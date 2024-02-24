L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2038

Maxim Dmitrievsky:

non c'è niente da discutere, perché in qualsiasi quadro normale ha fatto e mostrato, con un minimo di codice

Qui non discuto di modelli autocostruiti, ma solo di modelli maturi come il catbust o le moderne reti neurali

Non è nemmeno interessante discutere di questo polverone di mouse con le reti neurali mql, perché il mondo è molto più avanti, e ogni anno il divario raddoppia.

Supponiamo che mi diciate: "ho un tale-e-qualcosa modello su tensorflow"... Io dico "bene, posso fare lo stesso modello su un Torch per 5 minuti e controllarlo. E tu mi dici che hai costruito qualcosa in mql. A cosa mi servono queste informazioni e come posso ricrearle?

Perché non ammetti che ho un modello chetensorfloat/torcia ci vorranno un altro paio d'anni per costruire etriplicherò la produzione)?

da qualche libro di Edgar Peters, non testualmente ovviamente - "L'impiegato/broker passerà una banconota da cinque sterline che giace in qualche strada, perché nella sua teoria delle probabilità non dovrebbe essere lì...")

elibrarius:

Più linee ci sono, più profondità è necessaria.
Se ci sono gigabyte, allora milioni di linee. Alla profondità 6, il foglio finale sarà 1/64 del numero completo di esempi/stringhe, cioè decine di migliaia se l'input è di milioni.

Quindi CB costruisce insiemi, cioè il taglio avviene in entrambi i sensi, e il taglio dipende dal numero di alberi, in generale raccomandano una profondità massima di 10.

dr.mr.mom:

perché non ammetti che ho un modello chetensorfloat/stretch un paio di anni in più e triplico il divario, perché non lo fai?)

è già un discorso deprimente, purtroppo

 
Aleksey Vyazmikin:

Quindi CB costruisce insiemi, cioè il taglio avviene in entrambi i sensi, e la gessatura dipende dal numero di alberi, in generale raccomandano una profondità massima di 10.

Apparentemente questa non è una raccomandazione per milioni di linee. Prova 15.

 
elibrarius:

A quanto pare non è per milioni di righe di consigli. Prova 15.

Questo è solo per campioni molto grandi in larghezza e profondità.

Sto dicendo che l'apprendimento è facile, ma i modelli rilevati dall'apprendimento non sono confermati nel campione di controllo.

 
Aleksey Vyazmikin:

Questo è solo per campioni molto grandi in larghezza e profondità.

Sto dicendo che l'apprendimento è facile, ma i modelli rilevati nell'apprendimento non sono confermati nel campione di controllo.

Secondo me il numero di colonne non è così importante per la profondità. Solo per un gran numero di righe è necessario aumentare la profondità. Per quanto riguarda le colonne, potete averne fino a un milione. Saranno tutti controllati e solo i migliori saranno selezionati.
 
Igor Makanu:

non c'è generalmente nessun problema con l'analisi delle informazioni di mercato... tranne che per l'avidità del ricercatore, che crede che il mercato dia informazioni solo a lui e ha bisogno di elaborare tutti i dati, cioè qui il compito è formalizzato come la ricerca di un modello che si ripete, altri dati dovrebbero essere scartati (non utilizzati)

con la decisione è triste - generare TS che passerà il test e in avanti è possibile, ma trovare collegamenti tra le statistiche del tester di strategia e il tempo di persistenza del TS o la possibilità di determinare la conformità del TS con il contesto di mercato - questo è il problema

cioè, come scrivi tu, il problema è nel futuro


Penso che in generale abbiamo fatto un po' di progressi nella formalizzazione del problema,

in linea di principio non è difficile fare uno scarico di statistiche di test e provare ad addestrare NS in Python,

La determinazione del contesto di mercato, imho è come hai scritto tu - solo una decisione del trader, cioè dubito che possa essere formalizzata o algoritmica o investigata

Con gli atomi è più semplice su 2 livelli materia molecole atomi in inorganica e materia grandi molecole e molti atomi in organica. Nell'analisi del mercato statale, le entità commerciali sono persone e le persone sono più complicate degli atomi e dei loro componenti.

 
elibrarius:
Secondo me il numero di colonne non è così importante per la profondità. Solo un gran numero di righe dovrebbe aumentare la profondità. Ma le colonne possono essere anche un milione. Saranno tutti controllati e solo alcuni dei migliori saranno scelti.

Tutto sommato, il risultato è il seguente - 2 alberi in totale

La metrica

Valutare l'importanza dei predittori secondo il metodo selezionato

In allegato c'è un modello C++ e bin e una tabella di quantizzazione.

Mi sembra che il campione debba essere mescolato, o che questo sia il massimo - confuso dalla differenza di metrica tra il campione del test e quello dell'esame.

File:
model.zip  19 kb
 
Valeriy Yastremskiy:

Con gli atomi è più facile su due livelli materia molecole atomi in inorganica e materia grandi molecole e molti atomi in organica.

È esattamente così, ma finché si considerano gli atomi, e appena si decide di considerare un reticolo cristallino, "è tutto finito" - nella maggior parte dei casi è molto difficile risolvere il problema, ho letto una volta, per il modo in cui usano le reti neurali - si ottengono risultati più rapidi del processo di modellazione

È lo stesso con i mercati, mentre guardiamo uno o due tick, non ci sono molte varianti - o su o giù, tutto diventa complicato se si procede agli studi "qui hanno aperto un ordine, e qui lo hanno chiuso" )))

Valeriy Yastremskiy:

Nell'analisi di mercato degli stati, le entità commerciali sono persone. e le persone sono più complesse degli atomi e dei loro costituenti. sicuramente più complesse della chimica organica.

Sì, è una struttura viva, ma ha un modello comportamentale - che si chiami modello o contesto di mercato, non il punto.

potete studiare il comportamento sulla storia, ora sta a voi decidere cosa fare in futuro.

 
Aleksey Vyazmikin:

Questo è il risultato complessivo - 2 alberi in totale

Metrico

Stima dell'importanza dei predittori secondo il metodo selezionato

In allegato C++ e modello bin, e tabella di quantizzazione.

Mi sembra che il campione abbia bisogno di essere mischiato, o questo è il massimo - confuso dalla differenza di metrica tra il campione del test e quello dell'esame.

L'agitazione all'interno del treno o della prova è possibile ma non ha senso, e tra il treno e la prova no. Li hai mescolati lì per caso, qualcosa di molto buono risultato per test con esame.

La differenza è che il mercato non è sempre lo stesso, ma cambia. La cosa principale è il profitto medio).

