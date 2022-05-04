Errori, bug, domande - pagina 848
Dovrebbe esprimersi in russo - sarebbe più facile da capire!
Questo è il problema che è stato rilevato:
Questo accade durante la compilazione dell'EA. E in un terminale tutto è OK, ma nell'altro terminale questo problema è presente. Anche se, se aprite questo file separatamente, non compilerà sul primo terminale.
Qual è la ragione?
La ragione è che non hai aggiornato la libreria standard con l'aggiornamento regolare, quindi su un computer con l'aggiornamento regolare tutto funziona e sull'altro no.
Avete trasferito manualmente i file Exe senza la directory /MQL5?
Si tratta di 2 terminali su 1 computer. A tutti i suggerimenti del terminale per aggiornare - rispondo "sì".
Ho trasferito il mio file su flash drive da un altro computer come .mql5, l'ho aperto e compilato con diversi editor per due terminali.
In generale, per come la vedo io, devo aggiornare MT.