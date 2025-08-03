SegnaliSezioni
Phinnustda Warrarungruengskul

NovaPivot Micro Account

Phinnustda Warrarungruengskul
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
26 (72.22%)
Loss Trade:
10 (27.78%)
Best Trade:
16.18 USD
Worst Trade:
-1.20 USD
Profitto lordo:
54.07 USD (10 199 pips)
Perdita lorda:
-7.48 USD (6 001 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (4.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.57 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
98.90%
Massimo carico di deposito:
2.57%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
14.84
Long Trade:
17 (47.22%)
Short Trade:
19 (52.78%)
Fattore di profitto:
7.23
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-0.75 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.14 USD (3)
Crescita mensile:
13.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.14 USD (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.86% (2.86 USD)
Per equità:
10.29% (33.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADm# 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADm# 47
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADm# 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.18 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.97 USD
Massima perdita consecutiva: -2.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

NovaPivot MT5 EA
Non ci sono recensioni
2025.10.02 05:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.13 08:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 00:29
No swaps are charged
2025.08.08 00:29
No swaps are charged
2025.08.07 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 03:08
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.03 03:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 03:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NovaPivot Micro Account
30USD al mese
16%
0
0
USD
347
USD
10
100%
36
72%
99%
7.22
1.29
USD
10%
1:500
Copia

