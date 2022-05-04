Errori, bug, domande - pagina 335

Renat:

Questo era un problema temporaneo dovuto a un certificato SSL scaduto, appena risolto.

Si prega di riprovare.

AlexSTAL:

Nessuna possibilità di lavorare con il terminale durante il fine settimana... Quando si cerca di ottenere CopyRates da altri timeframes, timeout raccapriccianti di 46 secondi ciascuno...

Nessun problema del genere nei giorni feriali


Ancora un problema, strano. Non posso nemmeno aprire un conto demo
Il problema rimane. E l'e-mail con il codice di conferma non arriva

Il problema

 
asv:

Il problema rimane. E l'e-mail con il codice di conferma non arriva



Anche qui. Cosa fare?
 
voinG:
Allo stesso modo. Cosa fare?

Piuttosto aspettate che il problema sia risolto - hanno scritto...

Per questi casi, prendere il server Alpari o qualcun altro (ma c'è una diffusione dalla fine del 2010).

 
alexluek:

Piuttosto aspettate che il problema sia risolto - hanno scritto...

Per questi casi, prendere il server Alpari o qualcun altro (ma c'è una diffusione dalla fine del 2010)

provato da alparlie e admiral, stessa cosa :(
 
asv:
Ho provato su Alpari e Admiral, stessa cosa :(
Allora non ci resta che aspettare. Probabilmente non fino a lunedì al massimo, lì risolvono i problemi in 1-2 giorni
 
alexluek:

Per quei casi, prendi il server Alpari o qualcos'altro (ma c'è una diffusione dalla fine del 2010)...

Sono spesso indietro rispetto agli sviluppatori in termini di costruzione...

Quindi puoi ottenere la build corrente solo da "questo" server...

 
Swan:
l'EA usa la cronologia degli ordini(posizioni)?

Il tempo di funzionamento del tester è diminuito (test di 2 mesi)

da 70-80min a 40-50min ed è semplicemente perché il trattamento di

lastoria delle compravendite/ordini ha richiesto più tempo e codice di un semplice

registrazione su file! Così ho sostituito tutta l'elaborazione della storia con la scrittura.

Il rallentamento è certamente sentito e visibile.

 
alexluek:

Il tempo di funzionamento del tester è diminuito (test di 2 mesi)

da 70-80min a 40-50min ed è semplicemente perché il trattamento di

lastoria delle compravendite/ordini ha richiesto più tempo e codice di un semplice

registrazione su file! Così ho sostituito tutta l'elaborazione della storia con la scrittura.

E il rallentamento è ovviamente sentito e visto.

Ho eseguito il tuo Expert Advisor su EURUSD M15 dall'inizio del 2011 al giorno corrente in modalità all ticks e non è stato testato per più di 10 minuti. Probabilmente mi hai mandato un EA diverso da quello di cui stai scrivendo qui.
 
Rosh:
Ho eseguito il tuo EA su EURUSD M15 dall'inizio del 2011 a oggi in modalità tutti i tick e non è stato testato per più di 10 minuti. Probabilmente non avete inviato esattamente l'EA di cui state scrivendo qui.

Sì, forse ora darò un'occhiata all'archivio - e posterò l'EA nella stessa applicazione!

Grazie - probabilmente ho sbagliato qualcosa.

