Errori, bug, domande - pagina 461
Quando si genera un EA non è possibile aggiungere o modificare i parametri (build 478) Qual è il problema?
Per me funziona bene. Se questo non è il tuo caso, scrivi al BOD con i dettagli
Buon pomeriggio, potreste dirmi se è possibile ottenere le coordinate del mouse in uno script senza una DLL?
La procedura guidata MQL5: Creazione di un Expert Advisor senza programmazione ha anche una schermata di ciò che può essere aggiunto.
Sviluppatori.
Qual è il modo più veloce per eseguire il codice in Expert Advisor o nei moduli?
La questione è che l'Expert Advisor che sto preparando per il campionato su Intel P4 3.0 aveva un tempo di esecuzione di 7-8 minuti con 3600 linee (compresi i commenti e altra "spazzatura").
La durata del test si è quasi dimezzata dopo che poco più di 2000 stringhe sono state spostate dall'EA in un file separato.
Domanda - È la mia fortuna a ottimizzare tutto (anche se non ho cambiato nulla), o è la dimensione e la posizione del codice che determina la velocità di esecuzione?
Non so prima, non ho rispetto per Wizard. L'ho usato solo un paio di volte, senza preoccuparmi di aggiungere nuovi parametri (è giusto supporre che aggiungerò io stesso tutto ciò di cui ho bisogno man mano che il gioco procede).
Ora, sì, aggiungerne uno nuovo nella finestra di dialogo non funziona...
Sviluppatori.
Non c'è alcuna differenza di velocità derivante dallo spostamento di una parte del codice in file separati, poiché l'intero programma è effettivamente assemblato in una singola unità.
Molto probabilmente, l'ottimizzazione esplicita o implicita ha aiutato.
Perché non posso aggiungerne uno nuovo? Si poteva fare prima e il Wizard MQL5: Creating an Expert Advisor without programming ha anche uno screenshot di ciò che può essere aggiunto
Questo articolo si riferisce alla prima versione di MQL5 Wizard, mentre ora c'è una seconda versione più funzionale, che ha alcune differenze.
Quando si crea un Expert Advisor in modalità di generazione, si può solo seguire uno script rigido con parametri predefiniti.
Nella modalità di creazione EA basata su template non ci sono regole rigide e si possono facilmente aggiungere i propri parametri.
Non so, 519188 ms (il test più lungo) e 256718 ms sono molto diversi secondo me.
Prima delle modifiche il test è stato superato in 434234 ms, e in generale solo alcune classi sono state messe in un file separato.
Forse è un'ottimizzazione, ma onestamente non ho niente a che fare con questo :)
Inviare a servicedesk due versioni del codice da controllare? Senza il codice la risposta è semplice "tutti mettono insieme il codice in un unico blocco, quindi non c'è differenza".
Forse il paging dei dati o qualcos'altro (come il caching in un agente precedentemente sollevato) stava influenzando i risultati? I test dovrebbero essere eseguiti più volte dopo il riscaldamento per evitare semplici errori.
Non dimenticate che la prima esecuzione del test è quasi sempre più lunga a causa del fatto che l'agente sale in memoria e costruisce le sue cache. I passaggi successivi lavorano già con un agente ben preparato.