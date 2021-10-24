Matstat Econometria Matan - pagina 8

PapaYozh:

Vedete, il fatto è che non vi ho dato per caso l'esempio di Ask and Bid.

Cosa succederà a Ask se Bid cambia? Probabilmente non si può prevedere, perché Ask è già cambiato insieme a Bid, e non si sa cosa gli succederà dopo.

Tuttavia, cambiano linearmente e dipendono l'uno dall'altro ))
Se il Bid salirà, l'Ask probabilmente salirà (ma non è obbligato).
Se la domanda scende, anche l'offerta probabilmente scenderà (ma non necessariamente).
Non è così? O hai un'opinione diversa?
Questa non è più una questione di quale predizione, questa comincia ad essere una teoria su cui molti qui si battono.

 
denis.eremin:

Perché chiamare Asce Bid? Diciamo che l'asse X è il tempo e l'asse Y è il prezzo medio di ogni giorno di trading. La previsione è una tendenza al rialzo.


1

Dove andrà?


2

E qui?

 
PapaYozh:


Dove va qui?


E qui?

Se si usa la regressione lineare, la tendenza è verso il basso

Roman:

Oleg, c'è una forte richiesta.
Questo thread non riguarda la fisica.

Tu non capisci proprio niente.

Forse un giorno arriverai a capire... o forse non verrà mai da voi.

 
denis.eremin:

Se si usa la regressione lineare, la tendenza è verso il basso


1


2

Continua alla prima e alla seconda immagine rispettivamente.

 
Олег avtomat:

non capisci proprio niente.

Forse un giorno arriverai a capire... o forse non lo farà mai.

Capisco quello che stai cercando di dire.
Leggi il titolo del thread. La fisica non è nel titolo, anche se può descrivere processi non lineari.
Altre scienze sono anche in grado di farlo con zero aspettative matematiche, quindi non è una questione di comprensione delle immagini,
ma una questione di comprensione in quale argomento si sta scrivendo.

 
PapaYozh:



Continua alla prima sulla seconda immagine rispettivamente.

Bene, cioè, l'avete capito:

1. la previsione è una caratteristica probabilistica;

2. la regressione lineare non è l'unico metodo per prevedere le serie temporali;

3. La serie dei prezzi è un processo non stazionario.

Ben fatto!

 
denis.eremin:

Beh, voglio dire, lo capisci:


Spero che si sia reso conto che la sua previsione è con una probabilità di 0,5, cioè - nessuna.

 
PapaYozh:

Spero che vi rendiate conto che la vostra previsione è 0,5, cioè nessuna probabilità.

Cosa ci fai in questo thread?

Beh, non sai nemmeno di cosa stai parlando.

 
denis.eremin:

Cosa ci fai in questo thread?

Beh, non sai nemmeno di cosa stai parlando.

Leggendo persone intelligenti come te.

