L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2057
si è seduto e ha scritto un parser.
Ecco il modello, è necessario alimentare 15 ultimi incrementi in esso, su ogni barra. Gli incrementi sono contati come prezzo meno la media obliqua di 5 periodi. La funzione double catboost_model(const double &features[]) dovrebbe essere scritta nel
Se il segnale è maggiore di 0,5 allora compra, se meno - vendi. L'intervallo di tempo è di 15 minuti.
Sono stato addestrato dal 1° settembre fino ad ora.
non posso farlo comunque... lo lascio qui ))
Sono in viaggio in questo momento, lo proverò tra 2 ore)
già provato, sta versando.
allora capirò il perché.
Questo modello è tramite pythorch? È autogenerato? O come? Non ho usato applicazioni di terze parti, ho fatto tutto in mt. Semplicemente non funziona correttamente))) forse è per questo che si ottengono risultati diversi
analizzare il codice del modello (traduzione da python a mql) e scriverlo in .mqh
fissata... fissando una, rompendo l'altra. Ora non sta guadagnando su OOS :D
Inoltre, gli spread sottovalutano la redditività. Ma il modello è facilmente portabile. Puoi prendere le varianti...
Se sei un principiante, è sempre con te...
se si aggiungono giorni ore ecc. ai fic, non fa nulla:
bestTest = 0,4918224299
La butto lì, così nessuno può fare casino.
Maxim, puoi fare lo stesso modello e insegnarlo allo stesso modo, ma con due uscite? Una per comprare, la seconda per vendere, il risultato dovrebbe essere migliore
Non ci sono schemi rilevati
o passare alle zecche o fare qualcosa di esagerato
Ci sono 2 classi così com'è.
A proposito, RNN sembra fare un lavoro migliore... ma il codice è grezzo
