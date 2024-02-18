Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 199

Vitaly Muzichenko:

La bibbia WinAPI mql ha questa funzione

I tuoi tipi sono diversi, devono essere di C#

Quindi la mia domanda è: dove è giusto?

domande interessanti che hai ))))

in caso di dubbio, si dovrebbe controllare la fontesu https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw

Sharp non c'entra niente.

leggere "preprocessore" in Wiki e "sostituzione macro" nell'aiuto MQL - forse qualcosa diventerà chiaro

 
Prima di fare una domanda, ho cercato una risposta usando anche il tuo link.

Sono confuso dalla differenza dei tipi, ad esempio, mql: ushort volume_name_buffer, maLPWSTRvolume_name_buffer nella documentazione ufficiale

Ecco perché questa domanda è"dove è corretto?", ma piuttosto la domanda esatta: "cosa è corretto usare in un programma mql?".

 
Vitaly Muzichenko:

Quindi una tale domanda è "dove è giusto?", ma piuttosto la domanda esatta è "cosa è giusto usare in un programma mql?".

Entrambi gli esempi saranno gli stessi dopo che il preprocessore del compilatore funziona, beh guarda l'aiuto, cosa fa la sostituzione delle macro

quale usare? - È una questione di gusti, io userei il primo - mi è chiaro subito che questo codice implica la chiamata di WinApi -.

 
Tradizionalmente, tale codice è copiato dalla documentazione API di MS.
Le definizioni sono necessarie per evitare di riscrivere il codice già pronto per MQ5.
 
Non ho visto nessuno scriverlo prima, risulta che per cambiare l'icona di MT5 con una di marca, basta sostituire Terminal.ico nella cartella,

tanti anni di lotta con un mucchio di terminali identici

 
Fast235:

Non ho visto nessuno scrivere prima, risulta che per cambiare l'icona di MT5 con una di marca, basta sostituire Terminal.ico nella cartella,

tanti anni di agonia.

Cavolo... ho avuto icone diverse per molto tempo. E ho questi.

Posso condividere...

 
Fast235:

Non ho visto nessuno scrivere prima, risulta che per cambiare l'icona di MT5 con una di marca, basta sostituire Terminal.ico nella cartella,

tanti anni di agonia con molti terminali identici

Creo icone personalizzate e le sostituisco, in modo che nella barra delle applicazioni sia immediatamente visibile cosa e dove funziona.

 

È facile da controllare.

#property description "Original Filename: " + __FILE__
#property description "Compile Time: " + (string)__DATETIME__
#property description "Compiler Version: " + (string)__MQLBUILD__

void OnInit() {}


 
Le funzioni oggetto* sono molto lente se si trascina il grafico con il mouse.
