 just2trade

unexpected token 'clrBlue' on right side of '::' Ticks.mq5 14 28

unexpected token 'clrRed' on right side of '::' Ticks.mq5 15 28

::」の右側にある予期しないトークン「clrYellow」 Ticks.mq5 16 31

予期しないトークン 'INT_MAX' が '::' の右側にある EventBase.mqh 134 35

unexpected token 'clrBlue' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 73

unexpected token 'clrRed' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 13 108

予期しないトークン 'clrYellow' が '::' の右側にある ChartObjectTicks.mqh 13 145

unexpected token 'TIME_SECONDS' on right side of '::' Tick.mqh 28 51

予期しないトークン 'DBL_MIN' が '::' の右側にある Bar.mqh 74 20

予期しないトークン'DBL_MAX' が '::' の右側にある Bar.mqh 92 20

予期しないトークン 'COPY_TICKS_INFO' が '::' の右側にある Bars.mqh 37 53

予期しないトークン 'DBL_MIN' が '::' の右側にある Bars.mqh 181 20

予期しないトークン 'DBL_MAX' が '::' の右側にある Bars.mqh 196 20

予期しないトークン 'DBL_MIN' が '::' の右側にある TicksPicture.mqh 112 21

予期しないトークン 'DBL_MAX' が '::' の右側にある TicksPicture.mqh 113 20

unexpected token 'clrNONE' on right side of '::' ChartObjectTicks.mqh 14 87

予期しないトークン 'clrNONE' が '::' の右側にある ChartObjectTicks.mqh 15 87

'::' の右側に予期しないトークン 'clrNONE' ChartObjectTicks.mqh 16 93


 
Sergei Poliukhov #:

エラー

残念ながら、KBを更新する準備ができていません。EX5をPMに送ることしかできません。
 

ティックインジケーターをありがとうございます。ティックの 売りと買いの出来高（AMP先物mt5ではティックに実際の出来高が表示され、バブルの大きさ＝出来高、色＝方向）を表す線の上にバブル（または円）を描くのは難しいでしょうか。これは素晴らしい。コードが正しくコンパイルされ、機能するように更新しました。

ティック売りと買いのボリュームでブックマップ
