L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 699
hai costruito un qualche tipo di modello e poi hai fatto un confronto tra il trattino previsto e quello reale sulla trama dove il modello è stato costruito o su nuovi dati?
perché o è un overfit di altissima qualità o guarda nel futuro. perché in forex non è realistico prevedere così
Non stai capendo bene.
Supponiamo di prevedere una linea retta. Abbiamo l'ultimo valore e l'angolo di inclinazione e il 100% prevede il valore successivo. Ho una curva che ha la stessa proprietà.
È come ferrare una pulce: un'abilità straordinaria, ma completamente inutile.
Qui sto guardando un grafico con questa stessa bacchetta. A cosa serve se conosco il suo valore un passo avanti? Il prezzo ha una vita propria.
SanSanych, ti ho scritto una formula fin dall'inizio su come trovare il prezzo, conoscendo le previsioni della Machka.
cioè la tua curva è dritta?
Dovrebbe andare bene, questa è la formula per come ottenere una previsione del prossimo prezzo dalla SMA di previsione e dai prezzi passati.
open[-1] == грааль
Si scopre che ho risolto il graal.
Ma non capisco come usarlo e nessuno lo sa.
È ora di guardare la TV.
Vi è già stato detto come ottenere il prezzo futuro della MA prevista alla chiusura della barra (se la barra è su artigli)
determinare la deviazione attuale da questo prezzo all'interno della barra e scambiare
E per condividere?
Tradizionalmente, Nikolay Demko e Dr. Trader ottengono il Graal.
Il resto riceve un libro, e un libro è il miglior regalo!))
http://www.w3ii.com/ru/r/default.html
Questo è quello che voglio dire
Maxim, non preoccuparti, respira bene, 10 meno 16 è l'ordine di errore dell'algebra delle macchine, cioè due valori identici calcolati con metodi diversi quando vengono sottratti daranno circa lo stesso ordine di errore.
Guarderò domani, ma qualcosa è sbagliato, molto probabilmente, non esiste un graal, soprattutto per i manuali.
Maxim, non preoccuparti, respira anche, 10 meno 16 è l'ordine di errore dell'algebra delle macchine, cioè due valori identici calcolati in modi diversi nella sottrazione daranno circa questo ordine di errore.
Bene, prepariamo le nostre tasche, spolveriamole.a proposito, grazie a SanSanych ho trovato un errore nel mio codice, c'è una sbirciata nel futuro anche lì )) lo sistemerò domani, forse i risultati miglioreranno
Ecco, preparate le vostre tasche, spolveratele
No, penso che SanSanych stia implicitamente spiando il valore futuro da qualche parte nella sua previsione, quindi è un po' presto per pulire le tasche.