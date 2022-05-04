Errori, bug, domande - pagina 335
Questo era un problema temporaneo dovuto a un certificato SSL scaduto, appena risolto.
Si prega di riprovare.
Nessuna possibilità di lavorare con il terminale durante il fine settimana... Quando si cerca di ottenere CopyRates da altri timeframes, timeout raccapriccianti di 46 secondi ciascuno...
Nessun problema del genere nei giorni feriali
Il problema rimane. E l'e-mail con il codice di conferma non arriva
Allo stesso modo. Cosa fare?
Piuttosto aspettate che il problema sia risolto - hanno scritto...
Per questi casi, prendere il server Alpari o qualcun altro (ma c'è una diffusione dalla fine del 2010).
Ho provato su Alpari e Admiral, stessa cosa :(
l'EA usa la cronologia degli ordini(posizioni)?
Il tempo di funzionamento del tester è diminuito (test di 2 mesi)
da 70-80min a 40-50min ed è semplicemente perché il trattamento di
lastoria delle compravendite/ordini ha richiesto più tempo e codice di un semplice
registrazione su file! Così ho sostituito tutta l'elaborazione della storia con la scrittura.
Il rallentamento è certamente sentito e visibile.
Ho eseguito il tuo EA su EURUSD M15 dall'inizio del 2011 a oggi in modalità tutti i tick e non è stato testato per più di 10 minuti. Probabilmente non avete inviato esattamente l'EA di cui state scrivendo qui.
Sì, forse ora darò un'occhiata all'archivio - e posterò l'EA nella stessa applicazione!
Grazie - probabilmente ho sbagliato qualcosa.