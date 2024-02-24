L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 703
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Dica...
non dividere la somma dei prezzi di una sequenza di tick per il loro numero, qualunque sia
alexander è un esponente nel tempo, quindi non una media tipica
il resto - qualsiasi cosa tu pensi, è così che sarà
non dividere la somma dei prezzi di una sequenza di tick per il loro numero.
Alexander è un esponente del tempo, quindi non è una media tipica.
Il resto - qualsiasi cosa pensiate, sarà così.
E se lo facessimo senza zecche? A partire da almeno 5. Posso?
E senza le zecche? A partire da almeno cinque minuti. Posso?
Sei ridicolo.
Continua così e parlerai da solo.
i tic in MT sono uno qualsiasi dei TFun tick su m5 è di 5 minuti
che stai prendendo in giro.
I tic in MT sono qualsiasi dei TF.
No. Mostratemi un esempio per interesse. TF n1 eurobuck.
iniziato con questo, OK, ma ci sono due errori, quindi nessuna previsione
Non vi mostrerò l'ultimo.
iniziato con questo, normale, ma ci sono due errori, quindi nessuna previsione.
Non vi mostrerò l'ultimo.
Non c'è bisogno di quello verde. Sì, mostrami l'ultimo, quello normale.
Quello verde non è affatto necessario qui. Sì, mostra l'ultimo, quello normale.
e anche quello arancione, per essere onesti.
quindi non posso mostrarvi
è diverso, una continuazione logica dell'inizio.
quindi non posso mostrarvelo.
Non so quale sia il problema. Puoi mettermi in mostra. Mostrami...
Non so quale sia il problema. Ti metti in mostra. Mostrami...
Non mi sto vantando.
cancellare i messaggi?
Non c'è altro da dire.
Non mi sto vantando.
Vediamo, non annoiatevi...