"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 78
A che punto è il progetto ora? Chi è il capo?
Nessun capo, vuoi essere tu.
ZS: Penso che domani a pranzo sarebbe un momento migliore per parlare.
Lo scommettitore non è lo stesso scommettitore che il neurone gufo una volta ha vinto il campionato?
Quello. Aveva un conto PAMM da qualche parte... Cerca su Google.
Attraverso il profilo:-)
Ho pensato di riportare alla luce un vecchio thread.
Propongo un modello universale di NS da prendere in considerazione.
Gli avversari sono invitati a presentare un tipo di griglia che non è possibile descrivere con questo modello!!!
Il codice è approssimativo, quindi andate a fondo.
L'implementazione proposta è facilmente trasformabile sia per CPU che per GPU. Gli operatori di ritardo sono anche forniti nella griglia.
ci sono 3 modi di trasformazione:
lasciare così com'è (tutti e 4 gli array sono 2D), adatto alla GPU
out è un array monodimensionale, ma usa anche una maschera bool bidimensionale
out è un array unidimensionale e al posto della maschera viene usato un array di indici costruito dalla maschera.
(abbiamo parlato prima di maschere binarie; è una maschera di questo tipo che usa zeri e uno per mostrare se c'è una connessione o no, in questo caso un neurone è una matrice orizzontale e le sue connessioni con altri sono indicate nel suo orizzonte da valori corrispondenti di una maschera binaria, nelle stesse celle ma in matrici parallele sono memorizzati pesi, uscite, e dati temporali, Zx sono operatori di ritardo x-range)
Non è un modello. Dove sono i neuroni? Dove sono le connessioni? Dov'è il processo? Dove sono i feedback?
E un'altra domanda: perché fare un modello universale per tutte le reti?
Preferirei fare una rete universale per la maggior parte delle cose (heh)).
E perché saltate direttamente all'implementazione? Non hai un'architettura pronta in primo luogo.
Meglio una rete universale per la maggior parte dei compiti (heh) )
I neuroni sono array orizzontali nella figura. Le connessioni sono codificate con una maschera booleana.
Faccia domande dirette, le spiegherò ciò che non è chiaro, non posso descrivere tutto in una volta.
L'architettura segue il modello e rimarrà tale.
ZZZY e voglio verificare se il modello è adatto a tutti i compiti o no. Una testa è buona, ma un coro è meglio.
Cambiando i discendenti della classe CProcessing, potete cambiare i tipi di neuroni uno per uno.
Potete inoltre aggiungere un array di tipi di neuroni e assegnare a ciascuno un tipo diverso (selezionando dal discendente CProcessing).
ZZZZY I collegamenti inversi sono etichettati Zx nella figura
Allora perché avete la maschera attaccata all'uscita e non di nuovo ai neuroni?)
E come volete mettere la funzione di attivazione nella GPU?
Imho, si sta andando a stipare ciò che non si può stipulare, proprio come l'ultima volta. Ma è un imho, quindi si può semplicemente mettere in gioco.
Non ti disturberò più, a meno che non si tratti di affari.
Ah, il cogitron. Cos'altro, la rete hopfield, dove l'input è l'output. Poi c'è la rada...