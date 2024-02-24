L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 945
Pensi che questi cicli siano presenti anche nelle piccole TF? Diamo un'occhiata, ci sono altri bar lì!
Non mi interessano quelli piccoli, mi interessano i cambiamenti totali dei modelli trimestrali e superiori
C'è un articolo, controlla cosa deve essere fatto.
Sì, sì, ho letto l'articolo. Come previsto, ci sono effettivamente funzioni che descrivono le tendenze (movimento direzionale), se la funzione ha smesso di descrivere, ne generiamo una nuova, e così via.
Ho capito bene che l'ampiezza sui grafici mostra l'ampiezza raggiunta dalla funzione per descrivere la finestra selezionata?
Cosa c'entro io con te, con i tuoi errori del 10%? Quando sarete a zero o a meno, allora parleremo. Auguro a tutti di andare a meno.
Ecco un altro esperimento interessante -
Hai un profitto per ogni entrata di trading (finRez_Buy). Potete configurare l'albero non per la classificazione, ma per la regressione - dategli come obiettivo proprio questi profitti. È improbabile che l'albero sia in grado di prevedere valori specifici, ma almeno dividerà l'obiettivo in diversi gruppi, a seconda della ramificazione consentita. Poi si può disegnare l'albero risultante, e seguendo i rami cercare di capire dove sono i maggiori profitti. Forse vi aiuterà nel recupero delle informazioni.
Una previsione positiva di tale albero può essere vista come un segnale di entrata.
Ho ragione nel supporre che l'ampiezza sui grafici mostra l'ampiezza raggiunta dalla funzione per la descrizione della finestra selezionata?
Mi sono rotto il cervello cercando di capire la domanda. vado a riposare e a piangere lacrime amare sulla situazione dei poveri commercianti
e Aleshina individualmente
Aliosha, seriamente, sono già in minus, come sono andato giù per il pendio scivoloso dei flussi Erlang, individuandoli dal ticchettio BP. Mi sono fatto prendere dal momento... Non ha calcolato tutto... Ma, non sto cercando scuse, voglio solo sapere - convertite la BP allo stesso modo o lavorate con quello che c'è, cioè OPEN, CLOSE su M1, M5, ecc.
Non ho bisogno dei vostri segreti per preparare i predittori. Sto solo chiedendo una risposta - stai convertendo BP o no? Aiuta un vecchio, per favore...
Sinceramente,
A_K2
Mi sono fatto prendere dal momento... Non ho capito tutto...
Si gioca in un casinò, nella proprietà del casinò, secondo le regole del casinò. Io e Renat ti avevamo avvertito. Meglio leggere sul forum sugli scambi reali, mt5 ti permette di arrivarci.
L'articolo parla del metodoEMD, che è la costruzione di linee estreme di inviluppo e la successiva elaborazione che si traduce in funzioni. Quindi, capisco che nel grafico di questo indicatore vediamo l'ampiezza dell'ampiezza che dipende dalla differenza tra due estremi entro un certo periodo di tempo.