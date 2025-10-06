Custom FVG Multi TF
- Indicatori
- Tetiana Zynovyeva
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
FVG Detector Multi-TF ( БЕЗ ФЛИКЕРА)
Автоматический индикатор для обнаружения и отображения ключевых ценовых уровней на основе концепций Smart Money Concept (SMC). Индикатор идентифицирует Ценовые Разрывы Справедливой Стоимости (FVG) и Свинг High/Low одновременно на текущем графике и с нескольких старших таймфреймов.
Особенности и преимущества
1. Усовершенствованный Анти-Фликер
В отличие от стандартных индикаторов, вызывающих мерцание при тиковых обновлениях, здесь реализована оптимизированная логика:
- Тяжелый расчет паттернов FVG и Свингов выполняется только один раз при открытии нового бара.
- На каждом тике происходит только легкое продление уже созданных объектов FVG, что обеспечивает плавное и чистое отображение уровней на текущем баре.
2. Мульти-Таймфрейм анализ
Получите комплексное представление о структуре рынка, отображая уровни с пяти старших таймфреймов одновременно:
- 1H, 4H, D1, W1, M1.
- Отображение каждого таймфрейма можно включить или отключить через входные параметры.
3. Обнаруживаемые элементы
Индикатор ищет два основных типа уровней:
- Fair Value Gaps (FVG): Бычьи и Медвежьи ценовые разрывы, отображаемые в виде прямоугольников.
- Swing High / Swing Low: Локальные максимумы и минимумы структуры, отображаемые в виде горизонтальных лучей.
4. Полный контроль и оптимизация
Для поддержания чистоты и скорости работы графика предусмотрены следующие настройки:
- Возможность указать лимит (количество) отображаемых FVG и Свингов для каждого таймфрейма.
- Настройка цвета для Бычьих и Медвежьих FVG, а также для Свингов.
Важно
Индикатор является инструментом для анализа и визуализации уровней. Он не гарантирует и не обещает конкретных торговых результатов или прибыли. Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском.