Caratteristiche del linguaggio mql5, sottigliezze e tecniche - pagina 197

fxsaber:

Questo è ALT+D sul grafico.

Wow... E non compare nell'indice della documentazione


 

Perché e come risolvere il problema, il percorso ha bisogno di uno slash

#define    path      "/metatrader"


 
Vitaly Muzichenko:

Perché e come risolvere il problema, il percorso ha bisogno di uno slash



//
 
Vladislav Andruschenko:

// 

#define    path      "//metatrader"


 
Vitaly Muzichenko:


lasciami provare a indovinare ...

///

 
Vladimir Karputov:

lasciami provare a indovinare ...

///

Wow!)

Grazie!

 
Vitaly Muzichenko:

Wow!)

Grazie!

Cos'è un vero 3 ///
 
Valeriy Yastremskiy:
Che davvero 3 ///

Ha compilato, ma l'output era di 3 slash, mentre l'output aveva bisogno di un solo slash. Il problema è stato risolto in un altro modo.

 

Chi può dirmi come ottenere l'ID dell'hardware, preferibilmente CPU o disco rigido.

Questo codice ottiene qualcosa, ma non è chiaro cosa

#property strict

struct SYSTEM_INFO {
   uint              dwOemId;
   uint              dwPageSize;
   long              lpMinimumApplicationAddress;
   long              lpMaximumApplicationAddress;
   ulong             dwActiveProcessorMask;
   uint              dwNumberOfProcessors;
   uint              dwProcessorType;
   uint              dwAllocationGranularity;
   ushort            wProcessorLevel;
   ushort            wProcessorRevision;
};
SYSTEM_INFO sys;
#import "kernel32.dll"
   void GetNativeSystemInfo(SYSTEM_INFO &system_info);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
  GetNativeSystemInfo(sys);
  Print(sys.dwOemId);
  Print(sys.dwPageSize);
  Print(sys.dwActiveProcessorMask);
  Print(sys.dwNumberOfProcessors);
  Print(sys.dwProcessorType);
  Print(sys.dwAllocationGranularity);
  Print(sys.wProcessorLevel);
  Print(sys.wProcessorRevision);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

mt4

0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 9
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 4096
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 281474976719320
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 705101830
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0

mt5

FF      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  9
PR      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  4096
CO      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  15
EG      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  4
QQ      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  8664
FM      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  65536
EH      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  6
MS      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  10759

---

Non ho trovato nessuna informazione in rete, ma penso che un'altra .dll sia responsabile di questo.

 
Vitaly Muzichenko:

Chi può dirmi come ottenere l'ID dell'hardware, preferibilmente CPU o disco rigido.

Questo codice ottiene qualcosa, ma non è chiaro cosa

mt4

mt5

---

Non ho trovato nessuna informazione in rete, ma penso che un'altra .dll sia responsabile di questo.

#ifdef __MQL5__
   #define  LPVOID long
#else
   #define  LPVOID int
#endif
#define  DWORD_PTR LPVOID

struct SYSTEM_INFO {
   uint              dwOemId;
   uint              dwPageSize;
   LPVOID            lpMinimumApplicationAddress;
   LPVOID            lpMaximumApplicationAddress;
   DWORD_PTR         dwActiveProcessorMask;
   uint              dwNumberOfProcessors;
   uint              dwProcessorType;
   uint              dwAllocationGranularity;
   ushort            wProcessorLevel;
   ushort            wProcessorRevision;
};
aggiornamento: su architettura x86 - istruzione cpuid prsessor. Il msvs ha __cpuid(int[4],int) e __cpuidex(int[4],int,int). Gli esempi sono disponibili online.
