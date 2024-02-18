Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 245
Scusa, forse perché google traduce automaticamente
La domanda dell'immagine è:
codice:
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading.
Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche di lavoro
Andrey Dik, 2024.02.16 06:05
La classe base non ha accesso ai campi dei discendenti.
questa è una versione funzionante di ciò che era richiesto.
sì, ma sconfitto in questo modo:
è una versione funzionante di ciò che era richiesto.
È molto buggato.
Mostrami un esempio
Mostrate un esempio, e chiunque può offendere un artista).
Esempio di cosa?
Il compito era quello di ottenere l'accesso a un oggetto, non di organizzare la corretta cancellazione degli oggetti. Cancellare è sempre più facile che creare))