QuotazioniSezioni
Valute / ZURA
Tornare a Azioni

ZURA: Zura Bio Limited - Class A

1.99 USD 0.06 (2.93%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZURA ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.97 e ad un massimo di 2.09.

Segui le dinamiche di Zura Bio Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZURA News

Intervallo Giornaliero
1.97 2.09
Intervallo Annuale
0.97 5.07
Chiusura Precedente
2.05
Apertura
2.09
Bid
1.99
Ask
2.29
Minimo
1.97
Massimo
2.09
Volume
882
Variazione giornaliera
-2.93%
Variazione Mensile
-1.00%
Variazione Semestrale
57.94%
Variazione Annuale
-50.50%
21 settembre, domenica