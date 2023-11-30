Create a cool signal

L'indicatore a quadrante "crea un segnale freddo" per il mercato delle opzioni binarie e Forex è una sorta di costruttore dei suoi segnali! In cui tu stesso Puoi scegliere le tue condizioni di segnale in base a 10 indicatori standard in MT4 e oltre a un altro indicatore buffer di terze parti, che puoi aggiungere alla variabile "buffer indicators".





È fatto semplicemente! Prescrivi il nome del tuo indicatore e prescrivi i suoi numeri (li troverai nella sezione dei colori in cui sono indicati i numeri prima del colore del buffer). Lo screenshot ha mostrato un esempio di come è possibile creare frecce se i buffer di un indicatore di terze parti non sono frecce, ma ad esempio linee. Ha mostrato L'esempio del canale Keltner 2 Tipo di segnale.





1) intersezione delle linee del canale.





La prima cosa da fare è scoprire i numeri dei buffer. Qui la linea superiore del canale è buffer N. 0, buffer inferiore n.2. Quindi, per ottenere un segnale in alto quando si attraversa la linea inferiore del canale, prescriviamo 2 > o 2<c, dove o è Open e c è Close. Per ottenere un segnale verso il basso, prescriviamo tutto allo stesso modo, solo i caratteri cambiano da più a meno di 2<o 2>c.





2) il prezzo è per le linee di canale.





Tutto è scritto allo stesso modo, solo i caratteri "maggiore di ( > ) "/"minore di ( < )" e in Open ( o ) e Close( c ) sono scritti nella stessa direzione. (Vedi esempi negli screenshot.)





Tale obrozom può derivare segnali da assolutamente qualsiasi indicatore di terze parti. Sia le frecce che le linee.





Quindi...





In tutti i 10 indicatori standard, sono prescritti diversi tipi di segnali (fino a 5). Questo:





1) Prezzo all'interno del canale (livelli negli Oscillatori)





2) prezzo per canale (livelli negli Oscillatori)





3) quando si attraversano le linee per canale (livelli negli Oscillatori)





4) quando si attraversano le linee all'interno del canale (livelli negli Oscillatori).





Un altro tipo di segnale aggiunto allo stocastico (tipo 5) sono le intersezioni delle linee %K_period e %D_period.





In ADX sono prescritti 3 tipi di segnale. Questi sono: 1) linea di segnale ADX sopra il livello ( Tipo 0), 2) linea +DI sopra/sotto la linea-DI ( tipo 1), 3) linea di segnale ADX sopra il livello e linea +di sopra/sotto la linea-DI ( tipo 2).





In RVI sono prescritti 2 tipi di segnali. 1) La Linea RVI è sopra la linea del segnale (Tipo 0), 2) quando entrambe le linee si intersecano ( tipo 1).





In revers invertiti è possibile ricevere segnali inversi.





Nella variabile number of bars, è possibile estrarre il numero di barre per un segnale. Ciò è utile per esempio se in un indicatore il segnale è apparso sulla prima candela, sulla seconda su 0 candela. Quindi in uno di essi basta mettere il valore 2 (o più a seconda del segnale).





Nella variabile Body to Shadow ratio, puoi abbinare la dimensione del corpo della candela alle ombre (code). (Vedi l'esempio nello screenshot.)





Tutti i successi!!!



