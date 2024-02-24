L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 583
Da dove l'hai preso? Da dove?
Non uso segni per il sistema. Con i segni ho solo tagliato fuori dalla serie temporale (e dalla formazione e dal funzionamento) le aree in cui non c'è bisogno di analizzare nulla.
Lo stesso NS mastica direttamente la serie temporale.
Ho già scritto e anche citato un libro -NS funziona bene per compiti altamente specializzati in combinazione con metodi convenzionali.
Scusa, hai scritto circa 15 ingressi a NS... l'ho associato automaticamente al numero di segni :)
Bene, ecco una citazione dal libro. L'ho già citato 3-4 volte qui)).
Ecco da dove l'ho preso.
HZZ A proposito, dopo 2 giorni di studio, mi sembra che i legni non siano molto adatti a risolvere problemi di mercato (beh, ovviamente dipende anche dalla formulazione del problema).
A dire il vero, ho pensato lo stesso di NS per molto tempo).
Non riesco a caricare l'immagine.
è di questa edizione?
Sì, viene da qui.
Ho la foto nel mio post.
Anche io non ho visto subito l'immagine, e ora non è visibile.
A proposito, dopo 2 giorni di studio, mi sembra che le foreste non siano adatte a risolvere problemi di mercato (naturalmente, questo dipende anche dalla formulazione del problema).
E perché le foreste non sono adatte?
p.s. Sì, nell'immagine tutto è corretto, approccio integrato... è quello che sto cercando di fare :) non "stupido" per addestrare un modello
Perché le impalcature non sono adatte? Risolvono gli stessi problemi
Sto cercando di inserire una serie temporale. Ma semplicemente non ci sono caratteristiche per le foreste. Le foreste con predittori sono più o meno comprensibili, ma le serie temporali difficilmente hanno insiemi che sono condivisi dalle foreste. (E la sovrapposizione dei predittori non è il nostro metodo).
Sono d'accordo, abbiamo bisogno di un'estrazione automatica delle caratteristiche almeno :)
