Valute / FTEL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FTEL: Fitell Corporation
0.47 USD 0.02 (4.08%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FTEL ha avuto una variazione del -4.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.44 e ad un massimo di 0.50.
Segui le dinamiche di Fitell Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.44 0.50
Intervallo Annuale
0.36 44.55
- Chiusura Precedente
- 0.49
- Apertura
- 0.48
- Bid
- 0.47
- Ask
- 0.77
- Minimo
- 0.44
- Massimo
- 0.50
- Volume
- 329
- Variazione giornaliera
- -4.08%
- Variazione Mensile
- -2.08%
- Variazione Semestrale
- -16.07%
- Variazione Annuale
- -97.13%
21 settembre, domenica