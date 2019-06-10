"New Neural" è un progetto di motore di rete neurale Open Source per la piattaforma MetaTrader 5. - pagina 16
Non ho modo di capire l'essenza del progetto. Per esempio, cos'è un motore di rete neurale? E perché deve essere lo stesso per diversi tipi di reti? Alcune reti si "muovono" effettivamente in un modo, altre in un altro. La descrizione della struttura delle reti può anche essere diversa di conseguenza. Per un esempio semplice, prendiamo la risoluzione di equazioni lineari. Naturalmente è possibile risolvere tutti i tipi di sistemi lineari con un metodo - Gauss. Ma se conosciamo la struttura della matrice dei coefficienti, ci sono metodi di soluzione più efficienti. Lo stesso è il problema dell'addestramento delle reti. Le reti di propagazione in avanti sono addestrate con il metodo di propagazione dell'errore all'indietro, le reti eco sono addestrate con MNC, ecc. Perché invece di un solo motore, creare diversi motori? Perché abbiamo bisogno di un team di programmatori che lavorano sulla stessa cosa cercando di raggiungere il consenso? L'unanimità in questo caso impedisce la creatività. Lascia che diversi programmatori scrivano i codici di diverse reti sotto forma di una libreria che può essere chiamata dagli indicatori e dai consulenti. In questo caso, il progetto non è diverso dal sistema esistente di invio da parte dei programmatori dei loro codici alla base di codice della biblioteca, accompagnato dall'articolo con una descrizione dettagliata della rete, come funziona ed esempi del suo utilizzo. Non c'è niente di male se diversi programmatori creano codici della stessa rete in modo indipendente. Ci sono decine di varianti per l'addestramento di reti a propagazione diretta. Con questo approccio, invece di perdere un sacco di tempo a discutere su come descrivere correttamente una rete, le persone inizierebbero già a creare i codici di queste reti. Sono molto interessato a leggere l'articolo di TheXpert sulle reti eco, per esempio. Ma a quanto pare non accadrà per molto tempo.
Non riesco a capire l'essenza del progetto. Per esempio, cos'è il motore delle reti neurali? E perché dovrebbe essere lo stesso per diversi tipi di reti?
Vogliamo versatilità. Il budello e il montaggio saranno ovviamente diversi. L'unificazione è necessaria per una possibile visualizzazione e combinazione in comitati.
Per esempio, sono molto interessato a leggere l'articolo di TheXpert sulle reti eco. Ma probabilmente ci vorrà molto tempo.
Beh, forse si può leggere come parte di un opsorce :) .
Rappresentazione di scale:
Questo è tutto :)
Presentazione della rete:
Modello di stratocampione:
Questa è un'approssimazione per l'implementazione di MLP, la maggior parte si adatta all'interfaccia universale.
Un vettore delle sinapsi che compongono lo strato. Queste sinapsi e lo strato stesso sono collegati attraverso un
buffer comune. Pertanto, un cambiamento nel buffer sarà immediatamente visibile sia all'oggetto livello che alle sinapsi.
Anche le sinapsi di uscita sono collegate allo stesso modo attraverso il buffer di uscita.
Sinapsi:
Ci sono anche errori nelle sinapsi.
Gli errori dei neuroni sono per l'apprendimento delle soglie, gli errori delle sinapsi sono per l'apprendimento delle sinapsi.
E l'attuale matrice di pesi (ciò che manca qui è una buona matrice di disponibilità di pesi, che può essere impostata manualmente) e i buffer per la comunicazione con i livelli.
La rete:
Questo è più o meno l'aspetto della rete.
Costruire e utilizzare nel test più semplice:
Inoltre si possono fare dei modelli per le configurazioni tipiche.
Non funzionerà :) bisogna sapere almeno cosa prendere, cosa insegnare e come valutare. E queste sono le cose che devi organizzare con le tue mani.
Esattamente, e non lo so. Non solo, ci sono set che sono molto difficili da combinare. I neuroni sono solo uno strumento. In mani abili (prendete Leonid per esempio) è molto potente.
Mi chiedo se sarebbe disposto a darti dei consigli.
Alla fine, dovete evitare il rischio di creare un prodotto che soddisfi pienamente le vostre esigenze in termini di funzionalità, ma che sarà completamente inutilizzabile per il 99% dei potenziali utenti.
Se dobbiamo offrire un nuovo strumento di trading al mercato, dovrebbe essere rivolto a tutti, compresi quelli che hanno appena aperto il terminale, quelli che usano il volantino da anni, quelli che hanno due lauree superiori e quelli che hanno un computer superiore.
L'interfaccia e il prodotto stesso dovrebbero essere semplici e comprensibili come un set Lego.
Se il compito è quello di fornire un nuovo strumento al pubblico, idealmente dovrebbe essere rivolto a tutti, beh, quasi tutti, compresi quelli che hanno aperto il terminale per la prima volta e quelli che sono stati agganciati per anni, e quelli che hanno due lauree e quelli che hanno un Tspsh.
Condurre un sondaggio tra i commercianti. Quali compiti commerciali risolvono? Prendi ciò di cui la maggior parte delle persone ha bisogno.