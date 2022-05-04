Errori, bug, domande - pagina 366
Ok, capisco. Per me è "la cosa più importante è che la strategia sia la più adatta alle condizioni di trading". Ma questa è l'area delle prospettive :) E quali altre possibilità, oltre alla struttura dell'evento commerciale, si aspetta?
A proposito, il mio CHARTEVENT_CUSTOM è anche perso nel tester, ma genera il vecchio errore da una delle classi. Quindi capirò da che parte sta il problema.
I cambiamenti in OnTrade naturalmente bene, ma non posso usare questo blocco. Preferirei avere una capacità diretta di lavorare con il calendario degli eventi, e ancora di più la storia di questi eventi.
Voglio essere in grado di lavorare con un calendario nel campionato.
Mi piacerebbe molto di più, ma la domanda è cosa ne verrà fuori....
1. Dove è andato CHARTEVENT_CUSTOM e perché viene restituito l'ID 11 invece del 1011?
Sviluppatori.
Non capisco da quando tale dichiarazione di un array porta alla demolizione di Expert Advisor dal grafico?
Ho pensato che fosse qualcos'altro, ho controllato il codice per molto tempo. Dopo un lungo controllo si è scoperto che proprio questa dichiarazione di array porta alla cancellazione dell'Expert Advisor da un grafico (se si specifica solo la dimensionalità, tutto andrà bene).L'ultima build. Win XP Pro SP3 x32.
Costruire 430.
Il grafico ottenuto dopo l'esecuzione nel tester non può essere fatto scorrere verso sinistra. Le frecce aperte-chiuse sono raggruppate sul bordo sinistro del grafico, non è chiaro perché. La scelta della scala temporale non è chiara - il periodo di prova era dal 04 ottobre 2010 al 24 dicembre 2010.
