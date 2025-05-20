Valute / ZURA
ZURA: Zura Bio Limited - Class A
1.99 USD 0.06 (2.93%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZURA ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.97 e ad un massimo di 2.09.
Segui le dinamiche di Zura Bio Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.97 2.09
Intervallo Annuale
0.97 5.07
- Chiusura Precedente
- 2.05
- Apertura
- 2.09
- Bid
- 1.99
- Ask
- 2.29
- Minimo
- 1.97
- Massimo
- 2.09
- Volume
- 882
- Variazione giornaliera
- -2.93%
- Variazione Mensile
- -1.00%
- Variazione Semestrale
- 57.94%
- Variazione Annuale
- -50.50%
21 settembre, domenica