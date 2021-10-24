Matstat Econometria Matan - pagina 36
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sembra che lei stia dicendo che quando si perde una partita, si può ridurre un po' la perdita aumentando il rischio. Non si può trarre profitto in questo modo (da una partita perdente).
Mi suona come la barzelletta su "il malato ha sudato prima di morire" )
Non si può "trasformare un'economia perdente in una redditizia senza cambiare nulla").
Non ho mai detto che è possibile vincere una partita perdente scommettendo di più.
Si tratta di scegliere la strategia migliore (perdere più tardi, o perdere meno, o vincere prima). Fissando limiti specifici e raggiungibili, improvvisamente si giunge a una conclusione apparentemente paradossale: un rischio maggiore è più redditizio, cioè più ottimale di uno piccolo.
In grandi numeri si può vedere qui, proprio in tempo reale: gli individui che "si sbattono" vincono di più in totale e rimangono qui per molto tempo. Sono più resistenti. Meno quelli che si scoraggiano e perdono interesse.
Non perché il Graal sia stato scoperto, solo perché è un po' più ottimale. Il risultato è comunque un po' prevedibile :-)
Non ho detto che si può vincere una partita perdente aumentando consapevolmente la posta in gioco.
Si tratta di scegliere la strategia migliore (perdere più tardi, o perdere meno, o vincere prima). Fissando limiti specifici e raggiungibili, si arriva improvvisamente a una conclusione apparentemente paradossale: un rischio maggiore è più redditizio, cioè più ottimale di uno minore.
In grandi numeri si può vedere qui, proprio in tempo reale: gli individui che "si sbattono" vincono di più in totale e rimangono qui per molto tempo. Sono più resistenti. Meno quelli che si scoraggiano e perdono interesse.
Non perché il Graal sia stato scoperto, solo perché è un po' più ottimale. Il risultato è comunque un po' prevedibile :-)
Il suo ragionamento è corretto.
Gli speculatori guadagnano sempre più degli investitori e la maggior parte di loro perde meno degli investitori.
Non ho detto che si può vincere una partita perdente aumentando consapevolmente la posta in gioco.
Si tratta di scegliere la strategia migliore (perdere più tardi, o perdere meno, o vincere prima). Fissando limiti specifici e raggiungibili, si arriva improvvisamente a una conclusione apparentemente paradossale: un rischio maggiore è più redditizio, cioè più ottimale di uno minore.
In grandi numeri si può vedere qui, proprio in tempo reale: gli individui che "si sbattono" vincono di più in totale e rimangono qui per molto tempo. Sono più resistenti. Meno quelli che si scoraggiano e perdono interesse.
Non perché il Graal sia stato scoperto, solo perché è un po' più ottimale. Il risultato è comunque un po' prevedibile :-)
C'è anche una variante del "paradosso del sopravvissuto" - solo le varianti di successo sono messe in segnali e vi rimangono abbastanza a lungo).
E gli investitori farebbero attenzione a investire in qualcosa di così bello).
C'è anche una variante del "paradosso del sopravvissuto" - solo le varianti di successo sono messe in segnali e vi rimangono abbastanza a lungo).
Non si può commerciare così per molto tempo, e gli investitori farebbero attenzione a investire in qualcosa di così bello).
Cosa diavolo sono gli investitori nei segnali? Scendi dalla tua Biblioteca Celeste della Scienza alla nostra terra... :-) Gli investimenti riguardano qualcos'altro.
L'ho già fatto notare da qualche parte - meglio il segnale sembra, più grande è la presa.
Che diavolo sono gli investitori nei segnali? Scendi dalla tua biblioteca di scienze celesti a noi sulla terra...:-) Investire è un po' diverso.
già sottolineato da qualche parte - meglio il segnale sembra, più grande è la presa.
Nel tuo laboratorio di pratica sotterranea, migliore è il segnale, peggiore è l'aspetto?) Ce ne sono molti anche là fuori)
Nel tuo laboratorio pratico sotterraneo, migliore è il segnale, peggiore è l'aspetto?) Ce ne sono molti anche là fuori).
Se ci sono segnali cattivi con buone letture e ci sono segnali buoni con cattive letture, allora ci deve essere una media aurea).
Qualcosa mi sembra (croce sul cuore, sembra già)), che dovrebbe.
C'è qualche cursore in Matan che si centrerebbe, come un'approssimazione?
Tutto nel mondo è in equilibrio, quindi c'èuna pantofola per tutte le occasioni. Matan non è ancora a quel punto).
C'è una specie di slittamento in matematica che si centrerebbe da solo, come un'approssimazione?
La scienza può fare un sacco di smanettamenti, ma il significato matematico della domanda non mi è chiaro.
C'è qualche cursore in Matan che si centrerebbe, come un'approssimazione?
tutta la famiglia EMA...
non scherzo - la prima cosa da fare con i dati sperimentali è applicare l'EMA.
perché lo sperimentatore conosce in anticipo l'EMA atteso più dei risultati finali.