Errori, bug, domande - pagina 464
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Un altro mucchio di problemi/insetti.
1. è molto difficile (non so da quando) selezionare o deselezionare oggetti sul grafico. Punto il mouse esattamente sull'oggetto, appare un tooltip, ma i clic non cambiano la selezione.
2. Se nelle fonti si verifica due volte la stessa diffein, allora un avvertimento sulla ridefinizione, ed è normale, ma allo stesso tempo - attenzione - la definizione viene azzerata, cioè sotto il testo c'è un errore che il simbolo è indefinito (è sbagliato). Se si rimuove una delle definizioni, sia l'avvertimento che l'errore scompaiono.
3. La finestra di test visivo avrà tutte le stesse barre degli strumenti della finestra principale? Molto scomodo senza un righello.
4. Ho riscontrato un bug che si verifica quando c'è un modello con un indicatore per un EA in fase di test visivo. Le posizioni sono visualizzate con uno spostamento nel tempo. Allego uno screenshot.
Un altro desiderio. Per molto tempo ci è mancata la possibilità di passare dal grafico 2D al 3D e al grafico a linee durante l'ottimizzazione. Dalla nascita di MT5 queste voci di menu sono state hardcoded. Sarà fatto un giorno?
Queste modalità possono essere cambiate solo dopo che il calcolo è stato completato.
La funzione di re-rendering 2D e 3D è così costosa in termini di risorse che è irragionevole eseguirla durante l'ottimizzazione dei parametri della strategia di trading.
Queste modalità possono essere cambiate solo una volta che il calcolo è stato completato.
La funzione di rivalutazione 2D e 3D è così costosa in termini di risorse che è irragionevole eseguirla durante la raccolta di statistiche per ottimizzare i parametri della strategia di trading.
Puoi dirmi cosa potrebbe significare il cambiamento del tipo di esecuzione nel mezzo del test da istantaneo a richiesta?
La cronologia conserva i dati sulla modalità di lavoro del concessionario in un dato momento? O è un errore?
Puoi dirmi cosa potrebbe significare il cambiamento del tipo di esecuzione nel mezzo del test da istantaneo a richiesta?
La cronologia conserva i dati sulla modalità di lavoro del concessionario in un dato momento? O è un errore?
C'è un campo per la coppia di valute nelle impostazioni del tester di strategia. Il campo è modificabile, ma provare a inserire lo strumento richiesto non funziona - non succede niente con l'invio, e la tabulazione si resetta e lascia il vecchio strumento. Scrivere al service-desk o forse c'è già un tale compito?
Scrivilo. Questo non è chiaramente una caratteristica.
Ho già fatto un'aggiunta ;-). Cerco di entrare in EURGBP. È nella panoramica del mercato, ma per qualche motivo non è nelle liste di selezione dei tester. Qual è il problema?