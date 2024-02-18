Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 199
La bibbia WinAPI mql ha questa funzione
I tuoi tipi sono diversi, devono essere di C#
Quindi la mia domanda è: dove è giusto?
domande interessanti che hai ))))
in caso di dubbio, si dovrebbe controllare la fontesu https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw
Sharp non c'entra niente.
leggere "preprocessore" in Wiki e "sostituzione macro" nell'aiuto MQL - forse qualcosa diventerà chiaro
Prima di fare una domanda, ho cercato una risposta usando anche il tuo link.
Sono confuso dalla differenza dei tipi, ad esempio, mql: ushort volume_name_buffer, maLPWSTRvolume_name_buffer nella documentazione ufficiale
Ecco perché questa domanda è"dove è corretto?", ma piuttosto la domanda esatta: "cosa è corretto usare in un programma mql?".
Quindi una tale domanda è "dove è giusto?", ma piuttosto la domanda esatta è "cosa è giusto usare in un programma mql?".
Entrambi gli esempi saranno gli stessi dopo che il preprocessore del compilatore funziona, beh guarda l'aiuto, cosa fa la sostituzione delle macro
quale usare? - È una questione di gusti, io userei il primo - mi è chiaro subito che questo codice implica la chiamata di WinApi -.
Non ho visto nessuno scriverlo prima, risulta che per cambiare l'icona di MT5 con una di marca, basta sostituire Terminal.ico nella cartella,
tanti anni di lotta con un mucchio di terminali identici
Cavolo... ho avuto icone diverse per molto tempo. E ho questi.
Posso condividere...
Creo icone personalizzate e le sostituisco, in modo che nella barra delle applicazioni sia immediatamente visibile cosa e dove funziona.
È facile da controllare.