ZURA: Zura Bio Limited - Class A
2.02 USD 0.03 (1.46%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZURA hat sich für heute um -1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.97 bis zu einem Hoch von 2.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zura Bio Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.97 2.09
Jahresspanne
0.97 5.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.05
- Eröffnung
- 2.09
- Bid
- 2.02
- Ask
- 2.32
- Tief
- 1.97
- Hoch
- 2.09
- Volumen
- 383
- Tagesänderung
- -1.46%
- Monatsänderung
- 0.50%
- 6-Monatsänderung
- 60.32%
- Jahresänderung
- -49.75%
