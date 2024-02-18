Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 245

Cosa c'è di sbagliato qui?
Probabilmente stai guardando i vecchi messaggi e sei troppo pigro per guardare avanti.

Scusa, forse perché google traduce automaticamente

 

La domanda dell'immagine è:

codice:
class C_AO_Agent
{
public:
    double c[];
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

    virtual void Init() { }
};

class C_Agent : public C_AO_Agent
{
public:
    double g;
    
    class ad
    {
    
    };
};

class C_P : public C_AO
{
public:
    void Init()
    {
      a = new C_Agent;
      a.f = 5;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
}
 
La classe base non ha accesso ai campi dei discendenti.

 
fxsaber #:

La classe base non ha accesso ai campi dei discendenti.

Sì, ma l'ho sconfitto in questo modo:

class C_AO_Agent
{
public:
    double c;
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

    virtual void Init() { }
};

class C_Agent : public C_AO_Agent
{
public:
    double g;
    
    class ad
    {
    
    };
};

class C_P : public C_AO
{
public:
    void Init()
    {
      a = new C_Agent;
      C_Agent *agent = (C_Agent*)a; // Приведение типов
      agent.f  = 5;
      agent.g  = 7;                 //теперь есть доступ к g!!!
      agent.c  = 8;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
    
    //тут нам нужен доступ только к f и c
    Print (ao.a.f);
    Print (ao.a.c);
    
    // Удаление объектов
    delete ((C_Agent*)ao.a);
    delete ao;
}
questa è una versione funzionante di ciò che era richiesto.
 
Andrey Dik #:
sì, ma sconfitto in questo modo:

è una versione funzionante di ciò che era richiesto.
È molto buggata.
Nel metodo OnStart si dovrebbe specificare un tipo che è noto solo nel metodo Init della classe C_P.
Credo sia meglio aggiungere Deinit() per C_P.
 
Sergey Gridnev #:
È molto buggato.
Nel metodo OnStart è necessario specificare il tipo che è noto solo nel metodo Init della classe C_P.
Credo sia meglio aggiungere Deinit() per C_P.
Mostratemi un esempio, e chiunque può offendere un artista)
 
Andrey Dik #:
Mostrami un esempio 
class C_AO_Agent
{
public:
    double c;
    double f;
};

class C_AO
{
public:
    double cB[];
     C_AO_Agent *a;

  C_AO( void ) : a(NULL) {}
  
  ~C_AO( void )
  {
    this.Init();
  }

    virtual void Init()
    {
      if (::CheckPointer(this.a) == POINTER_DYNAMIC)
        delete this.a;
    }
};

class C_P : public C_AO
{
protected:
  class C_Agent : public C_AO_Agent
  {
  public:
      double g;
      
      class ad
      {
      
      };
  } *agent;
  
public:
    C_P( void ) : agent(NULL) {}
    
    virtual void Init()
    {
      this.C_AO::Init();
            
      this.agent = new C_Agent;
      this.a = this.agent;
    }
};

void OnStart()
{
    C_AO *ao;
    ao = new C_P;
    ao.Init();
    
    //тут нам нужен доступ только к f и c
    Print (ao.a.f);
    Print (ao.a.c);
    
    // Удаление объектов
    delete ao;
}
 
Andrey Dik #:
Mostrate un esempio, e chiunque può offendere un artista).
Esempio di cosa?
Come aggiungere un metodo void Deinit(void) a una classe che chiama delete(a) se a è un puntatore valido a un oggetto?
O come scrivere ao.Deinit() in OnStart()?
;)
 
Sergey Gridnev #:
Esempio di cosa?
Come si aggiunge un metodo void Deinit(void) a una classe che chiama delete(a) se a è un puntatore valido a un oggetto?
O come scrivere ao.Deinit() in OnStart()?
;)

Il compito era quello di ottenere l'accesso a un oggetto, non di organizzare la corretta cancellazione degli oggetti. Cancellare è sempre più facile che creare))

 
fxsaber #:
Grazie, è interessante.
