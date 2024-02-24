L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 583

Yuriy Asaulenko:

Da dove l'hai preso? Da dove?

Non uso segni per il sistema. Con i segni ho solo tagliato fuori dalla serie temporale (e dalla formazione e dal funzionamento) le aree in cui non c'è bisogno di analizzare nulla.

Lo stesso NS mastica direttamente la serie temporale.

Ho già scritto e anche citato un libro -NS funziona bene per compiti altamente specializzati in combinazione con metodi convenzionali.


Scusa, hai scritto circa 15 ingressi a NS... l'ho associato automaticamente al numero di segni :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Oh, scusami, hai scritto circa 15 voci in NS... l'ho automaticamente associato al numero di segni :)

Bene, ecco una citazione dal libro. L'ho già citato 3-4 volte qui)).

Ecco da dove l'ho preso.


Ecco da dove l'ho preso.

HZZ A proposito, dopo 2 giorni di studio, mi sembra che i legni non siano molto adatti a risolvere problemi di mercato (beh, ovviamente dipende anche dalla formulazione del problema).

A dire il vero, ho pensato lo stesso di NS per molto tempo).

Yuriy Asaulenko:

Bene, ecco una citazione dal libro. L'ho già citato 3-4 volte qui)).

Ecco da dove viene.


Non riesco a caricare l'immagine.

è di questa edizione?

 
Maxim Dmitrievsky:

Non riesco a caricare l'immagine.

è di questa edizione?

Sì, viene da qui.

Ho la foto nel mio post.

 
Yuriy Asaulenko:

Sì, da qui.

Ho la foto nel mio post.

Anche io non ho visto subito l'immagine, e ora non è visibile.

 
Konstantin Nikitin:

Non ho potuto vedere subito l'immagine e non posso vederla ora.

Ricaricato l'immagine.
Yuriy Asaulenko:

A proposito, dopo 2 giorni di studio, mi sembra che le foreste non siano adatte a risolvere problemi di mercato (naturalmente, questo dipende anche dalla formulazione del problema).


E perché le foreste non sono adatte?

E perché le foreste non sono adatte?

p.s. Sì, nell'immagine tutto è corretto, approccio integrato... è quello che sto cercando di fare :) non "stupido" per addestrare un modello

 
Maxim Dmitrievsky:

Perché le impalcature non sono adatte? Risolvono gli stessi problemi

Sto cercando di inserire una serie temporale. E semplicemente non ci sono segni per le foreste. Le foreste con predittori sono più o meno comprensibili, ma le serie temporali difficilmente hanno set condivisi dalle foreste. (E la sovrapposizione dei predittori non è il nostro metodo).
Yuriy Asaulenko:
Sto cercando di inserire una serie temporale. Ma semplicemente non ci sono caratteristiche per le foreste. Le foreste con predittori sono più o meno comprensibili, ma le serie temporali difficilmente hanno insiemi che sono condivisi dalle foreste. (E la sovrapposizione dei predittori non è il nostro metodo).

Sono d'accordo, abbiamo bisogno di un'estrazione automatica delle caratteristiche almeno :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Sono d'accordo, abbiamo bisogno di un'estrazione automatica delle caratteristiche almeno :)

Quindi, NS è un tale estrattore. Per la sua stessa struttura, NS è un insieme di filtri. Cioè, NS stesso è un insieme di predittori auto-organizzati.
