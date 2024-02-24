L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 885
Nel programma "Deductor Studio" tutto è visivamente grande, l'albero, le regole - non vedo ancora questo in R, e non ci sarà in MT5 (cioè tutto si può fare, ma quanto si deve pagare per farlo...). Quindi, risulta che dovrei usare la libreria algib per includere le foreste casuali in MT5, vero?
Qui ho trovato un pezzo di codice dell'algoritmoC4.5 http://datascientist.one/algorithm-c4-5/ in R, è molto difficile da implementare in MT5?
Ho scritto sopra il modo più semplice per farlo
Puoi anche farlo se vuoi. Non so cosa siano questi pezzi, non ho tempo per essere distratto da piccole cose )
Ottenere un po' di ore di lavoro in anticipo
2. R Dataset è un file r. Significa che nella scheda Data i dati grezzi sono stati caricati come RData File - questo è lo spazio di lavoro in termini di R. In questo spazio di lavoro sono stati preparati due frame di dati: uno per l'allenamento e il test del modello, e l'altro come questo stesso R Dataset.
Il modo più semplice per farlo è caricare un file Excel già pronto, scaricare il log, uscire in R e dividere in due il frame di dati che si ottiene.
In alternativa.
Aprite R stesso e scaricate il file excel - questa è una riga. Poi divide il frame di dati in due.
Ma il secondo file del modello addestrato DEVE essere eseguito.
Onestamente - non capisco. Ho diviso 1 file di dati in 2 in excel, ho addestrato il primo file, ora ho bisogno di testare il modello sul secondo file. Per farlo questo secondo file deve essere caricato in qualche modo, nella scheda Data questo non può essere fatto perché il primo file ha già spazio lì, nella schedaEvaluate posso solo caricare un file di tipo CSV, che non posso caricare a causa di un errore:
"
Avete richiesto di utilizzare un file CSV come set di dati di prova, ma non avete identificato quale file.
Usa il pulsante Foglio di calcolo per selezionare il file CSV che desideri utilizzare come testset prima di eseguire.
Sonaglio 5.1.0
"
E cazzo sa cosa dovrei fare con questo errore.
O sto dividendo originariamente il file sbagliato, non dovrei dividere Excel in qualche modo, dovrei dividere un file R puro? Cosa significa "split frame"?
E, come dovrei salvare i risultati dell'allenamento del modello sul primo file e poi controllarli sul secondo?
Devo essere completamente scemo...
Non si può imparare tutto - non ho l'obiettivo di imparare la programmazione in R, ho bisogno di essere in grado di controllare i predittori e convertire i set di regole in MT5. In generale, se si tratta di una sola riga, perché non scriverla per te? Bene, nel frattempo mi sono arrangiato con i mezzi a disposizione.
In breve, volete chiedere agli aborigeni di fare tutto per voi?
In breve, state suggerendo che i nativi facciano tutto per voi?
Cosa vuol dire "tutto"?
Sto comunicando con persone che sono amichevoli e disposte a condividere la loro conoscenza dei programmi che hanno padroneggiato e del NS, non sto chiedendo loro di svelare alcun segreto.
Io stesso condivido informazioni sui miei predittori.
In generale, cosa esattamente non ti va bene? Ho un rancore personale?
Il mio inglese non è buono, quindi sto usando il traduttore:
"
Avete chiesto un file CSV da usare come suite di test, ma non avete specificato quale file.
Si prega di utilizzare il pulsante della tabella per selezionare il file CSV che si desidera utilizzare come set di prova prima dell'esecuzione.
Sonaglio 5.1.0
"
Bene, sì, voglio che il file CSV sia usato come set di dati di prova, ma che cazzo dice che non ho identificato quale file se è selezionato, cosa che potete vedere nello screenshot? E dov'è il pulsante "Tabella" (Foglio di calcolo)?
Onestamente - non capisco.
E, come posso salvare i risultati dell'addestramento del modello sul primo file e poi controllarli sul secondo file?
Leggete attentamente! Sei stato chiaramente scritto:
Ma eseguire il modello addestrato sul secondo file è MUST.
E voi avete inventato qualcosa.
Non "risultati dell'addestramento del modello sul primo file", ma "modello addestrato".
Cioè si addestra un modello sul primo file e poi si inseriscono i dati del secondo file nel modello addestrato.
Sei un programmatore o no? I programmatori di solito capiscono ogni parola e virgola. Per dimenticanze o inutili .;;(){}[] ci vorrà molto tempo durante il debug dei programmi. Di conseguenza devi essere molto attento ai dettagli.
Se non lo capite subito, leggete il codice 2 o 3 volte.
Cosa vuol dire "tutto"?
Sto comunicando con persone che sono amichevoli e disposte a condividere la loro conoscenza dei programmi che hanno padroneggiato e di NS, non sto chiedendo loro di svelare alcun segreto.
Io stesso sto condividendo le informazioni sui miei predittori.
In generale, cosa esattamente non ti va bene? Hai un'antipatia personale?
Ma chiedere di ogni starnuto elementare, è, mi scusi, già indecente.
Leggete attentamente! Sei stato scritto molto chiaramente:
E tu hai inventato qualcosa.
Non è "risultati dell'addestramento del modello sul primo file", è "modello addestrato".
Quindi si addestra un modello nel primo file e poi si inseriscono i dati del secondo file nel modello addestrato.
Sei un programmatore o no? I programmatori di solito capiscono ogni parola e virgola. Per dimenticanze o inutili .;;(){}[] ci vorrà molto tempo durante il debug dei programmi. Di conseguenza devi essere molto attento ai dettagli.
Se non lo capite subito, leggete il codice 2/3 volte.
Sì, è così che ho capito. Naturalmente, il modello addestrato dovrebbe essere controllato con i nuovi dati. Scrivo che ho diviso i file, ma quando provo a caricare un nuovo file ottengo un errore.
Qui SanSanych scrive:"Il modo più semplice per te è scaricare un file Excel già pronto, scaricare il log, uscire in R e dividere in due il frame di dati ottenuto lì. "Ho scaricato il registro, sono uscito a R, ma non so come dividere il telaio. E anche se lo divido, poi cosa fare con il registro, dove inserirlo?
Oppure"Aprire R stesso e caricare lì un file excel - è una riga. Poi dividere il frame di dati ricevuto in due."Di nuovo, non so come dividerlo in R, quindi lo divido in Excel. Cosa devo fare dopo?
Ma chiedere di ogni starnuto elementare è, mi dispiace, già indecente.
Sì, penso che sia meglio chiedere che restare muti. E in generale, capirei la sua affermazione se rispondesse attivamente alle mie domande, ma no ....
Sì, penso che sia meglio chiedere che restare muti. In effetti, capirei la sua lamentela se rispondesse attivamente alle mie domande, ma no ....
Non si può semplicemente sfogliare il libro e usarlo come libro di riferimento? Quindi non rispondo alle sue domande).