Maxim Dmitrievsky:
Scrivere reti neurali nel terminale non è affatto un'opzione. Lì qualsiasi funzione può improvvisamente non funzionare come previsto. Usate quelli già testati.
Beh, una griglia regolare è buona per imparare) con la ricorrenza sto cercando di capire come calcolare il gradiente
 
Aleksey Vyazmikin:

Mostra una foto di come sono gli ammassi di alberi, non so ancora di cosa stiamo parlando.

Perché aprirlo? :) Faccio solo una mini copia con una struttura simile per il debug.

L'ho ricostruito diverse volte e ci vogliono 6GB dopo lo spacchettamento.

Giorno della settimana, giorno del mese, ora, minuto, ...lo stesso per l'uscita..., durata dell'affare in minuti, SL, TP, risultato +-1
Alexander Alekseevich:
Bene una griglia regolare va bene) con la ricorrenza sto capendo come calcolare il gradiente
È improbabile che la griglia di per sé mostri buoni risultati, si raccomanda di impilarle con la convoluzione
 
Maxim Dmitrievsky:

Vuoi scrivere tu stesso la rete?

C'è un minimo di parole e un massimo di codice in Python, ma anche in inglese.

https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html

questi sono semplici filtri digitali con un mucchio di coefficienti di filtro

Maxim Dmitrievsky:
Scrivere reti neurali nel terminale non è affatto un'opzione. Lì qualsiasi funzione può improvvisamente funzionare in un modo diverso da quello previsto. Uso pronto e testato

Perché?

 
Renat Akhtyamov:

questi sono solo normali filtri digitali con un mucchio di coefficienti di filtro

Perché?

Questo è quello che sto dicendo) la cosa principale è che tutto deve essere contato correttamente
Renat Akhtyamov:

questi sono solo normali filtri digitali con un mucchio di coefficienti di filtro

Perché?

Perché è un mezzo poker jap.
 
Alexander Alekseyevich:
È quello che sto dicendo) L'importante è che tutto sia calcolato correttamente

Dato che hai esperienza con le reti convenzionali, devi aver provato ad eseguire l'addestramento usando MQL e il codice C++ puro per interesse, se no, provalo e avrai una visione immediata.

 
Maxim Dmitrievsky:
Perché è metà poker jap

Ricordo una promessa di aggiungere WinML con ONNX)

 
Maxim Dmitrievsky:
Da solo è improbabile che mostri buoni risultati, sono raccomandati per essere impilati con convoluzioni

Queste sono domande interessanti. Cosa intende per "pila"? Come capire quale architettura (ensemble, alberi modello) è migliore? Con quale metrica si capisce, con il risultato finale? Come combinare correttamente, per esempio, la stessa ricorrenza lstm di catbusts? E ne vale la pena...
 
Ultimamente ho modificato l'ottimizzatore, soprattutto nell'area delle metriche. Ho fatto così tanto che sono orgoglioso di me stesso. Sono un vero incantatore, e sono un vero armeggiatore, quindi tenetemi in riga :-)
