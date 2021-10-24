Matstat Econometria Matan - pagina 8
Vedete, il fatto è che non vi ho dato per caso l'esempio di Ask and Bid.
Cosa succederà a Ask se Bid cambia? Probabilmente non si può prevedere, perché Ask è già cambiato insieme a Bid, e non si sa cosa gli succederà dopo.
Tuttavia, cambiano linearmente e dipendono l'uno dall'altro ))
Se il Bid salirà, l'Ask probabilmente salirà (ma non è obbligato).
Se la domanda scende, anche l'offerta probabilmente scenderà (ma non necessariamente).
Non è così? O hai un'opinione diversa?
Questa non è più una questione di quale predizione, questa comincia ad essere una teoria su cui molti qui si battono.
Perché chiamare Asce Bid? Diciamo che l'asse X è il tempo e l'asse Y è il prezzo medio di ogni giorno di trading. La previsione è una tendenza al rialzo.
Dove andrà?
E qui?
Dove va qui?
E qui?
Oleg, c'è una forte richiesta.
Questo thread non riguarda la fisica.
Continua alla prima e alla seconda immagine rispettivamente.
Capisco quello che stai cercando di dire.
Leggi il titolo del thread. La fisica non è nel titolo, anche se può descrivere processi non lineari.
Altre scienze sono anche in grado di farlo con zero aspettative matematiche, quindi non è una questione di comprensione delle immagini,
ma una questione di comprensione in quale argomento si sta scrivendo.
Bene, cioè, l'avete capito:
1. la previsione è una caratteristica probabilistica;
2. la regressione lineare non è l'unico metodo per prevedere le serie temporali;
3. La serie dei prezzi è un processo non stazionario.
Ben fatto!
Spero che si sia reso conto che la sua previsione è con una probabilità di 0,5, cioè - nessuna.
Spero che vi rendiate conto che la vostra previsione è 0,5, cioè nessuna probabilità.
Leggendo persone intelligenti come te.