L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2033
Scrivere reti neurali nel terminale non è affatto un'opzione. Lì qualsiasi funzione può improvvisamente non funzionare come previsto. Usate quelli già testati.
Mostra una foto di come sono gli ammassi di alberi, non so ancora di cosa stiamo parlando.
Perché aprirlo? :) Faccio solo una mini copia con una struttura simile per il debug.
L'ho ricostruito diverse volte e ci vogliono 6GB dopo lo spacchettamento.Giorno della settimana, giorno del mese, ora, minuto, ...lo stesso per l'uscita..., durata dell'affare in minuti, SL, TP, risultato +-1
Bene una griglia regolare va bene) con la ricorrenza sto capendo come calcolare il gradiente
Vuoi scrivere tu stesso la rete?
C'è un minimo di parole e un massimo di codice in Python, ma anche in inglese.
https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html
questi sono semplici filtri digitali con un mucchio di coefficienti di filtro
Uso pronto e testato
Perché?
questi sono solo normali filtri digitali con un mucchio di coefficienti di filtro
Perché?
questi sono solo normali filtri digitali con un mucchio di coefficienti di filtro
Perché?
È quello che sto dicendo) L'importante è che tutto sia calcolato correttamente
Dato che hai esperienza con le reti convenzionali, devi aver provato ad eseguire l'addestramento usando MQL e il codice C++ puro per interesse, se no, provalo e avrai una visione immediata.
Perché è metà poker jap
Ricordo una promessa di aggiungere WinML con ONNX)
Da solo è improbabile che mostri buoni risultati, sono raccomandati per essere impilati con convoluzioni