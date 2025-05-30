QuotazioniSezioni
Valute / FTEL
Tornare a Azioni

FTEL: Fitell Corporation

0.47 USD 0.02 (4.08%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FTEL ha avuto una variazione del -4.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.44 e ad un massimo di 0.50.

Segui le dinamiche di Fitell Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTEL News

Intervallo Giornaliero
0.44 0.50
Intervallo Annuale
0.36 44.55
Chiusura Precedente
0.49
Apertura
0.48
Bid
0.47
Ask
0.77
Minimo
0.44
Massimo
0.50
Volume
329
Variazione giornaliera
-4.08%
Variazione Mensile
-2.08%
Variazione Semestrale
-16.07%
Variazione Annuale
-97.13%
21 settembre, domenica