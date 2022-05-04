Errori, bug, domande - pagina 848

Nuovo commento
 
Aha!!! Per prima cosa, dovete mettere return false prima della parentesi di chiusura;
 
Grazie!!! Ora lo metto tra parentesi.
 
E quello era solo il punto in cui imprecava. Avrebbe dovuto esprimersi in russo - sarebbe stato più facile da capire!
 
Dimka-novitsek:
Dovrebbe esprimersi in russo - sarebbe più facile da capire!
Dovresti contattare il ServiceDesk con questo suggerimento :)
 
Grazie!!! Questo è tutto per ora. Voglio dire, ci sono ancora un sacco di bug là fuori, lo farò da solo per ora.
 

Questo è il problema che è stato rilevato:

Questo accade durante la compilazione dell'EA. E in un terminale tutto è OK, ma nell'altro terminale questo problema è presente. Anche se, se aprite questo file separatamente, non compilerà sul primo terminale.

Qual è la ragione?

 
Heroix:

Qual è la ragione?

Violazione della costanza, è scritto in chiaro. Non credo che si compili nel secondo.
 
Heroix:

Questo è il problema che è venuto alla luce:

Questo accade durante la compilazione dell'EA. E in un terminale tutto è OK, ma nell'altro terminale questo problema è presente. Anche se, se aprite questo file separatamente, non compilerà sul primo terminale.

Qual è la ragione?

La ragione è che non hai aggiornato la libreria standard con l'aggiornamento regolare, quindi su un computer con l'aggiornamento regolare tutto funziona e sull'altro no.

Avete trasferito manualmente i file Exe senza la directory /MQL5?

 
Ops. Risulta essere una libreria standard... Gg ))
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 
Renat:

La ragione è che non hai aggiornato la libreria standard con l'aggiornamento regolare, quindi tutto funziona su un computer con l'aggiornamento regolare, ma non sull'altro.

File Exe trasferiti manualmente senza la directory /MQL5?


Si tratta di 2 terminali su 1 computer. A tutti i suggerimenti del terminale per aggiornare - rispondo "sì".

Ho trasferito il mio file su flash drive da un altro computer come .mql5, l'ho aperto e compilato con diversi editor per due terminali.

In generale, per come la vedo io, devo aggiornare MT.

1...841842843844845846847848849850851852853854855...3184
Nuovo commento