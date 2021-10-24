Matstat Econometria Matan - pagina 5
))) E se un processo casuale non ha una componente deterministica - come si può prevedere?
Dare un esempio di una serie non deterministica che è comunque prevedibile?
So cosa intende. Volevo solo un esempio. Ebbene, è possibile isolare i modelli nel forex che sono adatti al trading?
naturalmente
È difficile capire il principio della massima verosimiglianza) Puoi aiutare?
Ci proverò) Comincio col dire che la verosimiglianza è la densità della distribuzione di campionamento. È una funzione del campione e dei parametri. Sostituiamo in esso i valori del campione ottenuti nell'esperimento, e poi diventa una funzione dei parametri. Troviamo i valori dei parametri che fanno raggiungere il massimo a questa funzione e dichiariamo questi valori come valori richiesti (stime dei valori dei parametri).
Fondamentalmente è semplice, ma hai bisogno di capire cos'è il campionamento - una parola è usata per due concetti diversi. Devi anche sapere cos'è la densità di distribuzione di un campione e cos'è quando il campione è un vettore di valori indipendenti equamente distribuiti.
Vorrei far notare che il teorico non studia il concetto di "casualità") C'è il concetto di "probabilità" e la parola "casuale" è usata solo per creare termini - "evento casuale", "variabile casuale", ecc.C'è anche una battuta matematica su questo argomento che non c'è niente di casuale nelle variabili casuali)
La parola "stocastico" a volte sostituisce "probabilistico" e a volte "casuale". La "stocasticità" è spesso usata in contrasto con il concetto di "caotico", che significa determinismo organizzato in modo molto complesso.
))) E se un processo casuale non ha una componente deterministica - come si può prevedere?
Dare un esempio di una serie non deterministica che è comunque prevedibile?
.